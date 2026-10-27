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Je suis inquiet pour 2027 : beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture” (Geoffroy Pelletier, Sofia)

À l'approche des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, les 3 et 4 novembre 2026, le directeur de la Sofia, Geoffroy Pelletier, expose les contradictions du secteur, explique les arbitrages budgétaires relatifs à l’action culturelle et s'inquiète d'un recul de la lecture qui pourrait encore s'aggraver en 2027.

Le 27/10/2026 à 11:50 par Nicolas Gary

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Publié le :

27/10/2026 à 11:50

Nicolas Gary

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Prudence financière de rigueur

En 2025, la Sofia a consacré 4,2 millions d’euros à 347 projets culturels, contre 6 millions d’euros pour 409 projets en 2022. Une contraction de 30 % des sommes attribuées, selon les données publiées par l’organisme. Ces chiffres englobent les aides aux festivals et salons, mais également d’autres actions de soutien à la création, à l’éducation artistique et culturelle ou à la formation professionnelle.

Les ressources dépendent exclusivement de la rémunération pour copie privée, dont une part de 25 % finance légalement l’action culturelle. Or, leur évolution demeure difficile à anticiper. « Je ne sais pas du tout ce que donnera 2027 pour la copie privée. Nous adapterons nos aides aux moyens dont nous disposerons réellement, sans pouvoir garantir aujourd’hui une progression ni exclure un nouveau resserrement. »

Cette incertitude explique largement les réserves exprimées quant à des conventions pluriannuelles. Pour les organisateurs, un engagement sur trois ans faciliterait la programmation, la recherche de partenaires et la construction des budgets, sauf que la Sofia en a déjà expérimenté le principe.

Conclusion : certains bénéficiaires avaient fini par considérer leur soutien comme acquis, au point de ne plus fournir les mêmes efforts pour présenter leurs projets et justifier leur conformité aux critères. Une aide attribuée plusieurs années à l’avance pose aussi problème lorsqu’une manifestation modifie sa programmation, ne respecte plus certaines obligations ou ne répond plus aux conditions exigées.

Surtout, la baisse des ressources intervenue en 2023-2024, suite à une baisse des perceptions de la copie privée, a montré les difficultés que pourraient provoquer des engagements financiers durables. Maintenir les montants promis à quelques festivals aurait pu conduire à faire supporter l’essentiel des réductions à ceux qui ne bénéficiaient pas de convention pluriannuelle, sans qu’ils aient nécessairement démérité.

La Sofia privilégie donc, pour le moment, les décisions annuelles. Un fonctionnement qu’elle juge plus équitable lorsque les moyens disponibles fluctuent. « D’autant que nous fournissons les réponses aux dossiers soumis très en amont. »

Des aides généralement reconduites, mais sous conditions

Autre sujet : l’instabilité effective des financements. « C’est très rare qu’on aille jusqu’à ne plus aider, mais ça peut arriver. » Selon son estimation, les soutiens sont maintenus dans 95 % des cas, hors période de crise. Une manifestation qui continue de remplir les critères et de respecter ses engagements peut donc raisonnablement espérer retrouver une aide comparable d’une édition à l’autre, sans que cette continuité soit juridiquement acquise.

Des réductions restent possibles lorsque les organisateurs ne font pas les efforts attendus. Geoffroy Pelletier mentionne particulièrement la rémunération des auteurs, la clarté des programmes ou le renouvellement des personnalités invitées.

Les décisions sont par ailleurs communiquées suffisamment en amont, généralement quatre à cinq mois avant la tenue des manifestations, assure-t-il. Un délai qui permet aux équipes de préparer leurs budgets, même si elles doivent déposer leurs dossiers plusieurs mois à l’avance.

