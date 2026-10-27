En Bretagne, 22 bénévoles font voyager les livres dans des dizaines de communes

Particularité de cette manifestation : les livres circulent bien au-delà du salon, jusque dans les écoles rurales, les hôpitaux et les structures médico-éducatives.

Organisé par la section culturelle de l'Amicale laïque de Ploufragan, l'événement repose sur 22 bénévoles et un réseau de partenaires éducatifs, culturels et sociaux. L'ambition : développer le goût de lire, prévenir l'illettrisme et permettre aux enfants, y compris ceux qui fréquentent peu les manifestations littéraires, de rencontrer celles et ceux qui créent leurs livres.

« En faim de contes »

Cette année, le salon a choisi un thème gourmand : « En faim de contes ». Les enfants sont invités à transformer les histoires, détourner leurs personnages et imaginer d'autres dénouements. Une approche qui fait notamment écho à Grammaire de l'imagination, de Gianni Rodari, pour qui l'invention littéraire se nourrit volontiers de jeux et de détournements.

Les élèves préparent ainsi des projets d'écriture et d'arts plastiques autour des livres étudiés. Le site du salon propose également un défi d'écriture : composer un texte, le modifier, le relire et le retravailler jusqu'à sa version finale. Une manière de découvrir que les histoires ne tombent pas toutes faites du ciel.

La programmation 2026 réunit 24 créateurs, parmi lesquels Thomas Scotto, auteur pour la jeunesse et les adolescents, et Andrée Prigent, qui signe l'affiche de cette édition.

Seront également présents Sophie Adriansen, Cécile Alix, Jean-Christophe Balan, Barroux, Morgane Bellec, Hubert Ben Kemoun, Jérôme Camil, Marion Cocklico, Géraldine Collet, Sibylle Delacroix, Patrick Fischmann, Nancy Guilbert, Sandrine Lamour, Ludovic Lecomte, Hervé Le Goff, Christelle Le Guen, Lucie Lemoine, Léa Mazé, Bruno Pilorget, Lauranne Quentric, Laurent Richard et Lionel Tarchala.

Albums illustrés, bandes dessinées, romans pour enfants et adolescents : la sélection entend s'adresser à tous les âges, de la maternelle au collège.

Les bénévoles et participants du Salon du livre jeunesse de Ploufragan réunis pour une photo de groupe. Salon du livre jeunesse de Ploufragan.

Plus de 160 rencontres, jusque dans les hôpitaux

Le Salon du livre jeunesse de Ploufragan commence bien avant sa journée publique. Plus de 160 rencontres avec des auteurs et illustrateurs sont prévues dans les établissements scolaires des Côtes-d'Armor, de la maternelle à la troisième.

Les élèves lisent les ouvrages en amont, préparent leurs questions, puis échangent avec leurs créateurs lors de discussions, d'ateliers d'écriture, de lectures dessinées ou de réalisations collectives. Le dispositif concerne aussi les communes rurales, où l'accès aux librairies et aux manifestations littéraires est parfois plus difficile. Plutôt que de faire venir les enfants aux livres, ce sont les livres et leurs auteurs qui viennent à eux.

L'initiative s'étend aux enfants accueillis en instituts médico-éducatifs (IME), aux élèves sourds ou malentendants, aux bénéficiaires du dispositif CLASS à Ploufragan et aux jeunes hospitalisés, notamment dans la classe de l'hôpital Yves-Le-Foll, à Saint-Brieuc. L'objectif reste le même, avec des formats adaptés : faire de la lecture un moment de découverte, d'expression et de partage.

Les tout-petits ne sont pas oubliés. Des ateliers sont proposés avec le Relais Petite Enfance de l'agglomération briochine, notamment à la médiathèque de Trégueux, à destination des assistantes maternelles et des jeunes enfants.

Le salon accompagne aussi les adultes qui transmettent le goût de lire : bénévoles de Lire et faire lire, futurs enseignants de l'Inspé, professionnels de l'éducation, du social et du médico-social, ainsi qu'adultes en formation. Car rencontrer un auteur est une chose ; continuer à faire vivre ses livres au quotidien en est une autre.

