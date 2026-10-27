Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?

ActuaLitté : La dernière sélection du Goncourt 2026 a été communiquée par l’Académie du même nom. Vous avez souhaité (presque) réagir en découvrant les quatre titres retenus, alors que vous êtes régulièrement décrié par l’industrie elle-même.

Vincent Bolloré : Vous me prenez pour un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ? Moi, au moins, je suis franc du collier. Quand je veux une maison d’édition, je l’achète. Quand je veux la mettre au pas, je la mets au pas. Je ne demande pas à quelques-uns de mes auteurs de se réunir tous les premiers mardis du mois pour me donner les clés du coffre-fort.

Mais voyons, vous exagérez : les jurés sont indépendants !

Vincent Bolloré : Absolument ! Ils sont libres comme le renard est libre parmi les poules libres. Sept sur neuf ont publié des livres chez un concurrent. C’est donc tout à fait par hasard que les quatre titres finalistes du Goncourt appartiennent au groupe de mon concurrent. Vous voyez bien que l’indépendance éditoriale n’a rien à voir avec la propriété du capital.

Voilà qui, du reste, devrait rassurer mes contradicteurs. Ou bien j’attends qu’ils se manifestent par une vigoureuse pétition.

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Ah, c’est donc bien que vous convoitez un Goncourt et que, de dépit, vous sortez de votre réserve ?

Vincent Bolloré : Être éditeur implique de ne pas avoir peur de faire des sioux – tant s’en Kna-faut ! Cela dit, les prix littéraires, je ne cours pas après. Ce sont des dommages collatéraux. Et puis, vous avez regardé les dernières sélections ? En 2026, ce n’est plus un palmarès, c’est le catalogue d’un groupe.

Que répondez-vous à celles et ceux qui vous accusent de contrôler ce que lisent les Français ?

Vincent Bolloré : Mais je ne m’en cache pas ! Je n’achète pas des maisons d’édition pour vendre des livres. Je veux diffuser des idées. C’est quand même plus honnête que de prétendre défendre la littérature en reproduisant la vieille tambouille des prix.

Autrefois quand on brandissait Galligrasseuil, trois propriétaires se retrouvaient derrière ce nom : aujourd’hui, vous pouvez dire Galliflaminuit, il n’y en a plus qu’un.

En réalité, vous êtes admiratif de ce que l’édition indépendante parvient à obtenir de reconnaissance !

Vincent Bolloré : Jusqu’à quand nous fera-t-on croire que le troisième groupe de France est encore indépendant ? Moi, pour avoir de l’influence, je dois dépenser des milliards. D’autres y arrivent en payant des déjeuners. En effet, je suis admiratif.

Crédits photo : Restaurant Drouant qui héberge les jurés du Goncourt - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Ndr : en hommage sincère et profond à Frédéric Pagès, à qui j’espère couper l’herbe sous les pieds.

Par Nicolas Gary

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