Des affiches générées par IA qui passent mal

Par ailleurs, la Sofia commence à trouver certaines pratiques difficiles à défendre et compte profiter des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, organisés les 3 et 4 novembre à la Maison de la Poésie, à Paris, pour remettre quelques sujets sur la table. Elle prépare à ce titre un « guide des mauvaises pratiques », présenté avec humour, nous promet-on. Mais derrière les exemples retenus, les questions sont sérieuses : rémunération des créateurs, place des éditeurs, financement des événements et responsabilité de ceux qui sollicitent des aides publiques ou issues de la gestion collective.

« C’est vrai que c’est un peu dérangeant d’avoir des festivals du livre qui nous envoient des affiches en IA. » Le constat ne concerne pas uniquement de petites manifestations qui chercheraient à réduire leurs dépenses. Des événements plus importants recourent également à ces images générées artificiellement, observe-t-il. Une contradiction pour des structures dont l’activité repose précisément sur la création et la défense des œuvres.

Organiser un festival littéraire suppose aussi de reconnaître le travail des illustrateurs et des graphistes. Si l’usage de l’IA dans la communication n’est pas présenté comme un nouveau motif automatique d’exclusion des aides, il constitue une pratique que la Sofia souhaite ouvertement questionner.

Autre irritation : les stands de livres d’occasion, parfois installés dès l’entrée des salons. Geoffroy Pelletier distingue les ouvrages épuisés, notamment les bandes dessinées recherchées par les collectionneurs, des titres qui demeurent commercialisés dans le circuit du neuf.

Ce second cas lui paraît autrement problématique. Des maisons d’édition peuvent avoir engagé des dépenses pour participer à un événement et y présenter leurs publications, tandis que des exemplaires d’occasion des mêmes livres sont proposés à quelques mètres.

Au-delà de cette concurrence, la question touche aux droits des créateurs : contrairement aux ventes de livres neufs, au prêt ou aux photocopies des livres, les transactions ordinaires sur le marché de seconde main ne génèrent pas de nouvelle rémunération pour les auteurs et les éditeurs.

Une poignée de nouveaux bénéficiaires chaque année

Après la crise budgétaire de 2023-2024, la Sofia avait suspendu l’accueil de nouvelles manifestations dans son dispositif. Cette possibilité a depuis été rétablie, mais la sélection demeure prudente. « Ce sont entre cinq et dix nouvelles actions par an qui sont soutenues, sans que pour autant cela vienne se substituer à l’aide octroyée à celles qui l’étaient déjà. »

Chaque année, l’organisme reçoit également les dossiers de plusieurs dizaines de porteurs de projets qui ne figuraient pas auparavant parmi ses interlocuteurs habituels. Il ne s’agit pas toujours de manifestations nouvellement créées : certaines sollicitent simplement la Sofia pour la première fois.

Parmi ces candidatures, les choix peuvent porter sur des projets particulièrement convaincants, des thématiques encore peu représentées ou des manifestations implantées dans des territoires où il est important de renforcer la présence du livre.

La Sofia choisit ainsi de consolider les relations existantes et d’intégrer progressivement de nouveaux bénéficiaires, plutôt que multiplier les engagements qu’elle pourrait être contrainte de remettre en cause. Une politique de précaution qui protège les manifestations déjà accompagnées, mais complique l’accès au financement pour celles qui cherchent à se développer.

« Je suis inquiet pour 2027 »

Les difficultés budgétaires ne constituent pourtant qu’une partie des préoccupations du directeur. L’évolution du marché du livre, et surtout celle des pratiques de lecture, l’inquiète désormais davantage. « J’ai pourtant été résolument optimiste pendant trente ans ». Cette disposition, confie-t-il, résiste de plus en plus difficilement aux indicateurs actuels. Après une année 2026 qui a commencé à entamer sa confiance, il redoute une dégradation supplémentaire : « Je suis inquiet pour 2027, beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture. »

Les difficultés concernent les manifestations, mais aussi les ventes de livres et les résultats des enquêtes sur la lecture, entraînant des difficultés pour toute la chaîne (librairies, éditeurs, auteurs…). Geoffroy Pelletier estime que le déclin de la lecture de livres traverse désormais les générations et les catégories sociales, au point que cette inquiétude dépasse aujourd’hui le seul périmètre des professionnels. Universitaires, psychiatres et neuropsychologues multiplient les articles à ce sujet, en France et à l’étranger.