Le 2 décembre, les médiathèques prennent le relais

Le mercredi 2 décembre, une douzaine de médiathèques de Saint-Brieuc Armor Agglomération accueilleront des ateliers gratuits avec les invités du salon. À Ploufragan, Ludovic Lecomte proposera une lecture musicale de La Soupe de pâtes (L'École des loisirs, 2020), avec chansons, ukulélé et componium. Rendez-vous à 14 heures, sur inscription, à partir de 4 ans.

À la médiathèque Daniel-Pennac de Saint-Brieuc, Barroux animera à 14h30 un atelier de dessin pour les enfants dès 5 ans, autour des animaux marins. Poissons, algues, dauphins et sirènes composeront une fresque collective.

Le réseau mobilise également les médiathèques de Trégueux, Trémuson, Hillion, Plérin, Étables, Saint-Julien, Plourhan et Yffiniac, ainsi que la médiathèque Albert-Camus de Saint-Brieuc. Autant de possibilités pour prolonger les rencontres au-delà des établissements scolaires et toucher les familles.

Le 5 décembre, le salon ouvre gratuitement ses portes

Le temps fort de cette 27e édition se tiendra le samedi 5 décembre, à l'école publique Louis-Guilloux de Ploufragan, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. L'entrée sera libre et gratuite.

Les visiteurs pourront retrouver les 24 invités pour des rencontres et des ventes-dédicaces. Des ateliers créatifs, notamment de fabrication de marque-pages, des animations et des lectures à voix haute seront proposés avec la participation des bénévoles de Lire et faire lire.

Les familles découvriront aussi les textes, dessins et créations plastiques réalisés par les élèves des écoles publiques de Ploufragan autour des contes. Ces travaux feront ensuite l'objet d'une exposition gratuite à la galerie de l'espace culturel Victor-Hugo, du 5 au 16 janvier 2027.

Une présentation comparable avait attiré environ 700 visiteurs en janvier 2025, selon les organisateurs. De quoi prolonger la vie des histoires bien après la fermeture des tables de dédicaces.

Un salon porté par tout un territoire

Cette programmation repose sur un réseau d'établissements et de partenaires construit au fil des éditions, bien au-delà de la seule commune de Ploufragan.

À Ploufragan, participent les écoles Louis-Guilloux, Anne-Frank et des Villes-Moisan, ainsi que le collège de la Grande-Métairie.

À Saint-Brieuc, le salon travaille avec les écoles Yves-Dollo, des Merles, de l'Établette, Guébriand, Poutrin et de Cesson-Bourg, le collège Léonard-de-Vinci, la classe de l'hôpital Yves-Le-Foll, le Centre Jacques-Cartier et l'Inspé des Côtes-d'Armor.

À Plérin et Trégueux, sont concernés les établissements Harel-de-la-Noë, Port-Horel, Jean-Jaurès, L'Oiseau-Bleu et du Créac'h. À Quintin, l'école et le collège Le Volozen figurent également parmi les partenaires.

Le maillage s'étend à Saint-Brandan, Plédran (école des Coteaux), Plœuc (écoles maternelle et élémentaire), La Méaugon, Saint-Aaron, La Poterie, Trégomar, Plaintel, Saint-Rieul, Quessoy (école de l'Argentaie), Saint-Carreuc, Le Fœil, Plerneuf, Boquého, Planguenoual, Hillion (école Saint-René), Yffiniac, Plestan, Saint-Connan, Saint-Gilles-Pligeaux, Corlay, Le Vieux-Bourg, Trédaniel, Trébry et Plédéliac. Le collège Jean-Richepin de Pléneuf-Val-André et l'école Beaulieu de Lamballe participent aussi à cette dynamique.

À ces établissements s'ajoutent notamment le centre social Le Tremplin de Ploufragan, la Ligue de l'enseignement, à travers Lire et faire lire, et le Relais Petite Enfance de l'agglomération briochine.

Ce travail collectif permet aussi de faire découvrir toute la chaîne du livre : auteurs, illustrateurs, librairies indépendantes, petites maisons d'édition et grands éditeurs. Les rencontres donnent aux enfants l'occasion de comprendre comment naît un ouvrage, mais aussi de se l'approprier, de le dessiner, de le raconter ou d'en inventer la suite.

Crédits photo : affiche de la 26e édition du Salon du livre jeunesse de Ploufragan, « Complètement à l’Ouest !! ». Illustration, Lionel Tarchala

Par Dépêche

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