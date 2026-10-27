Mélenchon préfère Don Quichotte à Sisyphe : tout un programme présidentiel

On attendait, certains avec une impatience perverse, François Lenglet tenté de faire trébucher l'homme politique sur la dette ou les casseurs. Les deux hommes ont un passé : « On s'est un peu empaillés sur les plateaux de télévision à l'époque », reconnaît d'emblée le journaliste. Cette fois, le climat est plus cordial. Et l'Insoumis, visiblement heureux de trouver un interlocuteur avec lequel parler d'histoire, de philosophie et de littérature, ne boude pas son plaisir.

« Vous n'avez pas de comploteur, ça n'existe pas »

Pour ouvrir cet épisode de Pourquoi président(e) ?, diffusé le 25 octobre, il ne sort pas une courbe de croissance, mais un livre : L'Humeur révolutionnaire. Paris, 1748-1789, de l'historien américain Robert Darnton (Gallimard, 2024, trad. Hélène Borraz).

Après les mobilisations d'octobre, la France serait-elle entrée dans une période prérévolutionnaire ? Jean-Luc Mélenchon refuse de jouer les prophètes, mais reconnaît des similitudes avec la fin de l'Ancien Régime : vie chère, dette publique, tensions sociales et faiblesse du pouvoir.

En bon matérialiste qui se respecte, Mélenchon considère que les grandes secousses de l'histoire ne sont pas d'abord une affaire de bons et de méchants, mais de circonstances qui s'accumulent, se rencontrent et finissent par échapper à tout le monde. La révolution, rappelle-t-il en invoquant Marx, s'apparente à « un phénomène de la nature ». « Vous n'avez pas de comploteur, ça n'existe pas. »

Avant les barricades, il y a les mauvaises récoltes, les crises économiques, les rapports de force et les gouvernants qui ne comprennent plus ce qui leur arrive. Et aujourd'hui, le dérèglement climatique pourrait bouleverser encore davantage les règles du jeu. Les livres ne cessent de revenir, et pas seulement pour meubler la conversation entre deux propositions de nationalisation.

Le « bruit et la fureur »

Il est accusé de mettre le feu au débat public. Son fameux « bruit et la fureur » lui colle à la peau depuis 2010. Une référence littéraire, rappelle-t-il. Shakespeare et son Macbeth sont passés par là avant, William Faulkner a repris la formule pour son roman de 1929 : « Quand vous ouvrez le livre, vous ne savez pas qui parle », explique Mélenchon, évoquant ces voix intérieures qui se succèdent, ces personnages aux prénoms parfois identiques et ce narrateur en situation de handicap mental. « Enfin bref, je ne vais pas faire un petit cours de littérature. »

Sa célèbre formule ne célébrerait pas la colère pour elle-même, mais invitait plutôt à comprendre ce qui se joue derrière le tumulte politique. « Notre première tâche nous oblige à essayer de comprendre », insiste-t-il. Et de revenir à l'étymologie : comprendre, c'est « prendre avec soi », faire de ses connaissances une partie de soi-même. Chez Shakespeare, le bruit et la fureur renvoient à l'absurdité de l'existence, à une histoire qui ne signifie rien. Mélenchon préfère y trouver une invitation à chercher du sens.

En décembre 2010, sur son propre blog, Mélenchon reprochait déjà à ses contradicteurs d'avoir retenu le caractère spectaculaire de la formule plutôt que sa référence littéraire. Seize ans plus tard, le malentendu lui paraît toujours aussi agaçant.

Et « tout conflictualiser » ? Il ne faudrait pas y voir un goût immodéré pour la bagarre, mais l'héritage de Démocrite, Marx et Hegel : « Le futur va être le résultat des contradictions du présent. », explique-t-il. Du mouvement historique à la déclaration de guerre permanente, il n'y a qu'un pas. « Plus tard, j’ai dit qu’il fallait tout conflictualiser. Mais là encore une fois, c’est péché d’intellectualisme. »

« Je suis un littéraire »

François Lenglet demande à son invité quelles seraient les trois personnes, vivantes ou disparues, qu'il aimerait inviter à dîner. Il évoque des écrivains qu'il fréquente déjà : « Je dîne à l'occasion avec Éric Vuillard, que je considère comme un immense auteur. Ou avec Pierre Lemaitre. » Des personnes qui, dans leur domaine, le dépassent « de la tête et des épaules ».

Il pourrait choisir François Mitterrand, pour lequel il conserve une affection particulière. Finalement, le politique cède la place au lecteur : « Sans doute parce que je suis un littéraire. » Son premier choix serait Gabriel García Márquez.