« C’est devenu un enjeu de société, un enjeu de civilisation, en tout cas un enjeu de santé publique » : il ne s’agit plus uniquement de préserver une filière culturelle et ses emplois, mais de défendre une pratique dont le directeur souligne l’importance pour les capacités intellectuelles, la vie démocratique et l’imaginaire.

Il plaide ainsi pour une mobilisation dépassant les organisations professionnelles du livre, tout en insistant sur la nécessité de préserver les crédits publics consacrés à la lecture. Dans un budget de l’État où la culture représente déjà une faible part, rappelle-t-il, une réduction de plusieurs millions d’euros sur les crédits d’intervention peut entraîner des conséquences importantes pour les acteurs de terrain.

Festivals et salons : plus que des vitrines éditoriales

Cette préoccupation explique le choix de faire de la lecture le fil conducteur des États généraux 2026. Geoffroy Pelletier estime que les festivals remplissent à ce titre une fonction particulière, complémentaire de celle des librairies et des bibliothèques.

Ces manifestations offrent d’autres manières de découvrir des livres, de rencontrer leurs auteurs et autrices, et de partager une expérience collective. Le public y vient parfois en famille ou entre amis, dans une atmosphère moins directement associée à l’achat ou à l’emprunt d’ouvrages.

Le directeur rappelle qu’à l’issue des premiers États généraux, certains organisateurs avaient pris conscience de leur place dans l’écosystème. Ils ne se considéraient plus seulement comme des structures accueillant des écrivains et des lecteurs, mais comme des acteurs de la chaîne du livre au même titre que les autres professionnels.

C’est aussi la raison d’être de ces rencontres, au-delà des débats et des études. Les États généraux, dont les trois réseaux professionnels - RELIEF, le Club 99 et la Fédération des Salons et Fêtes du livre de jeunesse - sont naturellement les partenaires privilégiés, permettent de réunir des manifestations aux dimensions, aux programmations et aux moyens très différents.

Les plus petites peuvent découvrir les méthodes de travail des événements les mieux dotés. À l’inverse, elles peuvent montrer que des réalisations pertinentes restent possibles avec des ressources limitées.

Cette confrontation des pratiques revêt une importance particulière dans un secteur où les difficultés économiques n’empêchent pas certaines manifestations de continuer à rencontrer leur public, parfois avec des résultats de vente encourageants.

Une étude nationale pour dépasser les impressions

La troisième édition entend précisément mieux documenter ce rôle. Les 3 et 4 novembre, les échanges porteront sur les festivals jeunesse, la non-fiction, l’inclusion et les relations entre organisateurs et maisons d’édition.

Une intervention de la neuropsychologue Sylvie Chokron abordera les effets de la lecture sur le cerveau. Les manifestations consacrées à la non-fiction seront également mises en avant pour leur capacité à attirer des publics intéressés par les débats de société, sans nécessairement fréquenter les rendez-vous littéraires traditionnels.

La question de l’accessibilité fera apparaître d’autres difficultés. Les grandes manifestations doivent déployer des dispositifs importants pour accueillir tous les publics, tandis que les plus modestes cherchent à concilier leurs ambitions avec des budgets contraints.

Les relations avec les maisons d’édition feront également l’objet d’un échange. Geoffroy Pelletier souligne notamment l’intérêt commercial que représentent les festivals pour les petits éditeurs : ils permettent de rendre visibles leurs catalogues, de rencontrer de nouveaux lecteurs et de donner une place aux auteurs dans les programmations.

Enfin, les résultats de l’étude nationale conduite par la Direction générale des médias et des industries culturelles durant l’été 2026 seront présentés aux professionnels. Cette enquête doit notamment éclairer la situation économique des manifestations, leurs caractéristiques et leur apport culturel et social. Elle prolongera les premières observations réalisées par la Sofia, dont une enquête présentée en octobre 2024, fondée sur les réponses de 122 organisateurs.

