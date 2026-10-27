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En Bretagne, 22 bénévoles font voyager les livres dans des dizaines de communes

Dans les Côtes-d'Armor, le Salon du livre jeunesse de Ploufragan prépare sa 27e édition, autour du thème « En faim de contes ». L'événement réunira 24 auteurs et illustrateurs, avec plus de 160 rencontres dans les établissements scolaires, des ateliers en médiathèques et des actions destinées aux publics éloignés du livre. Le rendez-vous culminera le samedi 5 décembre, avec une journée de rencontres et de dédicaces ouverte gratuitement à tous.

Le 27/10/2026 à 18:11 par Dépêche

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Publié le :

27/10/2026 à 18:11

Dépêche

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Particularité de cette manifestation : les livres circulent bien au-delà du salon, jusque dans les écoles rurales, les hôpitaux et les structures médico-éducatives.

Organisé par la section culturelle de l'Amicale laïque de Ploufragan, l'événement repose sur 22 bénévoles et un réseau de partenaires éducatifs, culturels et sociaux. L'ambition : développer le goût de lire, prévenir l'illettrisme et permettre aux enfants, y compris ceux qui fréquentent peu les manifestations littéraires, de rencontrer celles et ceux qui créent leurs livres.

« En faim de contes »

Cette année, le salon a choisi un thème gourmand : « En faim de contes ». Les enfants sont invités à transformer les histoires, détourner leurs personnages et imaginer d'autres dénouements. Une approche qui fait notamment écho à Grammaire de l'imagination, de Gianni Rodari, pour qui l'invention littéraire se nourrit volontiers de jeux et de détournements.

Les élèves préparent ainsi des projets d'écriture et d'arts plastiques autour des livres étudiés. Le site du salon propose également un défi d'écriture : composer un texte, le modifier, le relire et le retravailler jusqu'à sa version finale. Une manière de découvrir que les histoires ne tombent pas toutes faites du ciel.

La programmation 2026 réunit 24 créateurs, parmi lesquels Thomas Scotto, auteur pour la jeunesse et les adolescents, et Andrée Prigent, qui signe l'affiche de cette édition.

Seront également présents Sophie Adriansen, Cécile Alix, Jean-Christophe Balan, Barroux, Morgane Bellec, Hubert Ben Kemoun, Jérôme Camil, Marion Cocklico, Géraldine Collet, Sibylle Delacroix, Patrick Fischmann, Nancy Guilbert, Sandrine Lamour, Ludovic Lecomte, Hervé Le Goff, Christelle Le Guen, Lucie Lemoine, Léa Mazé, Bruno Pilorget, Lauranne Quentric, Laurent Richard et Lionel Tarchala.

Albums illustrés, bandes dessinées, romans pour enfants et adolescents : la sélection entend s'adresser à tous les âges, de la maternelle au collège.

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Les bénévoles et participants du Salon du livre jeunesse de Ploufragan réunis pour une photo de groupe. Salon du livre jeunesse de Ploufragan.

Plus de 160 rencontres, jusque dans les hôpitaux

Le Salon du livre jeunesse de Ploufragan commence bien avant sa journée publique. Plus de 160 rencontres avec des auteurs et illustrateurs sont prévues dans les établissements scolaires des Côtes-d'Armor, de la maternelle à la troisième.

Les élèves lisent les ouvrages en amont, préparent leurs questions, puis échangent avec leurs créateurs lors de discussions, d'ateliers d'écriture, de lectures dessinées ou de réalisations collectives. Le dispositif concerne aussi les communes rurales, où l'accès aux librairies et aux manifestations littéraires est parfois plus difficile. Plutôt que de faire venir les enfants aux livres, ce sont les livres et leurs auteurs qui viennent à eux.

L'initiative s'étend aux enfants accueillis en instituts médico-éducatifs (IME), aux élèves sourds ou malentendants, aux bénéficiaires du dispositif CLASS à Ploufragan et aux jeunes hospitalisés, notamment dans la classe de l'hôpital Yves-Le-Foll, à Saint-Brieuc. L'objectif reste le même, avec des formats adaptés : faire de la lecture un moment de découverte, d'expression et de partage.

