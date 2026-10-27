Steinbeck, Nietzsche, Mbappé : la méthode de l'entraîneur de Lille

Début octobre, ActuaLitté racontait comment Gustavo Scarpa, milieu de terrain de l'Atlético Mineiro, avait propulsé La Mort d'Ivan Ilitch (trad. Jacques Imbert), de Léon Tolstoï, parmi les meilleures ventes d'Amazon au Brésil. Une simple recommandation vidéo, visionnée plus de 700.000 fois, avait suffi à déclencher un engouement inattendu pour la nouvelle russe, jusqu'à la création de clubs de lecture réunissant des supporters.

À chaque joueur son roman

À Lille, Davide Ancelotti, nommé entraîneur du LOSC en juin dernier, revendique lui aussi son goût pour les livres. Dans un portrait publié le 13 octobre par L'Équipe, le technicien italien cite notamment deux écrivains américains parmi ses favoris : Ernest Hemingway et John Steinbeck.

Du second, Prix Nobel de littérature 1962, il retient particulièrement Des souris et des hommes (trad. récente d'Agnès Desarthe), paru en 1937. Un roman court, devenu classique, qui suit deux travailleurs agricoles itinérants, George et Lennie, dans la Californie de la Grande Dépression. Une histoire d'amitié, de solidarité et de rêves contrariés, loin des habituels manuels de performance sportive, et autres biographies de grands entraîneurs.

La lecture nourrit sa réflexion sur les relations humaines, qu'il considère comme essentielles à son métier. Dans un football où les données statistiques et les analyses vidéo occupent une place grandissante, l'entraîneur italien défend une approche fondée sur la compréhension des personnalités.

Cette conception doit beaucoup à Phil Jackson, entraîneur légendaire des Chicago Bulls et des Los Angeles Lakers, onze fois champion de NBA. Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à son expérience, notamment Un coach, onze titres NBA : Les Secrets du succès (Talent Sport, 2014, trad. Elinvest), il avait pris l'habitude d'offrir des livres à ses joueurs, choisis selon leurs personnalités.

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En janvier 2010, par exemple, il remet à Pau Gasol 2666, l'imposant roman posthume du Chilien Roberto Bolaño, traduit en français par Robert Amutio. Kobe Bryant reçoit de son côté Montana 1948, de Larry Watson (trad. Bertrand Péguillan), comme le rapportait le Los Angeles Times à l'époque.

Faire défendre Mbappé et Vinicius grâce à des livres ?

Dans un entretien à la BBC, en mai dernier, Davide Ancelotti expliquait qu'un livre pouvait aider un joueur à surmonter certaines difficultés, ou simplement créer un lien avec son entraîneur. « Peut-être qu'il ne le lira jamais, mais c'est une bonne manière de créer un lien avec ses joueurs », confiait-il. Une pratique qu'il avait déjà expérimentée lors de son passage sur le banc de Botafogo, au Brésil.

Au Real Madrid, où il travaillait aux côtés de son père Carlo, il avait également envisagé de conseiller des lectures à Kylian Mbappé et Vinicius Junior, notamment pour les convaincre de participer davantage aux tâches défensives... L'idée était restée sans suite. À Lille, il n'a pas encore distribué de livres à son effectif.

Autre référence présente dans son bureau : The Coach's Guide to Teaching (Le guide pédagogique de l'entraîneur), de Doug Lemov. Cet ouvrage applique au sport des méthodes issues de la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage. Pour son auteur, un bon entraîneur doit savoir transmettre des connaissances, corriger des erreurs et accompagner la progression de ses élèves, autant que maîtriser les aspects techniques de sa discipline.

L'attaquant lillois Olivier Giroud raconte ainsi, après la victoire de son équipe contre Angers en août, que son entraîneur puisait régulièrement dans la mythologie grecque pour construire ses causeries.

Deux citations affichées dans son bureau prolongent cette approche. La première est empruntée à Friedrich Nietzsche, dans Par-delà bien et mal : « Celui qui lutte contre des monstres doit veiller à ne pas devenir un monstre lui-même. Et si tu regardes longtemps au fond d’un abîme, l’abîme finit par regarder en toi. » La seconde, généralement attribuée à Albert Einstein, est formelle : « Si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c’est que vous ne l’avez pas bien compris. »

Quand les footballeurs passent aussi par les livres

Sortie des autobiographies et autres témoignages, souvent écrits avec le concours de journalistes ou de prête-plume, la relation entre littérature et football n’a rien d’évident, mais n'est pas non plus inexistante : dans les années 1980, l'Argentin Jorge Valdano, futur champion du monde 1986, lisait parfois en cachette de ses entraîneurs, certains considérant que cette activité pouvait nuire à sa concentration.

Après sa carrière de joueur, puis d'entraîneur et de dirigeant du Real Madrid, il a notamment dirigé deux anthologies, Cuentos de fútbol (1995) et Cuentos de fútbol II (1998), réunissant des récits de Mario Benedetti, Javier Marías, Antonio Skármeta ou encore Eduardo Galeano.

Au Brésil, Sócrates, capitaine de la Seleção et médecin diplômé, avait lui aussi prolongé son engagement sportif par l'écriture. Figure de la Democracia Corinthiana, expérience de gestion collective menée au Corinthians au début des années 1980, sous la dictature militaire, il en a raconté l'histoire en 2002, avec Ricardo Gozzi dans Democracia Corintiana: a utopia em jogo (Démocratie corinthiane : l'utopie en jeu).

En France, Lilian Thuram a fait du livre un prolongement de ses engagements. Avec Mes étoiles noires. De Lucy à Barack Obama (2010), puis La Pensée blanche (2020), tous deux publiés chez Philippe Rey, l'ancien défenseur des Bleus interroge la construction des préjugés racistes et les représentations historiques. Dans un entretien à Livres Hebdo, il expliquait notamment combien les ouvrages de Maya Angelou avaient contribué à sa compréhension du racisme.

Dans un moment où beaucoup se lamentent du recul de la lecture, en Angleterre, Marcus Rashford, international anglais, s'est associé à Macmillan Children's Books et au National Literacy Trust pour créer le Marcus Rashford Book Club, destiné à encourager la lecture et à distribuer gratuitement des ouvrages aux enfants de milieux défavorisés.

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En NBA, Victor Wembanyama assume depuis longtemps son goût pour la science-fiction et la fantasy. À San Antonio, la bibliothèque municipale a même lancé une campagne « Read Like Wemby », proposant une cinquantaine de titres inspirés de ses lectures. Le Français partage également cette passion avec son coéquipier Harrison Barnes, avec lequel il a constitué un petit club de lecture.

Crédits photo : Davide Ancelotti lors du match Brésil-Maroc, le 13 juin 2026, à la Coupe du monde de football (Bryan Berlin, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

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