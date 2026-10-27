De la vigne au verre : la Maison de Balzac invite à une singulière dégustation

Omniprésent dans la société du XIXe siècle, le vin s’impose comme un motif récurrent dans l’œuvre de Balzac : il raconte une époque, révèle les ambitions sociales et accompagne les plaisirs comme les excès. L’exposition « De la vigne au verre. Le vin chez Balzac », présentée à la Maison de Balzac, met en lumière cette présence foisonnante du vin dans l’univers balzacien.

À travers plus de 80 œuvres et objets (peintures, gravures, affiches, matériel vinicole, ou encore vaisselle), l’exposition met en lumière la réflexion de Balzac sur la viticulture et sur la place du vin dans l’art de vivre à la française, des moments quotidiens aux grandes occasions.

Au XIXe siècle, le vin, au même titre que le pain, constitue un pilier de l’alimentation. Symbole de qualité de vie, il est aussi perçu comme un enjeu sanitaire. Parallèlement, l’essor du vignoble s’accompagne d’innovations techniques et commerciales majeures, faisant du vin un vecteur d’enrichissement.

Balzac en propose une lecture plurielle, tour à tour économique, sociologique et artistique, sans jamais adopter de posture moraliste, à travers une grande diversité de formes littéraires : brefs essais journalistiques comme le Traité des excitants modernes ; romans largement consacrés au sujet (L’Illustre Gaudissart ; Eugénie Grandet) ; évocations au détour d’une page (La Muse du département ; Illusions perdues ; La Rabouilleuse...) ; correspondance à ses amis, etc.

4 salles d'exposition de la Maison Balzac permettent d'explorer jusqu'à la lie cette thématique. La première déploie ainsi une sociologie des boissons et des buveurs, chez Balzac et sur les représentations graphiques de l'époque. Le vin de Champagne a droit à sa propre salle, puisqu'il est mentionné près de 80 fois dans La Comédie humaine...

Une partie de l'exposition s'intéresse au développement de la publicité, qui se développe à partir de 1830 et révolutionne les pratiques commerciales. Les lieux de consommation de l'alcool, et plus particulièrement du vin, seront aussi traversés et analysés d'un point de vue sociologique.

Enfin, l'événement s'arrêtera sur les effets de ces boissons enivrantes sur le corps et l'esprit, du stimulant intellectuel au facteur de convivialité, sans oublier, évidemment, la source de dérèglement...

Le commissariat de l'exposition a été assuré par Yves Gagneux, directeur de la Maison de Balzac ; Laure Ménétrier, directrice du musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale d’Épernay, et Séverine Maréchal, assistante de conservation à la Maison de Balzac.

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Nichée sur les coteaux de Passy, la Maison de Balzac est la seule des demeures parisiennes du romancier qui subsiste aujourd’hui. C’est dans le cabinet de travail que Balzac a corrigé, de 1840 à 1847, l’ensemble de La Comédie humaine. Le musée incite le visiteur à s’interroger sur Balzac et suggère des chemins originaux pour conduire à la découverte comme à la relecture de La Comédie humaine.

Photographie : Les grisettes – Invitation à déjeuner, par Henry Monnier, 1829 (Paris Musées / Maison de Balzac)

Par Antoine Oury

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