Les tout-petits ne sont pas oubliés. Des ateliers sont proposés avec le Relais Petite Enfance de l'agglomération briochine, notamment à la médiathèque de Trégueux, à destination des assistantes maternelles et des jeunes enfants.

Le salon accompagne aussi les adultes qui transmettent le goût de lire : bénévoles de Lire et faire lire, futurs enseignants de l'Inspé, professionnels de l'éducation, du social et du médico-social, ainsi qu'adultes en formation. Car rencontrer un auteur est une chose ; continuer à faire vivre ses livres au quotidien en est une autre.

Le 2 décembre, les médiathèques prennent le relais

Le mercredi 2 décembre, une douzaine de médiathèques de Saint-Brieuc Armor Agglomération accueilleront des ateliers gratuits avec les invités du salon. À Ploufragan, Ludovic Lecomte proposera une lecture musicale de La Soupe de pâtes (L'École des loisirs, 2020), avec chansons, ukulélé et componium. Rendez-vous à 14 heures, sur inscription, à partir de 4 ans.

À la médiathèque Daniel-Pennac de Saint-Brieuc, Barroux animera à 14h30 un atelier de dessin pour les enfants dès 5 ans, autour des animaux marins. Poissons, algues, dauphins et sirènes composeront une fresque collective.

Le réseau mobilise également les médiathèques de Trégueux, Trémuson, Hillion, Plérin, Étables, Saint-Julien, Plourhan et Yffiniac, ainsi que la médiathèque Albert-Camus de Saint-Brieuc. Autant de possibilités pour prolonger les rencontres au-delà des établissements scolaires et toucher les familles.

Le 5 décembre, le salon ouvre gratuitement ses portes

Le temps fort de cette 27e édition se tiendra le samedi 5 décembre, à l'école publique Louis-Guilloux de Ploufragan, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h. L'entrée sera libre et gratuite.

Les visiteurs pourront retrouver les 24 invités pour des rencontres et des ventes-dédicaces. Des ateliers créatifs, notamment de fabrication de marque-pages, des animations et des lectures à voix haute seront proposés avec la participation des bénévoles de Lire et faire lire.

Les familles découvriront aussi les textes, dessins et créations plastiques réalisés par les élèves des écoles publiques de Ploufragan autour des contes. Ces travaux feront ensuite l'objet d'une exposition gratuite à la galerie de l'espace culturel Victor-Hugo, du 5 au 16 janvier 2027.

Une présentation comparable avait attiré environ 700 visiteurs en janvier 2025, selon les organisateurs. De quoi prolonger la vie des histoires bien après la fermeture des tables de dédicaces.

Un salon porté par tout un territoire

Cette programmation repose sur un réseau d'établissements et de partenaires construit au fil des éditions, bien au-delà de la seule commune de Ploufragan.

À Ploufragan, participent les écoles Louis-Guilloux, Anne-Frank et des Villes-Moisan, ainsi que le collège de la Grande-Métairie.

À Saint-Brieuc, le salon travaille avec les écoles Yves-Dollo, des Merles, de l'Établette, Guébriand, Poutrin et de Cesson-Bourg, le collège Léonard-de-Vinci, la classe de l'hôpital Yves-Le-Foll, le Centre Jacques-Cartier et l'Inspé des Côtes-d'Armor.

À Plérin et Trégueux, sont concernés les établissements Harel-de-la-Noë, Port-Horel, Jean-Jaurès, L'Oiseau-Bleu et du Créac'h. À Quintin, l'école et le collège Le Volozen figurent également parmi les partenaires.

