Je suis inquiet pour 2027 : beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture” (Geoffroy Pelletier, Sofia)

Prudence financière de rigueur

En 2025, la Sofia a consacré 4,2 millions d’euros à 347 projets culturels, contre 6 millions d’euros pour 409 projets en 2022. Une contraction de 30 % des sommes attribuées, selon les données publiées par l’organisme. Ces chiffres englobent les aides aux festivals et salons, mais également d’autres actions de soutien à la création, à l’éducation artistique et culturelle ou à la formation professionnelle.

Les ressources dépendent exclusivement de la rémunération pour copie privée, dont une part de 25 % finance légalement l’action culturelle. Or, leur évolution demeure difficile à anticiper. « Je ne sais pas du tout ce que donnera 2027 pour la copie privée. Nous adapterons nos aides aux moyens dont nous disposerons réellement, sans pouvoir garantir aujourd’hui une progression ni exclure un nouveau resserrement. »

Cette incertitude explique largement les réserves exprimées quant à des conventions pluriannuelles. Pour les organisateurs, un engagement sur trois ans faciliterait la programmation, la recherche de partenaires et la construction des budgets, sauf que la Sofia en a déjà expérimenté le principe.

Conclusion : certains bénéficiaires avaient fini par considérer leur soutien comme acquis, au point de ne plus fournir les mêmes efforts pour présenter leurs projets et justifier leur conformité aux critères. Une aide attribuée plusieurs années à l’avance pose aussi problème lorsqu’une manifestation modifie sa programmation, ne respecte plus certaines obligations ou ne répond plus aux conditions exigées.

Surtout, la baisse des ressources intervenue en 2023-2024, suite à une baisse des perceptions de la copie privée, a montré les difficultés que pourraient provoquer des engagements financiers durables. Maintenir les montants promis à quelques festivals aurait pu conduire à faire supporter l’essentiel des réductions à ceux qui ne bénéficiaient pas de convention pluriannuelle, sans qu’ils aient nécessairement démérité.

La Sofia privilégie donc, pour le moment, les décisions annuelles. Un fonctionnement qu’elle juge plus équitable lorsque les moyens disponibles fluctuent. « D’autant que nous fournissons les réponses aux dossiers soumis très en amont. »

Des aides généralement reconduites, mais sous conditions

Autre sujet : l’instabilité effective des financements. « C’est très rare qu’on aille jusqu’à ne plus aider, mais ça peut arriver. » Selon son estimation, les soutiens sont maintenus dans 95 % des cas, hors période de crise. Une manifestation qui continue de remplir les critères et de respecter ses engagements peut donc raisonnablement espérer retrouver une aide comparable d’une édition à l’autre, sans que cette continuité soit juridiquement acquise.

Des réductions restent possibles lorsque les organisateurs ne font pas les efforts attendus. Geoffroy Pelletier mentionne particulièrement la rémunération des auteurs, la clarté des programmes ou le renouvellement des personnalités invitées.

Les décisions sont par ailleurs communiquées suffisamment en amont, généralement quatre à cinq mois avant la tenue des manifestations, assure-t-il. Un délai qui permet aux équipes de préparer leurs budgets, même si elles doivent déposer leurs dossiers plusieurs mois à l’avance.

Des affiches générées par IA qui passent mal

Par ailleurs, la Sofia commence à trouver certaines pratiques difficiles à défendre et compte profiter des troisièmes États généraux des festivals et salons du livre, organisés les 3 et 4 novembre à la Maison de la Poésie, à Paris, pour remettre quelques sujets sur la table. Elle prépare à ce titre un « guide des mauvaises pratiques », présenté avec humour, nous promet-on. Mais derrière les exemples retenus, les questions sont sérieuses : rémunération des créateurs, place des éditeurs, financement des événements et responsabilité de ceux qui sollicitent des aides publiques ou issues de la gestion collective.

