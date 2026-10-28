Sagesse, humanisme et amour dans La Grande librairie

Pour commencer, de la pensée ! André Comte-Sponville réunit, dans Philosopher à la française(PUF) ce qu’il nomme ses « études », dont l’écriture recouvre quatre décennies. Autant de textes qui se lisent comme des exercices philosophiques, spirituels et éminemment personnels dans la droite lignée de Michel de Montaigne. Quand la philosophie éclaire aussi bien nos vies que ces temps étranges que nous traversons.

L’essayiste Blanche Léridon, dans Nos inachèvements (Seuil), se penche précisément sur notre difficulté à mener les choses à leur terme dans un monde qui donne sans arrêt l’illusion de l’infini. Et si l’inachèvement était moins un mal purement contemporain qu’une tendance universelle et intemporelle ? Une réflexion inspirante et réjouissante sur ce qui, peut-être, fonde notre humanité : la conscience que nous sommes des êtres incomplets.

Il sera aussi question d’amour avec Clémentine Mélois ! Il y a deux ans, elle faisait sensation avec Alors c’est bien (L’Arbalète Gallimard) roman tendre et fantasque consacré à la disparition de son père. Choses que je croyais perdues (L’Arbalète Gallimard) raconte l’histoire d’une femme qui déménage après une rupture amoureuse. Au gré de l’inventaire des objets qui l’entourent et de sessions drolatiques d’emballage et de mise en carton, surgissent des souvenirs de sa relation passée. Que reste-t-il de ce que nous avons vécu ?

C’est également sur les vestiges d’un amour perdu que se penche Sophie Marceau. En 2023, la parution de son recueil de nouvelles La Souterraine (Seghers) la révélait comme écrivaine. Warszawa (Seghers) son nouveau livre, est un roman autobiographique, une longue lettre au cinéaste Andrzej Zulawski qui a partagé sa vie pendant 17 ans, et le récit, surtout, d’une émancipation.

Sylvain Prudhomme nous embarque quant à lui aux côtés d’une photographe intrépide et passionnée qui s’évanouit dans la nature. De l’autre côté du lac (Les Éditions de Minuit) est le récit magnétique d’une quête de sensations et de beauté au cœur d’un paysage de haute montagne préservé, sauvage et inquiétant. Quand l’homme cède à l’appel mystérieux de plus vaste que lui. À ses risques et périls.

Les libraires seront également de la partie. Cette semaine, direction Marseille (13), où nous rencontrerons Jean Pichinoty de la librairie « Les Sauvages », un lieu unique, qui a la particularité d’être à la fois une librairie généraliste et une jardinerie urbaine !

Et enfin, un peu de lecture à voix haute ! La romancière Catherine Cusset a partagé son amour d’Anna Karénine (Folio) de Tolstoï avec des élèves de 2nde du Lycée Sévigné à Paris. Un moment de transmission. De joie. Et de passion.

Par Dépêche

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