Le maillage s'étend à Saint-Brandan, Plédran (école des Coteaux), Plœuc (écoles maternelle et élémentaire), La Méaugon, Saint-Aaron, La Poterie, Trégomar, Plaintel, Saint-Rieul, Quessoy (école de l'Argentaie), Saint-Carreuc, Le Fœil, Plerneuf, Boquého, Planguenoual, Hillion (école Saint-René), Yffiniac, Plestan, Saint-Connan, Saint-Gilles-Pligeaux, Corlay, Le Vieux-Bourg, Trédaniel, Trébry et Plédéliac. Le collège Jean-Richepin de Pléneuf-Val-André et l'école Beaulieu de Lamballe participent aussi à cette dynamique.

À ces établissements s'ajoutent notamment le centre social Le Tremplin de Ploufragan, la Ligue de l'enseignement, à travers Lire et faire lire, et le Relais Petite Enfance de l'agglomération briochine.

Ce travail collectif permet aussi de faire découvrir toute la chaîne du livre : auteurs, illustrateurs, librairies indépendantes, petites maisons d'édition et grands éditeurs. Les rencontres donnent aux enfants l'occasion de comprendre comment naît un ouvrage, mais aussi de se l'approprier, de le dessiner, de le raconter ou d'en inventer la suite.

Crédits photo : affiche de la 26e édition du Salon du livre jeunesse de Ploufragan, « Complètement à l’Ouest !! ». Illustration, Lionel Tarchala

 

Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com

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À Londres, une bibliothèque de plus de 2 000 livres tourne sur elle-même

Au Design Museum de Londres, une bibliothèque triangulaire de huit mètres de large réunit plus de 2000 ouvrages classés par couleur. Conçue par l'artiste britannique Es Devlin, cette installation rotative associe projections lumineuses et lectures enregistrées. Après la fermeture de l'exposition, des ouvrages doivent être donnés à des écoles et à des associations locales.

16/10/2026, 10:49

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Le prochain film de Ladj Ly devra-t-il changer de titre ?

Exclusif - Le litige autour du titre Dumas – Diable noir, prochain film de Ladj Ly consacré au général Thomas-Alexandre Dumas, est désormais entre les mains du juge. Après l’audience du 5 octobre devant le tribunal judiciaire de Paris, l’affaire opposant l’écrivain Claude Ribbe à la société de production Chapter 2 a été mise en délibéré au 17 novembre. 

08/10/2026, 12:42

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Michel Foucault, une pensée à livre ouvert

Il y a les grandes expositions, celles où l’on finit par ne plus savoir où donner de la tête, et puis les autres. Plus petites, plus resserrées, mais où l’on s’arrête finalement beaucoup plus longtemps devant chaque chose. C’est le cas de Foucault. Une aventure intellectuelle au Collège de France, présentée jusqu’au 15 janvier prochain au Collège de France.

30/09/2026, 17:58

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Boualem Sansal, RSF, PEN : mobilisation à Paris pour Dawit Isaak

Arrêté à Asmara le 23 septembre 2001, le journaliste, écrivain et dramaturge suédo-érythréen Dawit Isaak n’a jamais été inculpé ni jugé. 25 ans plus tard, son lieu de détention et son état de santé restent inconnus. Le 2 octobre, le P.E.N. Club français, avec plusieurs organisations internationales, consacre à Paris une rencontre à son cas et à celui de ses confrères emprisonnés.

30/09/2026, 17:41

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Max et Lili : première collection empruntée dans les bibliothèques

Les deux héros sont nés en 1992, aux Éditions Calligram, de la plume de Dominique de Saint Mars et du génial coup de crayon de Serge Bloch. Cela fait plus de 30 ans qu’ils accompagnent les enfants dans leurs expériences du quotidien et face aux problèmes qu’ils rencontrent. Ainsi, de livre en livre, avec 139 numéros publiés à ce jour, c’est une véritable petite encyclopédie psychologique de la vie quotidienne qui s’est constituée. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

30/09/2026, 16:12

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Enki Bilal et Philippe Druillet face à face : une exposition réunit les deux géants de la BD

Du 3 décembre 2026 au 9 mai 2027, le Fonds Enki Bilal, à Paris, réunira pour la première fois les œuvres de Philippe Druillet et d’Enki Bilal dans une exposition intitulée Des Dieux et des Hommes. Le parcours entend mettre en regard les univers graphiques et les imaginaires de deux figures majeures de la bande dessinée française.