« C’est vrai que c’est un peu dérangeant d’avoir des festivals du livre qui nous envoient des affiches en IA. » Le constat ne concerne pas uniquement de petites manifestations qui chercheraient à réduire leurs dépenses. Des événements plus importants recourent également à ces images générées artificiellement, observe-t-il. Une contradiction pour des structures dont l’activité repose précisément sur la création et la défense des œuvres.

Organiser un festival littéraire suppose aussi de reconnaître le travail des illustrateurs et des graphistes. Si l’usage de l’IA dans la communication n’est pas présenté comme un nouveau motif automatique d’exclusion des aides, il constitue une pratique que la Sofia souhaite ouvertement questionner.

Autre irritation : les stands de livres d’occasion, parfois installés dès l’entrée des salons. Geoffroy Pelletier distingue les ouvrages épuisés, notamment les bandes dessinées recherchées par les collectionneurs, des titres qui demeurent commercialisés dans le circuit du neuf.

Ce second cas lui paraît autrement problématique. Des maisons d’édition peuvent avoir engagé des dépenses pour participer à un événement et y présenter leurs publications, tandis que des exemplaires d’occasion des mêmes livres sont proposés à quelques mètres.

Au-delà de cette concurrence, la question touche aux droits des créateurs : contrairement aux ventes de livres neufs, au prêt ou aux photocopies des livres, les transactions ordinaires sur le marché de seconde main ne génèrent pas de nouvelle rémunération pour les auteurs et les éditeurs.

Une poignée de nouveaux bénéficiaires chaque année

Après la crise budgétaire de 2023-2024, la Sofia avait suspendu l’accueil de nouvelles manifestations dans son dispositif. Cette possibilité a depuis été rétablie, mais la sélection demeure prudente. « Ce sont entre cinq et dix nouvelles actions par an qui sont soutenues, sans que pour autant cela vienne se substituer à l’aide octroyée à celles qui l’étaient déjà. »

Chaque année, l’organisme reçoit également les dossiers de plusieurs dizaines de porteurs de projets qui ne figuraient pas auparavant parmi ses interlocuteurs habituels. Il ne s’agit pas toujours de manifestations nouvellement créées : certaines sollicitent simplement la Sofia pour la première fois.

Parmi ces candidatures, les choix peuvent porter sur des projets particulièrement convaincants, des thématiques encore peu représentées ou des manifestations implantées dans des territoires où il est important de renforcer la présence du livre.

La Sofia choisit ainsi de consolider les relations existantes et d’intégrer progressivement de nouveaux bénéficiaires, plutôt que multiplier les engagements qu’elle pourrait être contrainte de remettre en cause. Une politique de précaution qui protège les manifestations déjà accompagnées, mais complique l’accès au financement pour celles qui cherchent à se développer.

« Je suis inquiet pour 2027 »

Les difficultés budgétaires ne constituent pourtant qu’une partie des préoccupations du directeur. L’évolution du marché du livre, et surtout celle des pratiques de lecture, l’inquiète désormais davantage. « J’ai pourtant été résolument optimiste pendant trente ans ». Cette disposition, confie-t-il, résiste de plus en plus difficilement aux indicateurs actuels. Après une année 2026 qui a commencé à entamer sa confiance, il redoute une dégradation supplémentaire : « Je suis inquiet pour 2027, beaucoup trop de voyants sont au rouge pour le livre et la lecture. »

Les difficultés concernent les manifestations, mais aussi les ventes de livres et les résultats des enquêtes sur la lecture, entraînant des difficultés pour toute la chaîne (librairies, éditeurs, auteurs…). Geoffroy Pelletier estime que le déclin de la lecture de livres traverse désormais les générations et les catégories sociales, au point que cette inquiétude dépasse aujourd’hui le seul périmètre des professionnels. Universitaires, psychiatres et neuropsychologues multiplient les articles à ce sujet, en France et à l’étranger.

