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Antoine Spire, voix de France Culture et ancien président du PEN Club français, est mort

Le journaliste, éditeur et essayiste Antoine Spire est mort le lundi 26 octobre 2026, à l'âge de 80 ans. Ancien président du PEN Club français, de 2020 à 2023, il avait consacré une grande partie de sa vie à la défense de la liberté d'expression, à la transmission des savoirs et au débat intellectuel. Le monde des lettres perd également une voix familière de France Culture, où il avait travaillé pendant plus de 20 ans.

Le 27/10/2026 à 17:45 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

27/10/2026 à 17:45

Hocine Bouhadjera

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Le PEN Club français annonce avec une « immense tristesse » la disparition d'Antoine Spire, qui avait présidé l'association du 7 octobre 2020 à 2023. Dans son hommage, le comité directeur salue un « intellectuel engagé », journaliste, éditeur et auteur d'une trentaine d'ouvrages, qui a consacré sa carrière à « la transmission des savoirs, à la culture et à la défense intransigeante des libertés fondamentales ».

Né le 31 mars 1946 à Paris, Antoine Spire avait commencé son parcours dans le monde de l'édition et de l'engagement politique. Membre du Parti communiste français à partir de 1967, il travaille notamment aux Éditions sociales, avant de rompre avec le parti en 1980. Il revient sur cette expérience dans Profession permanent (Seuil, 1980), un essai consacré à ses années de militantisme et aux raisons de son départ.

Un passeur d'idées

Antoine Spire reste particulièrement associé à France Culture, où il a travaillé pendant 23 ans, de 1976 à 1999. Collaborateur du Panorama, magazine culturel quotidien de la station, il participe également aux grandes émissions d'entretiens À voix nue et Au bon plaisir, donnant notamment la parole à Pierre Bourdieu, Jacques Derrida, George Steiner ou Françoise Héritier. Son ambition : rendre les idées accessibles sans renoncer à leur complexité, et faire du débat un moyen de mieux comprendre le monde.

De 1984 à 1997, il produit et anime Voix du silence, rendez-vous hebdomadaire consacré aux droits humains. Avec l'avocate Danièle Enoch, il y donne notamment la parole aux intellectuels persécutés et aux dissidents de régimes autoritaires. 

Il anime également Le Grand Débat, dans les années 1990, avant de créer en 1997 Staccato, un magazine quotidien de débats et d'actualité intellectuelle diffusé en fin d'après-midi. Pendant près de deux heures, chercheurs, écrivains et spécialistes confrontent leurs analyses sur les grandes questions politiques, scientifiques et culturelles.

L'émission, qui contribue à faire connaître de jeunes journalistes comme Nicolas Demorand, rencontre un succès d'audience, mais sa suppression en 1999, décidée par la nouvelle direction de France Culture, provoque une vive polémique

Il mène parallèlement une carrière dans la presse écrite, notamment comme rédacteur en chef culturel au Matin de Paris, entre 1985 et 1987, puis comme conseiller éditorial au Monde. À la télévision, il anime également Tambour battant, émission de débats littéraires, scientifiques et de société diffusée sur Demain TV.

Son activité éditoriale accompagne cette volonté de transmission : il publie notamment le roman Le Silence en héritage (Robert Laffont, 1988), l'essai L'Obsession des origines (Verticales, 2000), ainsi que des entretiens avec plusieurs intellectuels, dont George Steiner dans Ce qui me hante et Jacques Derrida dans Au-delà des apparences.

En 2013, il codirige avec Jean Leselbaum le Dictionnaire du judaïsme français depuis 1944 (Le Bord de l'eau/Armand Colin). Il poursuit aussi son travail d'éditeur au Bord de l'eau, où il accompagne plusieurs collections d'essais consacrées aux questions politiques, sociales et philosophiques.

La liberté d'expression comme dernier grand combat

Vice-président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA) de 2010 à 2020, Antoine Spire prend ensuite la présidence du PEN Club français, organisation engagée dans la protection des écrivains menacés ou emprisonnés pour leurs prises de position.

Lors de son élection en octobre 2020, il avait notamment fixé comme priorités la défense de la liberté d'expression en France et dans le monde, le soutien aux auteurs persécutés en Turquie, en Algérie, en Russie ou en Chine, ainsi que la protection de la diversité linguistique et des droits des femmes écrivaines.

Cette préoccupation se retrouve dans Pour la liberté d'expression !, ouvrage collectif publié au Bord de l'eau avec Laurence Paton et Sylvestre Clancier. Le livre prolonge l'action de l'association en faveur des auteurs et des journalistes menacés.

Dans son communiqué, le PEN Club français rappelle qu'Antoine Spire avait porté « avec force et humanisme » la mission de l'association pour « la protection des écrivains persécutés » et « le combat indéfectible pour la liberté d'expression ».