29/09/2026, 11:06

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Ces livres ont disparu des librairies et leurs ventes n'étaient pas en cause

Un livre peut quitter les librairies parce qu’il ne se vend plus. Jusque-là, rien que de très ordinaire. Au Japon, une exposition s’intéresse aux autres disparitions : celles provoquées par une erreur, un plagiat, un scandale ou la décision de rappeler des exemplaires déjà distribués. À Tokyo, l’Université Nihon en a réuni 37. Des titres que leurs éditeurs avaient soustraits au commerce et que le musée remet aujourd’hui sous les yeux du public.

27/09/2026, 14:00

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Une nouvelle édition de la Journée des auteurs européens

La Journée des auteurs européens se tiendra à nouveau du 11 novembre au 12 décembre 2026. En France, Ciclic coordonne la participation des structures souhaitant organiser des rencontres, ateliers ou actions autour du livre et de la lecture.

25/09/2026, 12:41

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Le musée du Chat de Philippe Geluck renaît à Bruxelles

Après avoir abandonné un projet devenu trop coûteux, Philippe Geluck a trouvé une nouvelle maison pour son Chat. Le Musée du Chat et de l’Art rigolo doit ouvrir début 2028 à Ixelles, dans l’ancienne manufacture de porcelaine Demeuldre-Coché. Plus petit que le projet initial et entièrement financé par des fonds privés, le nouvel établissement marque un changement complet de modèle.

24/09/2026, 18:01

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Imaginaire, cancer du sein : en octobre, contester ce qui serait écrit d’avance

Chaque automne, deux rendez-vous que tout semble séparer occupent le même mois. Octobre Rose rappelle la réalité intime, médicale et sociale du cancer du sein. Le Mois de l’Imaginaire célèbre des littératures qui déplacent les frontières du réel. Leur rencontre repose pourtant sur un même geste : ne pas se résoudre, ne pas se résigner.

24/09/2026, 16:08

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Le Codex Boturini exposé au musée de la BnF

À l’occasion du bicentenaire des relations diplomatiques entre la France et le Mexique, deux manuscrits mexicains font l’objet d’une présentation croisée entre Paris et Mexico. Le Codex Boturini est exposé à la Bibliothèque nationale de France (BnF) jusqu’au 13 décembre, tandis que le Codex Azcatitlan, conservé par la BnF, est présenté au Mexique jusqu’au 6 décembre.

 

22/09/2026, 11:18

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Adèle Haenel, Marie-Aude Murail, Karim Kattan… les Libraires du Sud déploient leur automne 2026

De Marseille à Nice, d’Avignon à Gap, les Libraires du Sud multiplient les rendez-vous au début du mois d’octobre. Avant la 11e édition d’Automne en Librairies, organisée du 7 au 10 octobre dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Adèle Haenel ouvrira la séquence avec deux rencontres autour de son premier livre, Viser juste. Au total, onze autres autrices et auteurs circuleront ensuite entre 31 librairies pour 32 événements.

21/09/2026, 17:57

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À Paris, une nouvelle galerie de bande dessinée ouvre

Une nouvelle galerie spécialisée dans le 9e art a ouvert ses portes le 16 septembre au 19 rue Racine, dans le 6e arrondissement de Paris. Antoine Mathon y entend défendre aussi bien les grandes figures de la bande dessinée que des artistes contemporains, tout en faisant de l’original — planches, dessins et illustrations — le cœur de sa programmation. Pour inaugurer l’adresse, il consacre une importante rétrospective à Yves Chaland, réunissant plus d’une centaine de pièces.