L’événement accueillera également la remise des Grands Prix Sofia de l’action culturelle et la célébration du quinzième anniversaire de RELIEF. Jusqu’alors organisées dans d’autres circonstances, les remises de prix permettront cette fois de distinguer les manifestations devant leurs pairs.

Crédits photo : Geoffroy Pelletier © Philippe Bachelier

 
 
 
 
 

 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Marraine de la première édition du Prix La SAIF x Ce qui nous lie, l’autrice et illustratrice Cy défend une création indissociable des luttes collectives. Remise le 13 septembre, pendant le festival Les Muses, cette nouvelle récompense ne distingue pas une œuvre : elle offre à un collectif engagé trois jours pour se retrouver, réfléchir et reprendre son souffle.

22/07/2026, 15:51

Autres articles de la rubrique À la loupe

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Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire”

Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.

27/10/2026, 08:57

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“Bipolaire, je le suis aussi” : comment Witkacy m’a sauvé la vie

« Bravo, vous avez lu 60 heures ce mois-ci ! » Je balaye la notification. Tant d’heures, me dis-je, que j’aurais pu employer à faire autre chose. Mais quoi ? Par Charles Garatynski.

26/10/2026, 16:51

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Homère serait-il aujourd'hui accusé d'avoir écrit l'Iliade avec une IA ?

Et si Homère lui-même était suspecté d’avoir écrit avec une IA ? À partir de l’affaire Thélyson Orélien, Samuel Lequette interroge la place des détecteurs dans le jugement porté sur les œuvres. Entre formules homériques, critique littéraire et droit à l’opacité défendu par Édouard Glissant, il plaide pour une lecture qui ne se réduise pas à la recherche de preuves. Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain.

26/10/2026, 12:42

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Le championnat du monde des personnages qui regardent par la fenêtre

Ils espionnent leurs voisins, attendent un être cher, surveillent un ennemi ou découvrent qu'un dragon fait griller des beignets dans la maison d'en face. La littérature compte des milliers de personnages qui regardent par la fenêtre, sans qu'aucune instance n'ait jamais songé à homologuer leurs performances. Une lacune institutionnelle particulièrement préoccupante, désormais prise en charge.

24/10/2026, 08:11

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Thélyson Orélien : derrière le scandale de l’IA, une question bien plus dérangeante

L'affaire Thélyson Orélien a relancé le débat sur les textes produits par l'intelligence artificielle. Mais une question plus profonde demeure : comment les critères qui façonnent un livre deviennent-ils véritablement ceux de son auteur ? Par Peter Kahl, chercheur indépendant, Lex et Ratio — Prague.

23/10/2026, 17:34

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Antoine Galland, l’érudit qui ouvrit les portes de l’Orient à la France

On connaît le traducteur des Mille et Une Nuits, on ignore souvent le savant qui collectionna les médailles, déchiffra les manuscrits et rapprocha l’Orient de la France. Antoine Galland (1646-1715) ne fut pas seulement le passeur de Shéhérazade : il fut l’un des artisans discrets de l’orientalisme savant et l’un de ceux qui ont appris à la France à lire l’Orient. Par Amel Aït-Hamouda.

23/10/2026, 16:59

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“Demain, on regardera Thélyson Orélien comme un pionnier”

Accusé d’avoir recouru à l’intelligence artificielle pour écrire son roman, Thélyson Orélien cristallise les contradictions du monde littéraire. Dans ce texte initialement publié sur son Substack, l’écrivain Thierry Crouzet prend le contre-pied des accusations : à partir d’une analyse stylistique du livre, il interroge la fiabilité des indices d’écriture automatisée et défend le potentiel créatif de l’IA, sans éluder la question du plagiat.

