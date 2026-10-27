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Anne Godard remporte le prix Décembre 2026 avec Nous aussi

Le prix Décembre 2026 a été attribué, ce mardi 27 octobre, à Anne Godard pour Nous aussi, son troisième roman, publié chez Actes Sud. Réuni au restaurant Prunier, à Paris, le jury a choisi la romancière parmi trois finalistes, toutes des femmes. Déjà récompensé à Nancy, son livre poursuit une rentrée littéraire particulièrement remarquée.

Le 27/10/2026 à 20:00 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

27/10/2026 à 20:00

Hocine Bouhadjera

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Anne Godard succède à Laura Vazquez, récompensée en 2025 pour Les Forces (Éditions du Sous-Sol). Elle l'emporte face à Daria Marx, en lice avec Tuer le vieux (Flammarion), et Lucie Rico, sélectionnée pour Mais que fait ce sang sur le pull de Jennifer ? (P.O.L). Le jury avait retenu dix ouvrages dans sa première sélection de septembre, avant de réduire la liste à trois titres le 6 octobre.

Une famille où le « on » étouffe le « je »

Nous aussi raconte une famille de la grande bourgeoisie catholique parisienne, installée dans un immeuble du Quartier latin. Les enfants grandissent ensemble, entre leur adresse privilégiée, leurs habitudes communes et les vacances à la montagne. Tout semble parfaitement à sa place.

Pour raconter ce monde, Anne Godard fait un choix singulier : celui du pronom « on ». Une voix collective qui réunit frères, sœurs, cousins et cousines, jusqu'à rendre presque impossible l'existence d'un individu en dehors du groupe. 

Mais derrière cette unité familiale se cachent des silences, des rapports d'emprise et des violences sexuelles. Un événement fait vaciller les certitudes du clan et oblige ses membres à regarder ce qu'ils avaient appris à ne pas voir.

Née en 1971 à Paris, Anne Godard enseigne la langue et la littérature françaises à l'université Sorbonne Nouvelle, où elle travaille notamment sur la lecture, l'écriture créative et le plurilinguisme. Sa carrière romanesque commence en 2006 avec L'Inconsolable (Minuit), récompensé par le Grand Prix RTL-Lire.

11 ans plus tard, elle publie Une chance folle (Minuit, 2017), qui reçoit le prix Alain-Spiess du deuxième roman. Nous aussi, son troisième roman, paraît neuf ans après le précédent. Le livre avait obtenu, dès le 3 septembre, le prix des Libraires de Nancy – Le Point

Écartée ce même mardi de la dernière sélection du Goncourt, Anne Godard reste en revanche en compétition pour le prix Médicis, dont le palmarès sera annoncé le 2 novembre. 

Créé en 1989 sous le nom de prix Novembre, le prix avait été conçu comme une alternative aux grandes récompenses littéraires traditionnelles. Après le sacre de Michel Houellebecq pour Les Particules élémentaires en 1998 et le retrait de son premier mécène, il devient le prix Décembre, sous l'impulsion de Pierre Bergé.

Aujourd'hui soutenue par la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent, la distinction est dotée de 15.000 €. Son jury, présidé par Claude Arnaud, réunit notamment Laure Adler, Charles Dantzig, Chloé Delaume, Christophe Honoré, Maylis de Kerangal, Patricia Martin et Amélie Nothomb, ainsi que Maxime Catroux et Arnaud Viviant.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Anne Godard (© Stéphan Gladieu, Actes Sud)

 
 

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Nous aussi

Anne Godard

Paru le 19/08/2026

237 pages

Actes Sud Editions

20,00 €

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