Le comité directeur et les membres de l'association rendent hommage à un « homme de convictions » et adressent leurs condoléances à sa famille et à ses proches.

Crédits photo : Antoine Spire, journaliste, essayiste et ancien président du PEN Club français (Claude Truong-Ngoc, CC BY-SA 3.0)

 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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L'Obsession Des Origines

Antoine Spire

Paru le 03/11/2000

192 pages

Verticales

13,65 €

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Ce qui me hante

Antoine Spire, George Steiner

Paru le 07/04/1999

75 pages

Editions Le Bord de l'eau

11,60 €

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Au-delà des apparences

Jacques Derrida, Antoine Spire

Paru le 23/11/2002

68 pages

Editions Le Bord de l'eau

10,20 €

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Dictionnaire du judaisme français depuis 1944

Jean Leselbaum, Antoine Spire

Paru le 20/11/2013

971 pages

Armand Colin

40,00 €

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Pour la liberté d'expression !

Antoine Spire, Laurence Paton, Sylvestre Clancier

Paru le 13/01/2023

243 pages

Editions Le Bord de l'eau

18,00 €

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L'ancienne présidente de l'ABF Normandie, Claire Tailliart, est morte à 58 ans

La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.

26/10/2026, 16:29

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Redressement de Gibert : un nouveau délai pour la période d'observation

Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...

26/10/2026, 16:27

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En Suisse, Orell Füssli Thalia rachète une papeterie fondée en 1882

À Winterthour, la papeterie Schoch restera à la même adresse, sous la même enseigne. Mais, après quatre générations dans la famille fondatrice, elle passe dans le giron d'Orell Füssli Thalia. Le groupe de librairies suisse a annoncé son acquisition le 23 octobre, ajoutant à son réseau un commerce installé depuis 1882 dans la vieille ville. Les dix salariés doivent conserver leur emploi, tandis que Karin Schoch, l'actuelle propriétaire, accompagnera la reprise jusqu'en février 2027.

26/10/2026, 15:00

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Soutenir l'ouverture de La Cabane à Livres à Meudon-la-Forêt

Une future librairie, baptisée La Cabane à Livres, a pour ambition de construire une identité forte en insufflant une véritable âme au lieu. Elle souhaite proposer un fonctionnement moderne, une offre diversifiée, des services complémentaires innovants et une communication digitale renforcée, afin de développer pleinement son attractivité et d’assurer sa pérennité économique. Projet porté par Aurélie

Fiani. 

 

26/10/2026, 14:22

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Un pirate, un lion et vingt-cinq poussins : dans l'Hérault, des livres qui s'écoutent

Babouche à oreille, maison d'édition indépendante installée à Saint-Clément-de-Rivière, dans l'Hérault, fabrique des livres qui s'écoutent : un QR code dans le livre, des musiques composées pour chaque histoire, des voix d'artistes, et ni écran, ni application, ni abonnement. Ses trois nouveautés d'automne sont en précommande sur Ulule jusqu'au 5 novembre : un roman de pirates dont chaque chapitre se termine par une vraie recette, le retour d'un album très demandé sur l'art du partage, et un calendrier de l'Avent sonore pour les tout-petits, où chaque fenêtre cache une comptine plutôt qu'un chocolat. Projet porté par la maison d'édition Babouche à oreille. 

26/10/2026, 14:22

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L'argent des auteurs peut-il financer des services d'intérêt collectif ?

Exclusif — Interrogée sur les possibilités accordées par la législation européenne en matière de répartition et d'utilisation des droits collectés par les organismes de gestion collective, la Cour de Justice de l'Union européenne a rendu son analyse le 22 octobre dernier. Si une partie des sommes peut financer des services sociaux, culturels et éducatifs à destination des titulaires de droits uniquement, les « irrépartissables », pour leur part, peuvent être fléchés vers des actions aux publics plus larges.

26/10/2026, 11:26

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Au ministère de la Culture, Noémie Guez sur le départ

Rue de Valois, le cabinet de la ministre de la Culture verra partir Noémie Guez, conseillère création artistique et industries créatives, à compter du 1er novembre prochain.

26/10/2026, 10:13

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Au Canada, trente années de poésie dans les bus menacées

À Vancouver, la poésie pourrait bientôt quitter les transports en commun. Depuis 1996, le programme Poetry in Transit permet aux voyageurs de découvrir des textes d’auteurs de Colombie-Britannique pendant leurs déplacements. Mais le retrait annoncé du financement de TransLink menace cette initiative culturelle, qui célèbre précisément son trentième anniversaire. Écrivains et éditeurs se mobilisent pour empêcher sa disparition, désormais envisagée à l’issue de la saison 2026-2027.