23/10/2026, 10:50

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“Un auteur n’est pas seulement quelqu’un qui produit des mots”

Auteur de fiction et responsable des données décisionnelles dans la direction informatique d’une entreprise française, selon sa propre présentation, Pierre-Étienne Masure défend une autre réponse à l’irruption de l’IA en littérature. Plutôt que de multiplier détecteurs et labels, il propose de renforcer la responsabilité des auteurs et des éditeurs, garants du travail créatif et de la transparence envers les lecteurs. Une question de confiance.

22/10/2026, 15:28

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“Un enfant sans limite n’est pas respecté, il est abandonné à son propre chaos”

Aimer un enfant ne suffit pas à l'éduquer. Encore faut-il lui apprendre la frustration, le respect d'autrui et les limites de son propre désir. Pour le psychanalyste Jean-Charles Bettan, la bienveillance parentale peut devenir une forme de renoncement lorsque les adultes n'osent plus exercer leur autorité. Entre brutalité et démission éducative, il défend une exigence oubliée : aider les enfants à grandir en acceptant de leur dire non.

22/10/2026, 08:30

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“C’est là que j’ai rencontré mes principaux dealers : Bacquié et le Palais des Thés”

Chez les écrivains, l’inspiration emprunte des chemins inattendus. Tandis que ses personnages s’enivrent et se droguent dans les coulisses du Grand-Guignol, Cyril Camus, lui, carbure au thé. De Belfast à Toulouse, il raconte comment une tasse d’English Breakfast s’est changée en passion pour les thés du monde entier, jusqu’à accompagner l’écriture de son roman d’horreur. Un récit plein d’autodérision, entre littérature, voyages et vapeurs de thé.

21/10/2026, 12:05

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“Le ballon n’a pas encore roulé, on débat déjà de l’état du patient”

Avant même le coup d’envoi entre Lille et Galatasaray, les titres sont déjà écrits. « Trois points impératifs », « Lions » contre « Dogues », métaphores guerrières et slogans de publicitaires : le football se raconte dans une langue où la formule précède souvent les faits. À travers une rencontre indécise, ce billet observe avec ironie les clichés de la presse sportive, prompte à transformer une victoire, une défaite ou un nul en récit héroïque.

21/10/2026, 10:20

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Lacrymos dehors, Totoro dedans : drôle d'ouverture pour Ghibli à Paris

Ouverte le 17 octobre à Paris, la boutique éphémère de la Maison Ghibli a connu un premier week-end mouvementé. Malgré les manifestations, les fans sont au rendez-vous pour retrouver l’univers de Hayao Miyazaki.

20/10/2026, 16:43

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Victor Hugo n’a jamais mis les pieds en Orient. Il en a pourtant fait une révolution poétique

Publié en janvier 1829, le recueil Les Orientales de Victor Hugo ne doit rien à un voyage réel. C'est un Orient rêvé, tissé de lectures et d'imaginaire, qui allait pourtant bouleverser la poésie française et imposer son auteur comme le chef de file du romantisme. Par Amel Aït-Hamouda.

19/10/2026, 18:18

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“On serait sans doute étonné par la banalité des rituels de sorcellerie”

Au cinéma, elles pactisent avec le diable, jettent des sorts et sèment la terreur. Mais les sorcières d’aujourd’hui ressemblent-elles vraiment à ces créatures inquiétantes ? Entre fascination pour la fiction, clichés tenaces et pratiques contemporaines, une enquête explore ce que les écrans racontent — et déforment — de la sorcellerie. Catherine Dumont Levesque, publiée aux éditions Oxus démystifie ces femmes, à l'approche d'Halloween.

19/10/2026, 16:09

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“Une maison ne devient un foyer qu’à partir de ses vivants”

Pour le second texte de cette « Clinique sauvage », il s’agit d’une terrasse d’un autre genre. À Paris, dans son 7e arrondissement, au 217 du boulevard Saint-Germain, se tient la Maison de l’Amérique latine, dont deux salons portent les noms de deux prix Nobel, Neruda et Mistral. Ses murs ont vu passer Daudet, Maupassant, Mallarmé et le jeune futur père de la psychanalyse. 

