Le Ragnarök comme vous ne l’avez jamais lu

Oubliez les manuscrits poussiéreux et les récits désincarnés. Si la mythologie scandinave est de plus en plus présente dans la pop culture, rares sont les œuvres qui parviennent à en restituer la fureur originelle, la poésie tragique et la noirceur viscérale. Le diptyque de sagas de Federico Saggio, composé du Prélude au Ragnarök et de sa conclusion, les Chroniques du Ragnarök, s’y attelle pourtant avec audace.

Loin de proposer une simple réécriture de la mythologie Scandinave, l'auteur fait le choix de nous projeter en plein coeur d’un maelstrom d’émotions brutes, au travers d’une proposition séduisante : celle d'assister, au premier rang, à la chute de l'Arbre Cosmique.

Soyez témoins de la chute de l’Arbre Cosmique. Plongez en plein coeur du récit de la Fin des Temps nordique, pour combattre, aimer et saigner aux côtés de Sigurd le Tueur de Dragon, de Brunehilde la Valkyrie déchue, mais aussi de leur fille Aslaug, puissante Völva et héritière du Livre Noir, dans cette fresque épique et viscérale.

La force de cette fresque épique réside dans son refus de se reposer sur le spectaculaire inhérent au genre. En narrant l’histoire de ses personnages par la bouche même de ceux qui la vivent, Federico Saggio choisit d'ancrer le mythe à hauteur d'homme – des hommes qui saignent, souffrent et aiment, aux prises avec les éléments et en proie à la cruauté de Dieux qui jouent avec leur destinée. Ainsi, le lecteur n'est plus un simple observateur passif ; il est projeté en plein cœur du récit de la Fin des Temps nordique. Il aime, souffre et saigne au diapason de héros dont il suit avec passion les espoirs, l’ascension glorieuse… et la chute inévitable.

Là où beaucoup se contentent de moderniser les Eddas de façon superficielle, Federico Saggio livre une réinterprétation audacieuse, personnelle et viscérale. Le fil conducteur de son œuvre ne se limite pas à un simple affrontement dantesque entre Dieux et Géants ; il explore avec une psychologie redoutable le venin qui ronge cet univers et en précipite la fin : celui de l'avidité et de la tyrannie, celui de la tentation à laquelle nul ne peut se soustraire sans en payer le prix… incarné par le mythe de l’Or maudit.

Le Ragnarök est provoqué par les Ases, emmené par les Hommes ; c’est le poison invisible mêlant cupidité, trahison et fatalité qui tisse la toile des Nornes menant ultimement – et inexorablement – au Ragnarök.

L'écriture se veut à la fois poétique, sauvage et charnelle. Son rythme inspiré des kenningar scaldiques rend à la mythologie ses lettres de noblesse et la renvoie à sa véritable nature : celle d'un monde violent et mystique, où le merveilleux côtoie l'effroyable, sans concession.

Que vous soyez fin connaisseur des légendes nordiques ou simple néophyte curieux de découvrir cet univers, ces sagas s'imposent comme une lecture incontournable. Federico Saggio réussit le pari de rendre le mythe accessible sans jamais en dénaturer l’essence, au travers d’une œuvre grandiose écrite d’une plume acérée, trempée dans le sang de ses personnages.

Prenez garde, cependant : une fois les portes de cet univers franchies, la tragédie des Völsung vous hantera bien après avoir refermé la dernière page.

En participant à notre campagne Ulule, vous donnerez vie aux deux magnifiques livres brochés illustrés qui viennent conclure cette incroyable saga.

Plus qu'une simple lecture, nous vous proposons une expérience immersive. Chaque ouvrage bénéficie d'une mise en page soignée, sublimée par des cadres et une frise de bas de page évolutive qui se transforme au rythme de la progression du personnage dans l'histoire.

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C'est un véritable projet participatif : plus la campagne progresse et franchit des paliers, plus les livres s'embellissent ! Grâce à votre soutien, nous pourrons débloquer de nouvelles illustrations inédites et ajouter des dorures sur les ouvrages.

Le Dernier Hiver est sur nous.

Êtes-vous prêts pour l’Heure du Loup ?

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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