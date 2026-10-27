Comment Sartre a-t-il écrit Les Mots ? Des notes inédites mises aux enchères

Que reste-t-il du travail d’un écrivain avant la publication de son livre ? Dans le cas de Jean-Paul Sartre, les différentes versions de Les Mots témoignent d’un long cheminement, au cours duquel le philosophe a considérablement remanié son projet autobiographique.

Un nouvel ensemble de notes autographes, présenté comme inédit par Christie’s, vient aujourd’hui rejoindre le marché des manuscrits littéraires. Ces documents figurent dans la vente Livres rares et Manuscrits, organisée en ligne du 27 octobre au 5 novembre 2026.

La maison de ventes leur attribue une estimation comprise entre 25.000 et 35.000 €. Dans son communiqué du 15 octobre, elle souligne leur intérêt pour la connaissance de la genèse de Les Mots, sans toutefois détailler précisément le contenu des feuillets.

Apportons toutefois cette importe réserve : leur caractère inédit, avancé par le vendeur, ne suffit pas à établir qu’ils fournissent des informations jusque-là inconnues sur la rédaction de l’ouvrage.

Un projet qui a changé de nature

Lorsque Les Mots paraît chez Gallimard, en janvier 1964, Sartre livre un récit très différent de celui qu’il avait d’abord envisagé.

Dans cette autobiographie consacrée à ses premières années, il revient sur son enfance, son éducation et la place déterminante occupée par les livres dans la formation de son imaginaire. La lecture et l’écriture en constituent les deux grands mouvements, à travers lesquels il interroge la naissance de sa vocation. Le texte publié résulte pourtant d’une élaboration particulièrement longue.

La Bibliothèque nationale de France, dans un dossier consacré à l’œuvre, rappelle que Sartre avait commencé par travailler à un projet intitulé Jean sans terre. Il s’agissait alors d’une entreprise autobiographique accordant une place importante à l’histoire politique, aux événements de son époque et à son propre engagement.

L’écrivain accumule les pages pendant plusieurs années. Il mêle ses souvenirs personnels aux transformations de la société, avant de reprendre progressivement la structure de son récit. En 1963, une nouvelle étape modifie profondément l’ensemble. Sartre recentre son propos sur l’enfance, reprend des passages anciens, en abandonne d’autres et remanie les versions précédentes.

De ces milliers de feuillets naît finalement un ouvrage de 253 pages, d’abord publié dans Les Temps modernes en novembre et décembre 1963, puis en volume chez Gallimard au début de l’année suivante.

Des archives à confronter aux versions connues

C’est dans ce contexte que les notes annoncées par Christie’s prennent leur intérêt. Elles concernent, selon la maison de ventes, l’élaboration de l’autobiographie, mais leur position exacte dans le travail de Sartre reste à établir.

S’agit-il de réflexions préparatoires, d’annotations liées à une version intermédiaire ou de remarques contemporaines des dernières révisions ? Les informations disponibles ne permettent pas de trancher.

La distinction n’est pas secondaire. Les manuscrits de travail peuvent éclairer les choix d’un auteur, les suppressions effectuées au fil des versions ou les transformations d’un projet initial. Leur portée dépend cependant de ce qu’ils contiennent réellement et de la possibilité de les confronter aux archives déjà connues.

Pour Les Mots, la BnF a documenté cette succession de réécritures. Elle souligne notamment l’évolution d’un projet fortement marqué par la politique vers un récit resserré sur l’enfance et la découverte de la littérature.

Les feuillets proposés aux enchères pourraient compléter cette histoire, à condition que leur contenu et leur datation soient précisément établis. Christie’s les décrit comme jamais publiés. Cette qualification ne signifie pas nécessairement qu’ils étaient inconnus des spécialistes, ni qu’ils remettent en cause les connaissances actuelles sur l’œuvre.

L’enfance, les livres et la vocation d’écrivain

Le sujet de ces archives leur donne une place particulière dans l’œuvre de Sartre. Avec Les Mots, le philosophe ne cherche pas seulement à raconter ses premières années : il revient sur la relation qu’il a construite avec la littérature.

Orphelin de père dès la petite enfance, élevé auprès de sa mère et de ses grands-parents maternels, il grandit dans un environnement où les livres tiennent une place centrale.

La BnF rappelle que le récit accorde une importance particulière à cette familiarité précoce avec la lecture, puis à la manière dont l’enfant se découvre une ambition littéraire. Sartre revient sur ses jeux, ses représentations de lui-même et le rôle qu’il attribue progressivement à l’écriture.

Le livre paraît l’année où l’Académie suédoise lui décerne le prix Nobel de littérature, distinction qu’il refuse. Cet épisode, largement commenté, accompagne la publication d’une autobiographie qui demeure l’un de ses textes les plus connus.

Crédits photo : Christies (portrait de Sartre par Henri Cartier-Bresson, en vente également, est. 20 à 30.000 €)

Par Cécile Mazin

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