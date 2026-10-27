Sur Arte, Marie Darrieussecq et Titiou Lecoq saluent Virginia Woolf

Dans Une chambre à soi, manifeste acide et visionnaire de 1929, Virginia Woolf cinglait les entraves à l'émancipation des femmes. Avec des autrices contemporaines, dont Marie Darrieussecq et Titiou Lecoq, ce documentaire, réalisé par Lise Baron, propose une relecture éclairée d'un texte fondateur, toujours d'actualité un siècle plus tard.

En 1929, peu après Mrs Dalloway et Vers le phare, Virginia Woolf défie à nouveau les conventions en publiant un pamphlet délicatement subversif, Une chambre à soi. Avec une ironie cinglante, elle démontre que les femmes ne peuvent ni s'émanciper ni exprimer leur créativité, tant elles sont maintenues par les hommes dans une dépendance économique et intellectuelle. Il leur manque, pour sortir du silence auquel on les contraint, l'indépendance matérielle, du temps et un lieu qui leur soit propre.

Nourri des expériences de sa propre vie, l'essai de la Britannique alors âgée de 47 ans est un appel à la rébellion, un plaidoyer par lequel elle déconstruit le patriarcat et les entraves qu'il impose — le mariage, le manque d’opportunités éducatives ou l’obligation de s’occuper du foyer familial. Avec cette approche résolument moderne, Virginia Woolf offre une réflexion remarquable sur les femmes et la littérature dans un texte visionnaire qui va traverser tout le XXe siècle.

Plus qu'un simple classique

Lorsque Virginia Woolf écrit Une chambre à soi, elle déclare s'adresser aux femmes qui le liront cent ans plus tard. En 2026, sa pensée continue d'éclairer les combats contemporains et demeure d'une saisissante actualité. Les revendications en faveur de l’égalité salariale et de la reconnaissance de l’art féminin ne sont toujours pas satisfaites.

Depuis sa parution, le livre n'a cessé de se transmettre : de génération en génération, des femmes se sont relayées pour s'interroger avec l'autrice d’Orlando sur les forces qui les empêchent de se libérer et les rapports entre les genres.

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Reconstituant la genèse d'Une chambre à soi pour en mesurer sa réception et son impact jusqu'à nos jours, ce documentaire invite à un voyage à travers le temps, les idées et la prose puissante de Virginia Woolf. La journaliste Titiou Lecoq et les écrivaines Marie Darrieussecq ou Nicole Seifert, entre autres, proposent leur relecture d'une œuvre déjà plébiscitée à sa sortie.

En témoignant de son influence toujours vive, elles disent aujourd'hui leur admiration pour celle qui écrivait à son futur époux, en 1912 : « Je veux tout. Amour, enfant, aventure, intimité, travail. Si vous pouvez continuer de me laisser trouver ma voie, c'est ce que je préférerais. Nous devons tous les deux courir le risque. »

Réalisé par Lise Baron, ce documentaire inédit, d'une durée de 59 minutes, a été coproduit par ARTE France, Temps Noir et Les Nouveaux Jours. Il sera diffusé sur Arte le mercredi 25 novembre à 22h40, et disponible sur arte.tv du 18 novembre 2026 au 22 juin 2027.

Par Dépêche

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