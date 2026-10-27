Deux beaux livres et une exposition pour redécouvrir Gustave Fayet

Cent ans après sa disparition, la Fondation Louis Vuitton a décidé de remettre cet homme à l’honneur avec une grande exposition, Gustave Fayet, collectionneur-créateur, à découvrir jusqu’au 8 mars 2027. Elle s’accompagne de deux beaux ouvrages, Gustave Fayet. Collectionneur et Gustave Fayet. Créateur, coédités par Gallimard et la Fondation Louis Vuitton, sous la direction respective de Sylvie Patry et d’Angeline Scherf. Deux volumes qui permettent de découvrir un personnage assez hors du commun.

Né à Béziers dans une famille de riches viticulteurs, Gustave Fayet grandit entouré de tableaux. Son père et son oncle peignent eux-mêmes et l’initient très jeune à cet art. Il expose d’ailleurs ses propres paysages dans des salons régionaux, mais aussi à Paris. En 1899, à trente-quatre ans, il hérite d’une fortune considérable qui va lui permettre de donner libre cours à ses passions.

Et en matière de peinture, il faut reconnaître qu’il avait l’œil ! Alors que Van Gogh et Gauguin étaient encore loin d’être aussi célèbres qu’aujourd’hui, Fayet commence à acheter leurs œuvres. Il acquiert notamment en 1902 le célèbre Autoportrait à la pipe de Van Gogh, réalisé après l’épisode de l’oreille mutilée. Un tableau auquel il était si attaché qu’il l’accrochait dans sa chambre et qu’il ne vendra jamais.

Quant à Gauguin, près de deux cents de ses œuvres passeront entre ses mains. Fayet contribuera d’ailleurs à sa reconnaissance en prêtant soixante-dix pièces pour la rétrospective organisée au Salon d’Automne de 1906.

Au fil des années, sa collection s’enrichit de Renoir, Degas, Monet, Bonnard, Vuillard, Matisse et bien d’autres. Près d’un millier d’œuvres d’art moderne lui appartiendront à un moment ou à un autre. Car Fayet achète, échange, revend aussi, parfois avec de gros bénéfices. Les collectionneurs russes Sergueï Chtchoukine et Ivan Morozov viennent notamment admirer ses tableaux dans son hôtel particulier parisien et lui achètent plusieurs Gauguin.

Mais ce qui rend Gustave Fayet particulièrement intéressant, c’est qu’il ne se contente pas de collectionner les œuvres des autres. Il veut créer les siennes. Et il va multiplier les expériences, de la peinture à la céramique, en passant par les tissus, les papiers peints ou les vitraux. Son amitié avec Odilon Redon, rencontré en 1900, jouera un rôle essentiel dans cette aventure artistique.

En 1908, Fayet achète l’abbaye de Fontfroide, près de Narbonne. Il entreprend de restaurer cet ancien monastère cistercien du XIIe siècle et d’en faire un lieu où les arts se rencontrent. Redon réalise trois grands panneaux pour la bibliothèque, Le Jour, La Nuit et Le Silence, tandis que Richard Burgsthal crée notamment les vitraux de l’abbaye. Passionné de musique, particulièrement de Wagner, Fayet y accueille également musiciens et écrivains.

C’est aussi à cette époque qu’il développe une technique assez étonnante : il peint des aquarelles sur du papier buvard. La couleur s’étale, se mélange, laisse apparaître des fleurs, des feuillages, des formes aquatiques parfois presque abstraites. Il en tire des modèles de tapis, fabriqués à partir de 1920 dans son propre atelier, l’Atelier de la Dauphine. Et le succès est au rendez-vous. Jeanne Lanvin, Jacques Doucet ou encore Robert de Rothschild figurent parmi les amateurs de ses créations. Il trouve également le temps d’illustrer des textes de Frédéric Mistral, Baudelaire ou encore André Suarès.

Gustave Fayet meurt brutalement en septembre 1925, à soixante ans. Quelques années plus tard, sa collection est en grande partie dispersée, ses tableaux rejoignant des musées et des collections privées du monde entier. Son nom, lui, finit par disparaître des mémoires.

Et voilà qu’un siècle plus tard, deux volumes et une exposition nous donnent enfin la mesure de ce qu’il a accompli. On y découvre autant les tableaux qu’il a su choisir que ce qu’il a pu créer, avec cette même curiosité pour la couleur et les formes.

C’est éclectique, c’est foisonnant, c’est fascinant et c’est une belle occasion de mettre de la couleur à l’hiver qui arrive.

Par Audrey Le Roy

Contact : aleroy94@gmail.com