Entre secrets, mémoire et amour : La Vengeance des Mimosas, un premier roman à découvrir

Écrire La Vengeance des Mimosas, c’est avant tout raconter des personnages auxquels on peut s’attacher, avec leurs blessures, leurs doutes, leurs erreurs et leurs moments de bonheur. Isalis Brouet a voulu construire une histoire autour de ces liens qui peuvent nous faire autant de bien que de mal : la famille, l’amitié, l’amour, mais aussi les souvenirs que l’on garde malgré soi.

Dans ce premier roman, le passé n’est jamais très loin. Une absence peut changer une vie, une rencontre peut faire ressurgir des sentiments que l’on pensait oubliés, et certains secrets peuvent continuer à peser sur plusieurs générations. Mais La Vengeance des Mimosas ne parle pas uniquement de ce qui fait mal. Il parle aussi de ce qui permet de se relever, de retrouver les autres et parfois de se retrouver soi-même.

L’écriture du roman s’est construite autour de cette envie de faire ressentir les choses plutôt que de simplement les raconter. Les personnages évoluent avec ce qu’ils ont vécu, avec ce qu’ils cachent et avec ce qu’ils n’arrivent pas toujours à dire. La photographie prend également une place importante dans le récit : celle de garder une trace d’un moment, d’un visage ou d’une personne, même lorsque le temps finit par tout changer.

Pour faire vivre ce projet, Isalis Brouet a choisi de se tourner vers le financement participatif. La campagne Ulule est une manière de permettre à ses premiers lecteurs de découvrir le roman avant sa publication et de participer directement à son aventure. Chaque contribution aide à faire avancer le projet et permet également de débloquer de nouveaux paliers.

Lancée avec un objectif de 2500 €, la campagne a déjà dépassé ce premier cap grâce au soutien de plus de 200 contributeurs. Une mobilisation qui permet aujourd’hui à l’autrice d’aller plus loin dans son projet et d’imaginer la suite de cette aventure avec celles et ceux qui ont choisi de lui faire confiance.

La Vengeance des Mimosas est un premier roman, mais c’est surtout une histoire dans laquelle Isalis Brouet a mis beaucoup d’elle-même : son envie de parler des relations qui nous construisent, des absences qui nous marquent et de ces secondes chances que la vie peut parfois nous offrir.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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