19/10/2026, 11:19

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“Comment une société accepte-t-elle ce qu’elle sait pourtant être destructeur ?”

Deux auteurs romains, deux façons de déshabiller le pouvoir. Tacite en dévoile les rouages : peur, servilité, silence et consentement. Suétone en explore les coulisses, les pulsions et les excès des empereurs. Sous la plume du psychanalyste Jean-Charles Bettan, leurs œuvres éclairent une question qui n’a rien perdu de son actualité : pourquoi les sociétés acceptent-elles de se soumettre à ce qu’elles savent destructeur ? Une lecture désenchantée.

17/10/2026, 11:17

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Comment Sarah Knafo applique le “grand remplacement” à Éric Zemmour

En six semaines, Sarah Knafo aura vendu 46.304 exemplaires de plus qu’Éric Zemmour avec son essai de 2021, La France n'a pas dit son dernier mot. Le Casse du siècle tient mieux la distance et s’impose surtout dans les grandes surfaces spécialisées, ventes en ligne comprises. Mais l’ancien journaliste conserve un solide passé de best-seller, notamment avec Le Suicide français. Derrière la bataille des chiffres se dessinent deux carrières médiatiques et des rôles politiques qui évoluent.

17/10/2026, 10:54

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“Non. L'intelligence artificielle ne raccourcit pas. Elle coupe.”

Dix-huit ans après avoir été sommé d’écrire plus court par un directeur de création, Adnan Algın retrouve la même injonction face à l’intelligence artificielle : couper, resserrer, simplifier. Mais que devient un texte lorsqu’on lui retire ses détours, ses références, son humour et jusqu’à sa voix ? De David Ogilvy à Blaise Pascal, ce récit ironique interroge ce que l’on perd lorsque raccourcir devient un réflexe, face à une machine qui confond parfois concision et appauvrissement. 

17/10/2026, 10:31

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Kid Eternity : le jour où le paradis a cessé de dire la vérité

En 1942, un enfant meurt sous les torpilles nazies. Le ciel reconnaît une erreur et le ramène à la vie. En 1991, Grant Morrison et Duncan Fegredo ressuscitent ce héros pour le précipiter dans un enfer où même les anges deviennent suspects. Entre les deux, les comics ont grandi, les certitudes vacillé, et l'horreur appris à peindre.

17/10/2026, 09:15

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Le fisc français a lu ces six romans et demande quelques explications

Fortunes obscures, mariages intéressés, ouvriers sacrifiés : certains personnages de roman auraient du mal à justifier leur train de vie. D'autres ne possèdent pas encore les biens qu'ils convoitent. Voilà qui complique le contrôle. Depuis le 29 juillet, le service de correction en ligne des déclarations de revenus 2025 est ouvert, jusqu'au 30 novembre 2026. On n'y régularise ni contrat démoniaque ni héritage félin...

 

17/10/2026, 07:30

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Et si les étudiants en édition réinventaient l’université à leur manière ?

À l'université Paris Nanterre, la « semaine rouge » bat son plein. À Saint-Cloud, les étudiants du pôle Métiers du livre ont choisi une autre manière de poursuivre la mobilisation : organiser leurs propres cours. Syndicalisme, expériences professionnelles, avenir des bibliothèques, précarité dans l'édition… À la veille des manifestations du 17 octobre, ActuaLitté a rencontré cette génération qui aime les livres, mais n'accepte pas la passion comme une rémunération suffisante.

16/10/2026, 20:50

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Le RN veut couper ses financements, la Maison des Sciences de l’Homme contre-attaque

Après le dépôt, puis le retrait, d’un amendement du Rassemblement national visant à supprimer sa subvention publique dans le budget 2027, la Fondation Maison des Sciences de l’Homme (FMSH) réagit dans une tribune. Elle rappelle ses missions de diffusion des savoirs et défend la liberté de la recherche en sciences humaines et sociales.

