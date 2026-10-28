Ma nudité ne sert à rien : l'autrice et réalisatrice Marina De Van se met à nu

Réalisatrice de nombreux courts et longs-métrages, Marina De Van peinait à trouver des producteurs pour ses projets suivants. « Je vais leur montrer mon cul ! », a-t-elle alors lancé, comme une boutade. Laquelle est finalement devenue le sujet de son nouveau film documentaire, Ma nudité ne sert à rien.

« J'ai proposé à un producteur de faire un film où je serais nue du début à la fin, pour parler de la solitude d'une femme qui vieillit. Il a accepté. II n'y avait ni scénario, ni structure, juste une liste de situations, sans aucun ordre. Le film s'est véritablement écrit au montage », raconte-t-elle.

Tourné en grande partie par ses propres moyens, à l'aide d'un simple appareil photo posé sur pied, Ma nudité ne sert à rien est un véritable « documentaire intime », selon la réalisatrice. Néanmoins, elle estime que le résultat « transforme quelque chose de très personnel en objet partageable ».

Par Antoine Oury

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