21/09/2026, 17:33

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De Bachelard à Derrida, la bibliothèque de Jean-Pierre Faye raconte un siècle de pensée

Mort en mars dernier à l’âge de 100 ans, Jean-Pierre Faye laisse derrière lui une œuvre à la croisée de la littérature, de la philosophie et de l’histoire politique. Les 25 et 26 septembre, une partie de sa bibliothèque personnelle et de sa collection d’art sera dispersée à Bruxelles : livres dédicacés par Michel Foucault, Gilles Deleuze, Roland Barthes ou Jacques Derrida côtoieront des œuvres de Gérard Fromanger, Matta ou Samuel Ringer. 

18/09/2026, 15:40

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Valérie Donzelli et Gilles Lellouche en couple, réunis par un récit d'Éliette Abécassis

Le prochain projet cinématographique de Valérie Donzelli est une nouvelle adaptation : celle du livre d'Éliette Abécassis, Un couple, paru en mars 2023 chez Grasset et disponible en poche au Livre de Poche. Le tournage prendra place en région parisienne, en fin d'année.

17/09/2026, 10:59

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Sylvain Tesson quitte ses sommets pour le Théâtre Marigny

Le mercredi 23 septembre, à 19 heures, Sylvain Tesson sera au Théâtre Marigny, à Paris, pour une nouvelle rencontre des « Conversations de la Revue des Deux Mondes ». L’écrivain et voyageur viendra échanger avec le public autour de son parcours, de ses écrits et de son regard sur le monde. La rencontre se tiendra au Carré Marigny. Les places sont proposées à 30 €, avec un tarif réduit de 15 €.

15/09/2026, 14:05

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Les glorieuses années de Georges Vermard

Du 13 octobre 2026 au 23 janvier 2027, la bibliothèque de la Part-Dieu rend hommage à Georges Vermard, photographe majeur de la presse lyonnaise, à travers une exposition rétrospective, présentée dans l’espace Patrimoine et inscrite dans le cadre du Bicentenaire national de la photographie.

13/09/2026, 08:30

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Michel Foucault, 14 années pour déplacer les frontières de la pensée

À l’occasion du centenaire de la naissance de Michel Foucault, le Collège de France consacre une exposition au philosophe et aux quatorze années durant lesquelles il occupa la chaire d’Histoire des systèmes de pensée. Manuscrits inédits, archives sonores et audiovisuelles ou objets personnels retracent, du 30 septembre 2026 au 15 janvier 2027, une aventure intellectuelle dont les effets continuent de traverser les sciences humaines.

10/09/2026, 17:33

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Un tournage en 2027 pour L'inconnu de la poste, adapté par Patricia Mazuy

L'inconnu de la poste, enquête de la journaliste Florence Aubenas parue en février 2021 aux Éditions de l'Olivier, se retrouvera prochainement dans les salles de cinéma, confiée aux bons soins de la réalisatrice Patricia Mazuy et des Films Pelléas. Le tournage est prévu en 2027.

10/09/2026, 09:33

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Journées du patrimoine : l’Institut de France ouvre sa Coupole et ses bibliothèques

Les 19 et 20 septembre 2026, l’Institut de France ouvrira gratuitement le palais du quai de Conti à l’occasion des 43es Journées européennes du patrimoine. Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque de l’Institut, salles de séances et Coupole seront accessibles au public. Le week-end sera également rythmé par des rencontres autour du livre et du patrimoine écrit, ainsi que par de nombreuses dédicaces d’académiciens.

09/09/2026, 17:41

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À Paris, l’ENS consacre une nuit aux données et à l’intelligence artificielle

Intelligence artificielle, climat, santé, géopolitique, littérature, vie privée ou encore histoire : le 25 septembre 2026, l’École normale supérieure organise une nouvelle Nuit de l’ENS entièrement consacrée aux données. De 17h à minuit, plus de 70 conférences, débats, ateliers, expositions et spectacles investiront les différents sites de la rue d’Ulm. L’événement est gratuit, sur inscription.

09/09/2026, 17:34

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Le musée de l’Image à Épinal invite ses visiteurs à prendre le large

À partir du 31 octobre 2026, le musée de l’Image à Épinal largue les amarres et invite le public à découvrir sa nouvelle exposition temporaire Mer en vue : mythes, sciences et aventures maritimes, présentée jusqu’au 23 mai 2027.