16/10/2026, 17:34

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“Le contrat social automobile à bout de souffle” : pourquoi la voiture doit changer de modèle

Au Mondial de l’auto, la 2 CV revient en électrique, les petites voitures abordables reprennent le devant de la scène et l’Europe négocie encore la trajectoire de 2035. Trois actualités que La voiture : décryptage d’une transition sous tension, de Léo Larivière et Diane Strauss, avec Marie Chéron, permet de lire autrement : comme les signes d’un contrat social, industriel et énergétique en pleine renégociation.

16/10/2026, 10:55

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Face au scroll, la BD ne se défile plus : Bang! réveille les catalogues

La bande dessinée a longtemps tourné ses pages. La voilà qui bientôt défilera. Après avoir fait entrer les cases dans les smartphones, la société française Bang! veut désormais réveiller les catalogues des éditeurs. Au programme : intelligence artificielle, lecture verticale et patrimoine remis en circulation. De quoi donner une seconde jeunesse aux albums sans les condamner au régime minceur. Reste à savoir si l'on peut changer le format sans bousculer l'art. Par Clément Cousin, cofondateur de Bang!.

15/10/2026, 16:01

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Journée mondiale de l'alimentation : 5 repas littéraires où mieux vaut avoir déjà mangé

Le 16 octobre, la Journée mondiale de l’alimentation rappelle qu’il faut nourrir l’humanité, si possible correctement. La littérature, toujours soucieuse d’apporter sa contribution, propose quelques innovations : farine à l’arsenic, cannibalisme institutionnalisé, banquet princier avec sacrifice humain et dîner d’anniversaire où les invités désignent ceux qui devront mourir. Cinq livres pour lesquels on conseillera de manger avant de venir. Et de garder son manteau.

15/10/2026, 13:46

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100 ans après Le Soleil se lève aussi, les héritiers d’Hemingway préparent la suite

Au Bar Hemingway du Ritz Paris, les héritiers de l’écrivain célébraient le centenaire de ce que beaucoup considèrent comme son meilleur roman, Le Soleil se lève aussi, publié le 22 octobre 1926. Une rencontre avec sa famille, mais aussi avec celle d'un éditeur de légende et de l'ombre, Maxwell Perkins. 

14/10/2026, 17:35

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Secret de bibliothécaires : que font les doudous quand les enfants dorment ?

Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.

14/10/2026, 13:04

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“Un roman policier, puis, plus logiquement, un roman d’horreur”

Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.

14/10/2026, 13:02

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“Un projet mortifère” : la SGDL s'oppose (aussi) à la dissolution du Centre national du livre

Après la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteur·ices professionnels et le Syndicat national de l’édition, la Société des gens de lettres (SGDL) prend enfin publiquement position à son tour contre le projet de dissolution du Centre national du livre (CNL). 

14/10/2026, 12:59

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À Paris, l'Acte V du mouvement lycéen : “Pas de futur sans culture”

Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.

13/10/2026, 20:42

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J’invente des mondes : Aujourd’hui, je choisis de défendre le nôtre

Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.

 

13/10/2026, 16:59

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“Et si le vrai lecteur était celui qui ne finit pas ses livres ?”

Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
 
 

13/10/2026, 16:05

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“Le correcteur est prothésiste dentaire : il polit la porcelaine, le propriétaire sourit”

Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.

13/10/2026, 14:35

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Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?

À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.

12/10/2026, 18:18

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Traduire ? Quelques recommandations au fil du temps

Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »

12/10/2026, 10:20

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Jean-Paul Enthoven, toujours en lice pour le Renaudot, accusé de “piratages” littéraires

Exclusif - Toujours en lice pour le prix Renaudot Essai 2026, Jean-Paul Enthoven poursuit sa course avec son Dictionnaire amoureux du bonheur, paru en cette rentrée chez Plon. Mais certains passages du livre ressemblent singulièrement à des séquences publiées plus de dix ans auparavant par Frédéric Schiffter. ActuaLitté a confronté les textes. Un automne littéraire décidément très à thème...

11/10/2026, 08:00

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