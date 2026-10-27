Ces quelques lignes écrites sur la Lune ont été vendues 510 000 $

Une poignée de cartes, du ruban adhésif et quelques instructions griffonnées à la hâte : en décembre 1972, les astronautes d’Apollo 17 avaient dû faire preuve d’ingéniosité pour continuer à explorer la Lune. Le carnet sur lequel Gene Cernan avait consigné cette réparation vient d’être adjugé 510.000 $, frais compris, lors d’une vente organisée par la maison américaine RR Auction.

La pièce appartenait au commandant d’Apollo 17, dernier homme à avoir marché sur la Lune. Il ne s’agit pourtant ni d’un journal intime ni du récit de son voyage, mais d’un aide-mémoire technique, conçu pour être consulté pendant les sorties extravéhiculaires.

Le 12 décembre 1972, Cernan le porte à son poignet gauche lorsqu’il quitte le module lunaire Challenger avec Harrison Schmitt. Les deux hommes s’apprêtent à effectuer la deuxième excursion de leur mission, dans la vallée de Taurus-Littrow. Mais un incident survenu la veille menace leurs déplacements.

Une réparation imaginée depuis Houston

Lors de la première sortie, le marteau transporté par Cernan s’est accroché au garde-boue arrière droit du véhicule lunaire, en arrachant une partie. Une première tentative pour refixer la pièce avec du ruban adhésif n’a pas résisté aux vibrations.

Sans cette protection, les roues projettent de la poussière sur les astronautes, leurs appareils photographiques et les équipements scientifiques. Une difficulté loin d’être anodine, tant les particules lunaires peuvent perturber les opérations.

Pendant que l’équipage se repose, les équipes au sol cherchent une solution. Depuis Houston, elles élaborent un dispositif de remplacement à partir de cartes devenues inutiles, de ruban adhésif gris et de pinces disponibles dans le module.

Les consignes sont transmises par radio. Cernan les recopie sur une page vierge, à la fin de son carnet, en précisant les dimensions de l’assemblage et la disposition des attaches. Avec Schmitt, il fabrique ensuite le garde-boue de fortune, avant de reprendre l’exploration.

L’opération réussit. Comme le documente l’Apollo Lunar Surface Journal, le véhicule poursuit ses déplacements équipé de cette nouvelle protection. Le dispositif lui-même appartient aujourd’hui aux collections du National Air and Space Museum, aux États-Unis.

Un carnet de poche couvert d’annotations

L’objet vendu par RR Auction mesure environ 8,9 sur 6,4 centimètres. Relié par une spirale, il rassemble 25 feuillets imprimés recto verso, avec des séparateurs correspondant aux différentes stations géologiques.

On y trouve douze cartes des trajets prévus, des instructions concernant le déploiement des équipements, ainsi que plusieurs procédures nécessaires aux activités des astronautes. Le tout reste fixé à son support de poignet en aluminium, accompagné de sa bande noire en Velcro.

Certaines pages portent des marques grisâtres que la maison de ventes juge compatibles avec la présence de poussière lunaire. Cette description ne constitue cependant pas une authentification scientifique indépendante des dépôts.

Le document comporte aussi une fantaisie laissée par l’équipage de réserve : le dessin d’un personnage canin vêtu d’une combinaison spatiale, perché sur une caisse de roches. Un détail plus léger, au milieu de consignes dont la précision pouvait conditionner le bon déroulement d’une sortie.

Cette deuxième excursion aura duré 7 heures, 37 minutes et 22 secondes, un record pour le programme Apollo. Cernan et Schmitt parcourent alors près de 19,5 kilomètres à bord de leur véhicule. Près du cratère Shorty, ce dernier découvre notamment un sol de couleur orangée, observation devenue l’un des épisodes marquants de la mission.

Un souvenir conservé pendant quatre décennies

La provenance de ce carnet repose notamment sur une lettre de Gene Cernan datée du 31 décembre 2013. L’astronaute y certifie avoir utilisé le document sur la Lune et précise que la NASA le lui avait restitué en 1973.

La pièce est donc restée pendant plusieurs décennies parmi ses souvenirs personnels. RR Auction l’avait présentée avec une estimation commençant à 400.000 $, avant l’adjudication du 22 octobre.

Interrogé par Fine Books & Collections, Bobby Livingston, vice-président exécutif de RR Auction, estime que l’absence de garde-boue aurait pu compromettre l’utilisation du véhicule et mettre en difficulté la mission.

Crédits photo : RR Auction

Par Clément Solym

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