08/09/2026, 13:11

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Comment Nicolas Flamel est devenu alchimiste après sa mort

Alchimiste, immortel, détenteur de la pierre philosophale : Nicolas Flamel a fini par devenir beaucoup plus célèbre pour ce qu’il n’a probablement jamais été que pour sa vie réelle. Du 13 octobre 2026 au 24 janvier 2027, le musée de Cluny - musée national du Moyen Âge revient aux sources de cette construction dans l’exposition Nicolas Flamel, alchimiste de papier. C’est d’abord par les livres, les manuscrits et les textes apocryphes que s’est fabriqué le Flamel que nous connaissons aujourd’hui.

07/09/2026, 16:26

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Camille Bouvier rejoint la Comédie-Française après 29 ans à l'Institut de France

Après 29 années à l'Institut de France, dont 15 à la tête de la Fondation Simone et Cino Del Duca, Camille Bouvier a rejoint début juillet la Comédie-Française. Elle y occupe les fonctions de chargée de mission auprès de l'administrateur général, Clément Hervieu-Léger.

04/09/2026, 13:13

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Pour son premier long, Pauline Deutsch adapte une nouvelle de Fanny Desarzens

La réalisatrice et scénariste Pauline Deutsch passe au long-métrage avec Les Cimes, basé sur la nouvelle Lignine de l'autrice Fanny Desarzens. Coécrite avec Jacqueline Surchat, la production sera notamment tournée dans le Valais, en Suisse.

28/08/2026, 10:27

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C’était notre terre : Mathieu Belezi passe du roman à la scène

18 ans après sa première publication, C’était notre terre revient doublement à l’automne 2026. Le roman de Mathieu Belezi sera réédité le 17 septembre au Tripode, avant de devenir, du 6 au 10 octobre au Théâtre des Quartiers d’Ivry, un spectacle mis en scène par Célie Pauthe. Une même fresque chorale pour regarder de front la colonisation française de l’Algérie et son effondrement.

26/08/2026, 17:48

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Quand le monde vacille, que peut encore la littérature ?

À l’heure où les crises semblent devenir notre horizon permanent, que peut encore la littérature ? Le 3 septembre 2026, la Fondation Catherine Gide réunira à l’Académie du Climat, à Paris, écrivains, artistes et chercheurs pour interroger les pouvoirs de la création face au dérèglement climatique, aux guerres et aux catastrophes. Une soirée pour penser ce que les mots peuvent encore déplacer lorsque le monde vacille.

 

26/08/2026, 16:16

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Le Muséum national d’Histoire naturelle raconte 400 ans de dialogue entre art et science

À l’occasion de ses 400 ans, le Muséum national d’Histoire naturelle consacre une vaste exposition aux liens noués depuis quatre siècles entre création artistique et sciences naturelles. Dessin, peinture, sculpture et photographie y occupent naturellement une place centrale. 

25/08/2026, 17:10

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Collaborateur de Romain Gavras, Karim Boukercha cosigne Bombonera

Auteur de plusieurs livres, dont Graffiti général (La Découverte, 2014), le scénariste Karim Boukercha a notamment travaillé avec Romain Gavras sur Notre jour viendra (2010) et Le monde est à toi (2017). Il explore cette fois l'univers du football à l'occasion de Bombonera, le nouveau film de Syrine Boulanouar, en salles ce 26 août.

24/08/2026, 09:46

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Un livre d'Alphonse de Lamartine aux pages tissées

Pour lire ce Lamartine, inutile de chercher l’encre. En 1883, Les Laboureurs, extrait de Jocelyn, donnait naissance à un objet pour le moins déconcertant : texte et ornements étaient directement façonnés dans la soie sur un métier Jacquard. Les bibliothèques de l'université Stanford (Californie) en conservent désormais un exemplaire, au cœur d’une exposition qui rapproche histoire du livre et technologies programmables.

21/08/2026, 15:55

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