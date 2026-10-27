Antoine Spire, voix de France Culture et ancien président du PEN Club français, est mort

Le PEN Club français annonce avec une « immense tristesse » la disparition d'Antoine Spire, qui avait présidé l'association du 7 octobre 2020 à 2023. Dans son hommage, le comité directeur salue un « intellectuel engagé », journaliste, éditeur et auteur d'une trentaine d'ouvrages, qui a consacré sa carrière à « la transmission des savoirs, à la culture et à la défense intransigeante des libertés fondamentales ».

Né le 31 mars 1946 à Paris, Antoine Spire avait commencé son parcours dans le monde de l'édition et de l'engagement politique. Membre du Parti communiste français à partir de 1967, il travaille notamment aux Éditions sociales, avant de rompre avec le parti en 1980. Il revient sur cette expérience dans Profession permanent (Seuil, 1980), un essai consacré à ses années de militantisme et aux raisons de son départ.

Un passeur d'idées

Antoine Spire reste particulièrement associé à France Culture, où il a travaillé pendant 23 ans, de 1976 à 1999. Collaborateur du Panorama, magazine culturel quotidien de la station, il participe également aux grandes émissions d'entretiens À voix nue et Au bon plaisir, donnant notamment la parole à Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, George Steiner ou Françoise Héritier. Son ambition : rendre les idées accessibles sans renoncer à leur complexité, et faire du débat un moyen de mieux comprendre le monde.

De 1984 à 1997, il produit et anime Voix du silence, rendez-vous hebdomadaire consacré aux droits humains. Avec l'avocate Danièle Enoch, il y donne notamment la parole aux intellectuels persécutés et aux dissidents de régimes autoritaires.

Il anime également Le Grand Débat, dans les années 1990, avant de créer en 1997 Staccato, un magazine quotidien de débats et d'actualité intellectuelle diffusé en fin d'après-midi. Pendant près de deux heures, chercheurs, écrivains et spécialistes confrontent leurs analyses sur les grandes questions politiques, scientifiques et culturelles.

L'émission, qui contribue à faire connaître de jeunes journalistes comme Nicolas Demorand, rencontre un succès d'audience, mais sa suppression en 1999, décidée par la nouvelle direction de France Culture, provoque une vive polémique.

Il mène parallèlement une carrière dans la presse écrite, notamment comme rédacteur en chef culturel au Matin de Paris, entre 1985 et 1987, puis comme conseiller éditorial au Monde. À la télévision, il anime également Tambour battant, émission de débats littéraires, scientifiques et de société diffusée sur Demain TV.

Son activité éditoriale accompagne cette volonté de transmission : il publie notamment le roman Le Silence en héritage (Robert Laffont, 1988), l'essai L'Obsession des origines (Verticales, 2000), ainsi que des entretiens avec plusieurs intellectuels, dont George Steiner dans Ce qui me hante et Jacques Derrida dans Au-delà des apparences.

En 2013, il codirige avec Jean Leselbaum le Dictionnaire du judaïsme français depuis 1944 (Le Bord de l'eau/Armand Colin). Il poursuit aussi son travail d'éditeur au Bord de l'eau, où il accompagne plusieurs collections d'essais consacrées aux questions politiques, sociales et philosophiques.

La liberté d'expression comme dernier grand combat

Vice-président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) de 2010 à 2020, Antoine Spire prend ensuite la présidence du PEN Club français, organisation engagée dans la protection des écrivains menacés ou emprisonnés pour leurs prises de position.

Lors de son élection en octobre 2020, il avait notamment fixé comme priorités la défense de la liberté d'expression en France et dans le monde, le soutien aux auteurs persécutés en Turquie, en Algérie, en Russie ou en Chine, ainsi que la protection de la diversité linguistique et des droits des femmes écrivaines.

Cette préoccupation se retrouve dans Pour la liberté d'expression !, ouvrage collectif publié au Bord de l'eau avec Laurence Paton et Sylvestre Clancier. Le livre prolonge l'action de l'association en faveur des auteurs et des journalistes menacés.

Dans son communiqué, le PEN Club français rappelle qu'Antoine Spire avait porté « avec force et humanisme » la mission de l'association pour « la protection des écrivains persécutés » et « le combat indéfectible pour la liberté d'expression ».

Le comité directeur et les membres de l'association rendent hommage à un « homme de convictions » et adressent leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

Crédits photo : Antoine Spire, journaliste, essayiste et ancien président du PEN Club français (Claude Truong-Ngoc, CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

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