26/10/2026, 09:00

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Le fantôme de la bibliothèque scientifique... a désormais une identité

Depuis les années 1960, une bibliothèque scientifique de Kansas City serait le théâtre de phénomènes étranges. Lumières qui s’éteignent, coups inexpliqués, messages sur des tableaux noirs : la Linda Hall Library raconte l’histoire d’un supposé fantôme français, mort dans les Alpes au XVIIe siècle. Son nom, André Dettonville, renvoie curieusement à Blaise Pascal. De quoi nourrir une légende que l’établissement a choisi de remettre à l’honneur à l’approche d’Halloween.

26/10/2026, 08:30

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Une charte pour encadrer l’IA ? Les écrivains crient au scandale

Une semaine après avoir lancé une charte internationale destinée à encadrer l’intelligence artificielle dans les industries créatives, la Society of Authors fait marche arrière. L’organisation britannique, qui défend les intérêts des écrivains, illustrateurs et traducteurs, a annoncé son retrait le 21 octobre, après les critiques de ses adhérents. Un revers pour un dispositif censé protéger les créateurs face aux usages de l’IA générative.

26/10/2026, 08:00

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Géorgie : un manuel scolaire unique, les éditeurs dénoncent une menace

D'ici septembre 2028, les écoles géorgiennes doivent adopter un manuel commun pour chaque matière et niveau d'enseignement. Une réforme déjà votée par le Parlement, qui confie au ministère de l'Éducation la production des ouvrages. L'Union internationale des éditeurs appelle les autorités à revenir sur cette décision, dénonçant une menace pour la liberté de publier, la diversité pédagogique et l'avenir de l'édition scolaire.

25/10/2026, 15:07

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Floride : les élus scolaires devront répondre des livres retirés des bibliothèques

Aux États-Unis, les membres d'un conseil scolaire de Floride ne pourront pas invoquer leur fonction pour échapper aux questions sur les livres écartés de leurs bibliothèques. Dans un arrêt rendu le 19 octobre, une cour fédérale d'appel estime que ces suppressions relèvent de décisions administratives, et non législatives. Une victoire procédurale pour PEN America, Penguin Random House et plusieurs écrivains, engagés depuis 2023 contre des restrictions d'accès à la lecture.

25/10/2026, 14:34

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Égalité femmes-hommes : l'ONU appelle l'industrie du livre à réagir

Plus de femmes aux postes de direction, des conditions de travail équitables et une meilleure visibilité des autrices : ONU Femmes et l'Association internationale des éditeurs (IPA) ont lancé un engagement mondial pour faire progresser l'égalité dans le secteur du livre. Présentée à la Foire de Francfort, l'initiative réunit déjà 17 organisations. Reste à savoir comment les intentions se traduiront dans les pratiques des maisons signataires.

24/10/2026, 15:44

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Margaret Atwood, Lee Child et Ian McEwan mettent un personnage aux enchères

Donner son nom à un personnage du prochain roman de Margaret Atwood, Zadie Smith ou Ian McEwan : l'occasion ne se présente pas tous les jours. Ces trois écrivains participent à une vente caritative organisée par l'association britannique Freedom from Torture, au profit des survivants de la torture. Les enchères débuteront le 28 octobre, avant un festival littéraire prévu le 11 novembre à Londres. Une formule que certains auteurs connaissent déjà très bien.

24/10/2026, 15:29

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En Bulgarie, des manuscrits vieux de mille ans exposés pendant trois heures

Trois heures pour contempler des pages vieilles de plus de mille ans. Le 9 octobre, la Bibliothèque nationale Saints-Cyrille-et-Méthode, à Sofia, a exceptionnellement présenté plusieurs pièces du Xe siècle, dont un évangéliaire arménien daté de 966. Une ouverture au public réduite au strict minimum : ces parchemins supportent difficilement les variations de température et d'humidité.

 

24/10/2026, 15:16

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“Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington

En 1985, Maya Angelou assurait que William Shakespeare était « une femme noire ». Une formule qui trouve aujourd’hui un écho à la Folger Shakespeare Library, à Washington. Depuis le 16 octobre, manuscrits, éditions anciennes et archives théâtrales racontent comment des générations de femmes noires ont lu, joué et réinventé son œuvre.

24/10/2026, 09:34

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J.K. Rowling accuse "l’activisme transgenre d’être élitiste"

Dans un nouvel essai publié le 21 octobre 2026, J.K. Rowling présente l'activisme transgenre comme un mouvement « élitiste », imposé aux classes populaires par les institutions. L'autrice de Harry Potter promet également de poursuivre le financement de procédures judiciaires. Mais plusieurs de ses accusations reposent sur des généralisations peu étayées...

