Prix Goncourt 2026 : qui sont les quatre finalistes ?

Qui succédera à Laurent Mauvignier ? Les jurés de l'Académie Goncourt ont procédé à leur dernier écrémage. Quatre écrivains restent désormais en lice pour la plus célèbre récompense littéraire française, dont la dotation de 10 euros ne dit rien des retombées commerciales à venir...

Les finalistes du Prix Goncourt 2026 :

Yannick Haenel, La Solitude des professeurs est infinie (Gallimard)

Yannick Haenel est notamment l'auteur de Jan Karski, prix Interallié 2009, et de Tiens ferme ta couronne, prix Médicis 2017. Écrivain, essayiste et chroniqueur à Charlie Hebdo, il revient ici sur le monde de l'enseignement. À travers Jean Deichel, son double romanesque, il raconte les débuts d'un jeune professeur de français dans un collège de banlieue parisienne. Entre littérature, désillusions et rencontres, le livre interroge le métier d'enseignant, sa solitude et les possibilités d'émancipation qu'offre la transmission des savoirs.

Philippe Jaenada, L'Inconnue du quai de Javel (Flammarion)

Philippe Jaenada s'est fait connaître avec Le Chameau sauvage, prix de Flore 1997, avant de se tourner vers les affaires criminelles avec Sulak (2013), La Petite Femelle (2015) et La Serpe, prix Femina 2017. Fidèle à son goût pour les enquêtes criminelles oubliées, il revient cette fois sur l'assassinat de Louise Cansot, une jeune femme de 29 ans dont le corps avait été découvert à Paris en septembre 1949. À partir des archives de l'époque, il reprend les investigations, interroge les zones d'ombre du dossier et tente de restituer à la victime une existence que le fait divers avait réduite à sa mort.

Clémentine Mélois, Choses que je croyais perdues (L'Arbalète/Gallimard)

Plasticienne et écrivaine, longtemps membre de l'Oulipo, Clémentine Mélois est notamment l'autrice d'Alors c'est bien (Gallimard, 2024), récit consacré aux derniers jours de son père, le sculpteur Bernard Mélois, récompensé par le prix Méduse. Dans Choses que je croyais perdues, une femme prépare son déménagement après une séparation amoureuse. Au fil des objets qu'elle emballe, souvenirs et anecdotes composent un récit sur la mémoire, la disparition et les traces laissées par les autres.

Sylvain Prudhomme, De l'autre côté du lac (Minuit)

Sylvain Prudhomme a grandi en partie en Afrique, un continent qui nourrit plusieurs de ses livres. Il a notamment publié Les Grands (2014), Par les routes, prix Femina 2019, et L'Enfant dans le taxi (2023). Son nouveau roman se déroule dans un paysage de haute montagne, à proximité d'une réserve naturelle interdite aux humains, où une photographe remarque des phénomènes que ses compagnons ne perçoivent pas. Un corps est découvert, puis la jeune femme disparaît à son tour. Entre suspense et exploration du monde sauvage, le roman interroge notre rapport à la nature et le désir de s'affranchir des limites imposées par la société.

Une édition bouleversée par l'affaire Thélyson Orélien

Cette dernière sélection intervient après plusieurs semaines particulièrement agitées : le 6 octobre, l'Académie avait réduit sa liste de seize à huit romans.

L'absence de la maison de la rue des Saints-Pères, Grasset, était notamment liée à l'exclusion anticipée de C'était ça ou mourir, premier roman de Thélyson Orélien. Dès le 25 septembre, l'Académie Goncourt avait retiré le livre de sa sélection, en invoquant des plagiats relevés dans des textes antérieurs de l'auteur et des analyses suggérant un recours important à l'intelligence artificielle. Elle entendait ainsi « préserver l'intégrité du prix ».

Le 6 octobre, RTL révélait que les huit romans encore en compétition avaient été soumis à un logiciel de détection d'intelligence artificielle. Philippe Claudel, président de l'Académie, précisait sur France Inter que l'outil employé était Pangram 4.

Le 21 octobre, la controverse a connu un nouveau développement : les éditions québécoises du Boréal, premières éditrices de Thélyson Orélien, ont annoncé la rupture de leur collaboration avec l'écrivain, à la suite d'une expertise des fichiers de travail du roman. Selon la maison, des traces associées à des outils d'intelligence artificielle ont été retrouvées dans les documents examinés.

L'auteur, qui avait jusque-là contesté le recours à l'IA pour l'écriture de son roman, a reconnu avoir utilisé des outils numériques pour des recherches et des traductions, tout en maintenant que l'histoire racontée était la sienne.

Le 23 octobre, la Fnac, qui avait attribué à Thélyson Orélien son Prix du Roman le 21 septembre, a annoncé vouloir consulter les représentants de son jury afin de réexaminer la situation. Aucun retrait de la récompense n'était alors annoncé, comme le rapportait ActuaLitté.

Une semaine avant le verdict chez Drouant

La dernière sélection du Goncourt ouvre désormais une semaine décisive pour la rentrée littéraire. Le 29 octobre, l'Académie française remettra son Grand Prix du roman, avant le Médicis le 2 novembre. Le 3 novembre, le Goncourt et le Renaudot seront annoncés chez Drouant, puis les trois Prix Femina seront proclamés le lendemain, 4 novembre, à la Maison Dior, à Paris.

En 2025, Laurent Mauvignier avait été récompensé pour La Maison vide (Minuit), élu dès le premier tour de scrutin avec six voix contre quatre pour Le Bel Obscur de Caroline Lamarche (Seuil). Malgré le caractère exigeant et volumineux, le roman atteint près de 570.000 exemplaires, selon Edistat.

Veiller sur elle, de Jean-Baptiste Andrea, Goncourt 2023, approche les 890.000 exemplaires vendus, grand format et poche cumulés. Houris, de Kamel Daoud, récompensé en 2024, atteint près de 430.000 ventes. Quant à L'Anomalie, d'Hervé Le Tellier, Goncourt 2020, il dépasse désormais 1,5 million d'exemplaires écoulés.

Rendez-vous le mardi 3 novembre pour connaître le nom du lauréat du Prix Goncourt 2026.

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Photographie : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Les prix de la rentrée littéraire 2026 : des sélections aux lauréats

Par Hocine Bouhadjera

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