Prix Albert-Londres : les lauréats 2026

La cérémonie s'est tenue au Théâtre de la Concorde, à Paris, devant un jury présidé par Hervé Brusini. Pour Arthur Sarradin, le verdict vient saluer une enquête menée au lendemain de la chute de Bachar al-Assad, le 8 décembre 2024, lorsque les portes des prisons syriennes se sont ouvertes et que les premiers survivants ont pu raconter ce qu'ils avaient vécu.

Le jury Albert-Londres souligne la qualité de l'écriture et de la narration du jeune journaliste, rapprochant son travail de ceux de Svetlana Alexievitch, d'Alexandre Soljenitsyne et de Primo Levi. Sa conclusion : « Un livre pour l'Histoire. »

Redonner un nom aux ombres

Publié au Seuil, Le Nom des ombres. Sortir de l'enfer concentrationnaire syrien plonge dans le système carcéral construit par le clan Assad pendant près d'un demi-siècle. Un appareil de répression dans lequel quelques mots, un texte ou un slogan pouvaient suffire à conduire leur auteur en prison.

Parmi les premiers journalistes à pénétrer dans la prison de Saydnaya après la chute du régime, Arthur Sarradin est parti à la rencontre d'anciens détenus, de poètes, de fossoyeurs, mais aussi de personnes ayant participé au fonctionnement de l'appareil répressif. Il reconstitue, à travers leurs témoignages et les archives abandonnées, les mécanismes d'un système destiné à briser les corps autant que les consciences.

Son livre interroge ce qui demeure après l'enfermement : comment retrouver une identité, une parole, une vie, lorsque tout a été organisé pour vous les retirer ?

Correspondant au Proche-Orient, installé à Beyrouth et diplômé de l'université Saint-Joseph, Arthur Sarradin collabore notamment avec Libération, Radio France, TF1/LCI et Paris Match. Déjà finaliste du prix Albert-Londres dans la catégorie presse écrite, il avait reçu en 2026 le prix du Livre du journalisme des Assises internationales du journalisme de Tours pour ce même ouvrage.

Un prix pour le journalisme au long cours

Créé en 2017, le prix Albert-Londres du livre complète les deux distinctions historiques consacrées à la presse écrite et à l'audiovisuel. Il récompense un travail d'enquête ou de grand reportage publié sous forme de livre par un journaliste francophone âgé de 40 ans au plus. Sa dotation est de 5000 €.

Pour cette dixième édition, 26 ouvrages avaient été proposés, dont cinq retenus dans la sélection dévoilée en septembre.

Arthur Sarradin était en compétition avec Élise Blanchard, pour Dans la maison d'un Taliban (Le Cherche Midi), Romane Brisard, avec Inceste d'État (Stock), Paul Gasnier, pour La Collision (Gallimard), et Geoffrey Le Guilcher, auteur des Deux Mégots. La vérité sur l'affaire Alessandri (Goutte d'Or).

Il succède à Elena Volochine, récompensée en 2025 pour Propagande : l'arme de guerre de Vladimir Poutine (Autrement), enquête sur les mécanismes de la propagande russe.

Bruno Meyerfeld et Brice Lambert également distingués

Le 88e prix Albert-Londres de la presse écrite revient à Bruno Meyerfeld, 35 ans, pour ses reportages publiés dans Le Monde sur les peuples indigènes du Brésil.

Correspondant du quotidien au Brésil de 2019 à janvier 2026, le journaliste indépendant a notamment documenté les menaces pesant sur les Piripkura, les Guarani-Kaiowá et les Yanomami. Accaparement des terres, déforestation, orpaillage illégal et violences : ses enquêtes racontent la lutte de communautés confrontées à la destruction de leur environnement et à la disparition progressive de leurs modes de vie.

Le jury salue des reportages qui associent attention aux personnes rencontrées, qualités narratives et exposition des violences subies par les populations autochtones. Bruno Meyerfeld est également l'auteur de Cauchemar brésilien (Grasset, 2022), consacré aux années Bolsonaro.

Le 42e prix Albert-Londres de l'audiovisuel a, quant à lui, été attribué à Brice Lambert, 40 ans, pour son documentaire Sexe faible, l'Amérique en guerre contre ses femmes, produit par StudioFact Presse & Docs et diffusé sur Arte.

Le réalisateur a enquêté dans le sud des États-Unis sur les conséquences du recul des droits des femmes, entre restrictions du droit à l'avortement, mariages précoces et système pénal. Son film donne notamment la parole à des femmes emprisonnées pour des violences commises par leur conjoint, dans des affaires où la justice leur reproche de ne pas avoir suffisamment protégé leurs enfants.

Le jury établit un rapprochement avec La Servante écarlate, le roman dystopique de Margaret Atwood, pour souligner les effets du nationalisme chrétien et des politiques conservatrices sur les droits des femmes américaines.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Benjamin Géminel (Prix Albert-Londres)

Par Hocine Bouhadjera

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