23/10/2026, 18:00

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Deux anciens patrons d’Amazon décideront quels livres méritent d’exister

Et si, avant de publier un roman, il fallait d’abord démontrer qu’il trouvera des lecteurs ? Deux anciens dirigeants d’Amazon, Jeff Belle et Nicholas Denissen, lancent Macguffin Co., un studio qui entend éprouver le potentiel commercial d’histoires encore en développement. Un premier accord avec Andrews McMeel Universal donne corps à cette formule, où le livre s’inscrit dans un ensemble plus vaste, destiné aussi aux écrans et aux jeux.

23/10/2026, 16:43

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Censure, inclusion et budgets s'ajoutent au Dictionnaire militant des bibliothécaires

En 2018, la Fédération SUD Collectivités Territoriales (SUD CT) avait publié un Dictionnaire militant pour les bibliothécaires, devenu, quelques années plus tard, le Dictionnaire militant pour les bibliothécaires et la défense de la lecture publique. Quelques termes et définitions viennent s'y ajouter, et, pour certains, rendent compte d'une ambiance un peu morose... 

23/10/2026, 16:29

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De Tintin à Astérix : Numa Sadoul explore les "Familles en cases" de la bande dessinée

De Tintin à Astérix, de Spirou à Philémon, les héros de BD ont un air de famille. Dans Familles en cases, Numa Sadoul explore les liens entre six grandes séries : compagnons fidèles, savants, adversaires et refuges familiers composent des univers qui nous habitent encore. Adapté de son mémoire de maîtrise de 1971, ce livre révèle les premières recherches du futur interlocuteur d’Hergé et de Franquin. Les éditions LettMotif lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie grâce à une campagne participative sur Ulule. Une invitation à redécouvrir nos familles de papier. Projet porté par Numa Sadoul et les éditions LettMotif.

23/10/2026, 13:29

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PLF 2027 : taxer les profits et la mise au pilon pour soutenir la filière du livre

Exclusif - À l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi de finances 2027 bat son plein. Le gouvernement, qui présente un budget une nouvelle fois austéritaire, met en avant l'indispensable rigueur et la baisse du déficit, tout en se montrant très timoré sur la perspective de nouvelles recettes. Dans le domaine du livre, des amendements déposés par Sarah Legrain (La France insoumise, Paris) proposent de taxer le chiffre d'affaires des groupes éditoriaux et des plateformes, mais aussi les ouvrages pilonnés, afin de soutenir les librairies et éditeurs indépendants.

23/10/2026, 13:06

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Dire en français le vocabulaire du nucléaire, fission impossible ?

La Commission d'enrichissement de la langue française, chargée de faciliter l'usage du français dans tous les domaines, s'est penchée sur le domaine du nucléaire. Un champ éminemment technique, pour lequel la précision des termes et la bonne communication peuvent éviter un accident de grande ampleur...

23/10/2026, 11:39

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Mécénat : l'inflation fait aussi monter le prix des manuscrits de Proust

En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.

23/10/2026, 09:30

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Après un premier tome financé par ses lecteurs, Rock 'n' Roll Jungle revient sur Ulule !

Fort de plusieurs centaines de milliers de vues cumulées sur internet, d'une communauté soudée et d'une première campagne de financement réussie en 2024, Rock 'n' Roll Jungle, manga français indépendant, fait son retour avec un second tome plus mature et abouti, sans pour autant perdre ce qui faisait déjà sa singularité, son humour, son sens du détail et ses dialogues ciselés. Projet porté par Maxime Nicolas et Lucy Bernard.

23/10/2026, 09:30

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“Relay n'est pas une librairie” : Lagardère répond aux critiques sur le choix des livres

À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.

22/10/2026, 18:11

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SNCF : le rassemblement pour les livres des cheminots finalement reporté

Exclusif - Le rassemblement prévu ce jeudi 22 octobre, à midi, gare de Lyon à Paris, pour défendre l'acheminement des livres aux cheminots n'aura finalement pas lieu. Des avancées pourraient se concrétiser dans les prochains jours, mais aucune solution n'est encore annoncée.

22/10/2026, 17:45

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La Furia chez Relay : Lagardère reconnait des “manquements”

Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».

22/10/2026, 15:30

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À l'Assemblee nationale, Catherine Pégard peine à défendre son budget

Catherine Pégard était reçue, ce jeudi 22 octobre, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du PLF 2027. Budget austéritaire pour les uns, économies insuffisantes pour les autres : la copie du gouvernement ne semble pas contenter grand monde, tandis que la ministre de la Culture s'est cantonnée à de vagues déclarations.

22/10/2026, 13:36

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La Bataille de Mers el-Kébir : raconter en bande dessinée le drame du 3 juillet 1940

Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.

22/10/2026, 13:05

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Qui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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