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William Faulkner et Erskine Caldwell l'ont frappé par leur manière de laisser parler les faits, sans nécessairement expliquer les sentiments des personnages, mais García Márquez va plus loin à ses yeux, notamment dans Cent ans de solitude), avec ce réalisme magique qui fait cohabiter événements quotidiens, extravagances et mythes familiaux.

Mélenchon s'attarde surtout sur Le Général dans son labyrinthe de 1989, roman consacré aux derniers jours de Simón Bolívar, héros des indépendances sud-américaines. Il y retrouve une formule attribuée au Libertador : « J'ai labouré la mer et semé le vent. » Avoir consacré son existence à une entreprise dont il ne reste peut-être rien. « C'est toujours la grande angoisse du politique », commente Mélenchon.

En juillet 2020, après les difficultés rencontrées par La France insoumise aux élections municipales, il avait déjà repris cette formule devant ses militants. Chez lui, les lectures finissent souvent dans les discours, pourquoi s'en priver ?

« Je n'ai pas envie de pousser une pierre »

« Il faut imaginer Sisyphe heureux » ? Ou Simon Bolívar ? Tous deux condamnés à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne ? Le personnage de la mythologie grecque devient chez Albert Camus une figure de la condition humaine, capable d'exorciser l'absurdité de la vie par l'action. Mélenchon a longtemps été sensible à cette philosophie, avant de changer d'avis. « Moi, je n'ai pas envie de pousser une pierre, ce n'est pas mon truc. »

Il préfère désormais Cervantès et son Don Quichotte. Peu importe, explique-t-il, que les moulins à vent ne soient pas réellement les monstres que le chevalier croit affronter : ce qui compte, c'est d'avoir assumé le combat.

À quelques mois de sa quatrième candidature à la présidentielle, Mélenchon choisit un combattant qui trouve dans l'affrontement lui-même une raison d'agir, face à un homme condamné à recommencer, on comprendra aisément pourquoi : en 2022, il lui avait manqué 421.308 voix pour rattraper Marine Le Pen et accéder au second tour.

Un chiffre qu'il n'a manifestement pas fini de ruminer, et qu'il rappelle encore dans ses discours. Sisyphe avait son rocher, Mélenchon les voix qui manquent toujours. Affrontera-t-il des géants ou, là-encore, des moulins ?

Le futur, c'est aujourd'hui

Les références alimentent bien sûr également les propositions du candidat. Lorsqu'il imagine la société qu'il souhaiterait construire, il cite L'Entraide, l'autre loi de la jungle, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, publié aux Liens qui libèrent en 2017. Les deux auteurs y explorent les mécanismes de coopération dans le vivant, pour contester l'idée selon laquelle la compétition serait l'unique moteur de l'évolution.

Une manière de défendre la coopération contre l'idée, qu'il attribue aux libéraux, selon laquelle la poursuite des intérêts individuels suffirait à produire le bonheur collectif. Surtout, il estime qu'une société fondée sur la concurrence serait moins bien préparée aux catastrophes à venir.

Pour l'intelligence artificielle, il convoque Blade Runner, le film de Ridley Scott inspiré de l'œuvre de Philip K. Dick, « un des grands auteurs de ma vie ». Les humains, comme les androïdes, voudraient connaître leur fin, alors même qu'ils pourraient se contenter de vivre. « Nous sommes incapables du carpe diem », résume-t-il.

Il recommande aussi deux essais de la philosophe Anne Alombert : Schizophrénie numérique et De la bêtise artificielle, publiés chez Allia. « Le problème, c'est pas que le robot vous remplace. C'est que vous vous mettiez à vous comporter comme un robot. »

Il ne rejette pas pour autant l'innovation. « Les absolument ignorants ne tireront rien de l'intelligence artificielle », prévient-il. Il pose ensuite une question politique : à qui profitera le temps de travail éventuellement libéré par l'automatisation ? « Du temps libre ? Ou de la rente ? » L'Insoumis imagine que ce gain pourrait être consacré à des activités intellectuelles sans nécessité productive, « c'est-à-dire du García Márquez, de la pensée magique ». La boucle est bouclée.

Il y a dans cet entretien une sensibilité assumée, une érudition débordante et une évidente construction de soi. Personne ne se raconte jamais tout à fait innocemment, encore moins un candidat à l'Élysée... Mélenchon raconte Mélenchon. Les écrivains fournissent les mots, lui se charge du personnage.

Crédits photo : François Lenglet face à Jean-Luc Mélenchon lors de l’émission Pourquoi président(e) ?, diffusée le 25 octobre 2026 (Capture d’écran / TF1 Info)

Par Hocine Bouhadjera

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