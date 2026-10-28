Librairies dégradées : l'État détaille son aide aux entreprises

À Paris, Grenoble, Nantes ou Lille, plusieurs commerces du livre ont été pris pour cibles, en marge des manifestations du 17 octobre : des magasins Fnac, mais aussi quelques librairies indépendantes, ont ainsi subi des dégradations ou des vols d'articles. Des débordements survenus alors même que la réponse policière de l'État aux revendications était particulièrement forte, interrogeant sur la stratégie du maintien de l'ordre.

L'Assemblée nationale comme le Sénat mèneront d'ailleurs des missions d'information et commission d'enquête afin de déterminer les responsabilités et manquements dans l'encadrement des manifestations de ce 17 octobre.

Dès le 20 octobre, le gouvernement avait annoncé « la mobilisation immédiate de l’activité partielle et la mise en place d’une aide exceptionnelle permettant sa prise en charge intégrale par l’État pour les entreprises de moins de 250 salariés », pour les commerces contraints de suspendre leurs activités en raison des dégradations subies.

REPORTAGE - Après les violences du 17 octobre, le bilan s'alourdit pour les librairies

Pour prétendre à ce soutien, les entreprises doivent disposer d'une autorisation d'activité partielle suite à un sinistre « faisant suite aux dommages subis lors des troubles urbains intervenus en marge des manifestations des 17 et 18 octobre 2026 », précise le décret. Un dépôt d'une plainte auprès des services de police judiciaire ainsi qu'une déclaration du sinistre auprès d'un assureur sont aussi nécessaires.

L'aide exceptionnelle couvre la période du 17 octobre 2026 au 31 janvier 2027. « Pour chaque heure non travaillée prise en compte pour le calcul de l'allocation d'activité partielle, le montant de l'aide exceptionnelle est égal à la différence entre l'indemnité d'activité partielle versée au salarié [...] et l'allocation versée à l'employeur », détaille le décret.

À LIRE - Redressement de Gibert : un nouveau délai pour la période d'observation

Si le commerce dispose d’un contrat d’assurance « perte d’exploitation », il est tout de même éligible au dispositif, tant qu’il n’a pas été indemnisé à ce titre par son assureur. Une fois l'indemnisation reçue, l’employeur devra rembourser à l’État l’ensemble des allocations perçues au titre des heures chômées pour lesquels il a bénéficié d’une couverture assurantielle.

La demande d'activité partielle s'effectue à cette adresse.

En plus de cette prise en charge de l'activité partielle, des facilités de paiement des cotisations sociales patronales ont été instaurées par le réseau des Urssaf, avec la possibilité de reporter jusqu’à 12 mois le paiement des cotisations sociales patronales des trois mois à venir.

Photographie : Librairie La Belle Lurette Jeunesse, dans le 4e arrondissement de Paris, le 19 octobre 2026 (ActuaLitté, CC BY SA 4.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com