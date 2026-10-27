Enrique Vila-Matas reçoit le prestigieux Prix national des lettres espagnoles 2026

Contrairement au prix Goncourt, qui récompense un livre publié dans l'année, et dont les quatre finalistes ont été révélés aujourd'hui, cette récompense nationale distingue l'ensemble de la carrière d'un écrivain, dans l'une des langues d'Espagne. En 2025, elle avait été attribuée à la poétesse María Victoria Atencia.

Dans sa décision rendue publique ce mardi, le jury salue l'« influence décisive » d'Enrique Vila-Matas sur la littérature contemporaine, sa contribution à la tradition de Jorge Luis Borges et sa fidélité à l'esprit métaromanesque de Miguel de Cervantès.

Il souligne une écriture dans laquelle « les frontières entre réalité et fabulation s’estompent et s’entremêlent avec une fluidité absolue ». Les jurés saluent un auteur qui, « en faisant du doute une méthode et de la lecture une aventure », défend « la création littéraire comme un art de l’intelligence et du plaisir ». Sa remise en question de l’autorité narrative, son humour et son ironie en feraient même « l’un de nos écrivains les plus subversifs ».

Son œuvre, traduite dans une trentaine de langues, explore ainsi les frontières du roman, la figure de l’écrivain et les pouvoirs de la fiction. Un univers que le jury décrit comme un « voyage métalittéraire », où se mêlent références, genres et expérimentations, pour interroger jusqu’à « l’avenir de l’écriture ».

De Barcelone à Paris, sous l'œil de Marguerite Duras

Né le 31 mars 1948 à Barcelone, Enrique Vila-Matas étudie le droit et le journalisme avant de commencer sa carrière comme rédacteur à Fotogramas, une revue espagnole consacrée au cinéma. Il y réalise notamment de fausses interviews, annonçant déjà son goût pour les jeux entre invention et réalité.

De 1974 à 1976, il s'installe à Paris, où il loue une chambre de bonne à Marguerite Duras. Il y découvre la vie littéraire française, écrit et se passionne pour Ernest Hemingway, dont il admire autant les livres que la légende personnelle.

Cette expérience donnera naissance, près de trente ans plus tard, à Paris ne finit jamais (Christian Bourgois, 2004, traduit de l'espagnol par André Gabastou). Sous la forme d'une conférence sur l'ironie, le narrateur revisite ses années parisiennes, entre apprentissage littéraire, souvenirs de jeunesse et admiration pour Hemingway. Une autobiographie largement romancée, dans laquelle Vila-Matas prend aussi plaisir à se moquer de ses propres ambitions d'écrivain.

Revenu à Barcelone, il développe une œuvre où se mêlent romans, essais et nouvelles. Avec Abrégé d'histoire de la littérature portative, paru en Espagne en 1985 et publié en français chez Christian Bourgois dans une traduction d'Éric Beaumatin, il imagine une société secrète d'artistes et d'écrivains, traversée par les figures de Marcel Duchamp, de Valery Larbaud et de Ramón Gómez de la Serna.

Suivent notamment les recueils Suicides exemplaires (1991) et Enfants sans enfants (1993), puis Le Voyage vertical (1999, traduit par André Gabastou), récit d'un homme âgé contraint de quitter son foyer et de réinventer son existence.

Bartleby, Montano et les écrivains qui disparaissent

La reconnaissance internationale s'accélère au tournant des années 2000 avec Bartleby et compagnie (2000), publié en français chez Christian Bourgois en 2002, dans une traduction d'Éric Beaumatin, et repris en poche chez Actes Sud en 2022.

Inspiré de Bartleby, la célèbre nouvelle d'Herman Melville, le livre rassemble les histoires d'écrivains qui ont cessé d'écrire, refusé de publier ou préféré le silence à la création. Son narrateur, lui-même ancien écrivain, entreprend de recenser ces figures du renoncement à travers une succession de notes de bas de page commentant un texte invisible.

