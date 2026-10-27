Vincent Bolloré : “Moi, un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ?

Les jurés du Goncourt ont dévoilé leurs ultimes choix : quatre romans, deux chez Gallimard, un chez Minuit et un dernier chez Flammarion. Soit un carton plein pour le groupe Madrigall. Vincent Bolloré, dont le groupe familial détient 30,4 % du capital de Louis Hachette Group, maison mère indirecte de Hachette Livre, répond à une interview (presque) imaginaire de ActuaLitté.
Le 27/10/2026 à 15:58 par Nicolas Gary
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27/10/2026 à 15:58
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ActuaLitté : La dernière sélection du Goncourt 2026 a été communiquée par l’Académie du même nom. Vous avez souhaité (presque) réagir en découvrant les quatre titres retenus, alors que vous êtes régulièrement décrié par l’industrie elle-même.
Vincent Bolloré : Vous me prenez pour un prédateur ? Vous avez vu la dernière liste du Goncourt ? Moi, au moins, je suis franc du collier. Quand je veux une maison d’édition, je l’achète. Quand je veux la mettre au pas, je la mets au pas. Je ne demande pas à quelques-uns de mes auteurs de se réunir tous les premiers mardis du mois pour me donner les clés du coffre-fort.
Mais voyons, vous exagérez : les jurés sont indépendants !
Vincent Bolloré : Absolument ! Ils sont libres comme le renard est libre parmi les poules libres. Sept sur neuf ont publié des livres chez un concurrent. C’est donc tout à fait par hasard que les quatre titres finalistes du Goncourt appartiennent au groupe de mon concurrent. Vous voyez bien que l’indépendance éditoriale n’a rien à voir avec la propriété du capital.
Voilà qui, du reste, devrait rassurer mes contradicteurs. Ou bien j’attends qu’ils se manifestent par une vigoureuse pétition.
À LIRE - Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”
Ah, c’est donc bien que vous convoitez un Goncourt et que, de dépit, vous sortez de votre réserve ?
Vincent Bolloré : Être éditeur implique de ne pas avoir peur de faire des sioux – tant s’en Kna-faut ! Cela dit, les prix littéraires, je ne cours pas après. Ce sont des dommages collatéraux. Et puis, vous avez regardé les dernières sélections ? En 2026, ce n’est plus un palmarès, c’est le catalogue d’un groupe.
Que répondez-vous à celles et ceux qui vous accusent de contrôler ce que lisent les Français ?
Vincent Bolloré : Mais je ne m’en cache pas ! Je n’achète pas des maisons d’édition pour vendre des livres. Je veux diffuser des idées. C’est quand même plus honnête que de prétendre défendre la littérature en reproduisant la vieille tambouille des prix.
Autrefois quand on brandissait Galligrasseuil, trois propriétaires se retrouvaient derrière ce nom : aujourd’hui, vous pouvez dire Galliflaminuit, il n’y en a plus qu’un.
En réalité, vous êtes admiratif de ce que l’édition indépendante parvient à obtenir de reconnaissance !
Vincent Bolloré : Jusqu’à quand nous fera-t-on croire que le troisième groupe de France est encore indépendant ? Moi, pour avoir de l’influence, je dois dépenser des milliards. D’autres y arrivent en payant des déjeuners. En effet, je suis admiratif.
Crédits photo : Restaurant Drouant qui héberge les jurés du Goncourt - ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Ndr : en hommage sincère et profond à Frédéric Pagès, à qui j’espère couper l’herbe sous les pieds.
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.
14/10/2026, 13:04
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.
14/10/2026, 13:02
Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL).
14/10/2026, 12:59
Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.
13/10/2026, 20:42
Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.
13/10/2026, 16:59
Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
13/10/2026, 16:05
Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.
13/10/2026, 14:35
À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.
12/10/2026, 18:18
Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »
12/10/2026, 10:20
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