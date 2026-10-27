Andrea Espier désignée Révélation Livre jeunesse pour Nous, les petits

Le titre de Révélation Livre jeunesse valorise le travail des créateurs émergents et auteurs de la scène française, travaillant ou résidant en France et ayant publié trois albums à compte d'éditeur au maximum, dont au moins un entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026.

Cette année, le jury a souhaité récompenser Nous, les petits, « cet album au rythme maîtrisé et au dessin référencé. La composition accompagne avec humour cette histoire qui raconte la solitude existentielle du monde de l’enfance », indique-t-il.

Souvent, les enfants ont peur, se sentent fragiles ou impressionnés par le monde qui les entoure. Dans leur exploration du quotidien, ils sont traversés par toutes sortes d'émotions, qui nourrissent leur apprentissage. Andrea Espier capte avec poésie et espièglerie les « petits riens » de la vie à hauteur d'enfant, tout en montrant l'importance du rôle de l'adulte, qui assure amour et réconfort. Au fil des pages, le livre prend une tournure philosophique... – Le résumé de l'éditeur pour Nous, les petits

Originaire des Pyrénées espagnoles, Andrea Espier a fait des études de communication audiovisuelle à l’Université Complutense de Madrid, puis de dessin et peinture à l’École des Beaux-Arts de Bordeaux (EBABX).

Elle réside en France depuis plus de dix ans et travaille comme illustratrice indépendante pour l’édition, la presse et l’événementiel, entre autres. Nous, les petits est le premier album jeunesse dont elle est l’autrice et l’illustratrice.

En 2025, elle a été l’une des lauréates de l’Exposition des Illustrateurs de la Foire du Livre Jeunesse de Bologne, où cinq illustrations de son album Nous, les petits ont été exposées et publiées dans le catalogue officiel. L’album a également été sélectionné pour figurer dans la BRAW Amazing Bookshelf et a été finaliste de la Golden Pinwheel Young Illustrators Competition à Shanghai. Des illustrations du même album ont été publiées dans le catalogue du Nami Concours, en Corée du Sud, ainsi que dans celui d’Iberoamérica Ilustra.

En 2026, l’une de ses affiches a été sélectionnée pour la 19ᵉ Biennale Internationale de l’Affiche du Mexique.

À LIRE - Prix Femina 2026 : les finalistes sont connus

Un comité composé de professionnels du livre et coordonné par la Charte s’'était chargé de réaliser une sélection de 15 albums. Le jury, coprésidé par Dorothée de Monfreid et Gustave de Staël, composé d’Emile Bravo (auteur), Elodie Carreira (journaliste à Livres Hebdo), Alice Ourghanlian (Révélation 2025), Anna Sailer (directrice du musée Tomi Ungerer - Centre International de l'Illustration), et Pierre Zenzius (Révélation 2024) s'est ensuite prononcé.

La lauréate reçoit 5000 € et bénéficiera d’une présentation dédiée sur les cimaises de l’ADAGP, accompagnée soit d’un texte critique, soit de prises de vue de son travail. Elle succède à Alice Ourghanlian, récompensée pour son album Un long week-end en canoë, paru aux éditions Hélium.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Photographie : Andrea Espier, via La Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com