Le dispositif résume l'une des obsessions de Vila-Matas : faire de l'absence, du doute et de l'échec les moteurs mêmes de la littérature. Bartleby et compagnie reçoit en France le prix du Meilleur Livre étranger en 2002.

En 2003, Le Mal de Montano (Christian Bourgois, traduit par André Gabastou) lui vaut le prix Médicis étranger. Le roman met en scène un narrateur atteint d'une forme de maladie littéraire : la littérature envahit progressivement sa vie, sa perception du monde et son identité. L'ouvrage avait également obtenu le prix Herralde du roman en Espagne en 2002.

Cette exploration se poursuit avec Docteur Pasavento (Christian Bourgois, 2006, traduit par André Gabastou). Fasciné par l'écrivain suisse Robert Walser, son personnage principal entreprend de disparaître, rêvant d'effacement et d'anonymat. Le roman pousse encore plus loin les interrogations de Vila-Matas sur la célébrité, l'identité et le désir de ne plus être personne.

Le catalogue français compte également Dublinesca, Impressions de Kassel, Marienbad électrique et Mac et son contretemps, publiés chez Christian Bourgois, tandis que Cette brume insensée (2020) et Montevideo (2023), tous deux traduits par André Gabastou, paraissent chez Actes Sud.

Un dernier roman français qui interroge jusqu'à l'intelligence artificielle

Son livre le plus récent, Un canon de chambre noire, est paru en France le 26 août dernier chez Actes Sud, traduit par Claude Bleton. Publié l'année précédente en Espagne sous le titre Canon de cámara oscura (Seix Barral), il prolonge une nouvelle fois les expériences narratives de son auteur.

Le personnage principal, Vidal Escabia, a hérité de l'immense bibliothèque de son maître d'écriture, Altobelli. Il entreprend de constituer un canon littéraire personnel à partir de 71 livres, choisis non pour leur consécration officielle, mais pour leur capacité à faire surgir des idées, des émotions et des fragments d'existence.

Lors d'une soirée dans le milieu artistique barcelonais, une femme commence toutefois à soupçonner Vidal de ne pas être humain, mais d'appartenir à une lignée d'androïdes dotés de souvenirs artificiels. La réflexion sur les livres rencontre alors celle sur l'intelligence artificielle et sur ce qui constitue une conscience humaine.

Dans un entretien accordé à El Cultural en avril 2025, Vila-Matas expliquait vouloir poursuivre ses expériences formelles, sans répéter les dispositifs de ses précédents romans. À propos de son rapport à l'écriture, il résumait : « Écrire est ma façon de vivre, d'échapper à l'ennui. »

L'écrivain confiait également que ses lectures précédaient souvent ses séances d'écriture. Il ne cherchait pas nécessairement un auteur précis, préférant laisser une place au hasard, aux découvertes et aux relectures. Une méthode qui trouve son prolongement dans ce dernier roman, véritable bibliothèque de références littéraires.

Une reconnaissance internationale, et française

Enrique Vila-Matas a reçu de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, parmi lesquelles le prix Rómulo Gallegos en 2001, le prix Formentor des lettres en 2014, décerné pour l'ensemble de son œuvre, ou encore le Prix national de littérature de Catalogne en 2016.

La France lui a également témoigné une reconnaissance particulière. Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 2006, il a été fait officier de l'ordre des Arts et des Lettres en 2013. Ses œuvres ont largement circulé grâce à Christian Bourgois, puis Actes Sud, et au travail de traducteurs comme Éric Beaumatin, André Gabastou et, plus récemment, Claude Bleton. En mars dernier, ActuaLitté évoquait déjà son goût pour les formules inattendues autour de la lecture.

Le Prix national des lettres espagnoles récompense cette fois l'ensemble d'une œuvre consacrée à explorer les possibilités du roman, les frontières de la fiction et les relations entre les livres et ceux qui les écrivent.

Crédits photo : Enrique Vila-Matas (© Manuel Outumuro)

Par Hocine Bouhadjera

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