« C’est devenu un enjeu de société, un enjeu de civilisation, en tout cas un enjeu de santé publique » : il ne s’agit plus uniquement de préserver une filière culturelle et ses emplois, mais de défendre une pratique dont le directeur souligne l’importance pour les capacités intellectuelles, la vie démocratique et l’imaginaire.

Il plaide ainsi pour une mobilisation dépassant les organisations professionnelles du livre, tout en insistant sur la nécessité de préserver les crédits publics consacrés à la lecture. Dans un budget de l’État où la culture représente déjà une faible part, rappelle-t-il, une réduction de plusieurs millions d’euros sur les crédits d’intervention peut entraîner des conséquences importantes pour les acteurs de terrain.

Festivals et salons : plus que des vitrines éditoriales

Cette préoccupation explique le choix de faire de la lecture le fil conducteur des États généraux 2026. Geoffroy Pelletier estime que les festivals remplissent à ce titre une fonction particulière, complémentaire de celle des librairies et des bibliothèques.

Ces manifestations offrent d’autres manières de découvrir des livres, de rencontrer leurs auteurs et autrices, et de partager une expérience collective. Le public y vient parfois en famille ou entre amis, dans une atmosphère moins directement associée à l’achat ou à l’emprunt d’ouvrages.

Le directeur rappelle qu’à l’issue des premiers États généraux, certains organisateurs avaient pris conscience de leur place dans l’écosystème. Ils ne se considéraient plus seulement comme des structures accueillant des écrivains et des lecteurs, mais comme des acteurs de la chaîne du livre au même titre que les autres professionnels.

C’est aussi la raison d’être de ces rencontres, au-delà des débats et des études. Les États généraux, dont les trois réseaux professionnels - RELIEF, le Club 99 et la Fédération des Salons et Fêtes du livre de jeunesse - sont naturellement les partenaires privilégiés, permettent de réunir des manifestations aux dimensions, aux programmations et aux moyens très différents.

Les plus petites peuvent découvrir les méthodes de travail des événements les mieux dotés. À l’inverse, elles peuvent montrer que des réalisations pertinentes restent possibles avec des ressources limitées.

Cette confrontation des pratiques revêt une importance particulière dans un secteur où les difficultés économiques n’empêchent pas certaines manifestations de continuer à rencontrer leur public, parfois avec des résultats de vente encourageants.

Une étude nationale pour dépasser les impressions

La troisième édition entend précisément mieux documenter ce rôle. Les 3 et 4 novembre, les échanges porteront sur les festivals jeunesse, la non-fiction, l’inclusion et les relations entre organisateurs et maisons d’édition.

Une intervention de la neuropsychologue Sylvie Chokron abordera les effets de la lecture sur le cerveau. Les manifestations consacrées à la non-fiction seront également mises en avant pour leur capacité à attirer des publics intéressés par les débats de société, sans nécessairement fréquenter les rendez-vous littéraires traditionnels.

La question de l’accessibilité fera apparaître d’autres difficultés. Les grandes manifestations doivent déployer des dispositifs importants pour accueillir tous les publics, tandis que les plus modestes cherchent à concilier leurs ambitions avec des budgets contraints.

Les relations avec les maisons d’édition feront également l’objet d’un échange. Geoffroy Pelletier souligne notamment l’intérêt commercial que représentent les festivals pour les petits éditeurs : ils permettent de rendre visibles leurs catalogues, de rencontrer de nouveaux lecteurs et de donner une place aux auteurs dans les programmations.

Enfin, les résultats de l’étude nationale conduite par la Direction générale des médias et des industries culturelles durant l’été 2026 seront présentés aux professionnels. Cette enquête doit notamment éclairer la situation économique des manifestations, leurs caractéristiques et leur apport culturel et social. Elle prolongera les premières observations réalisées par la Sofia, dont une enquête présentée en octobre 2024, fondée sur les réponses de 122 organisateurs.

L’événement accueillera également la remise des Grands Prix Sofia de l’action culturelle et la célébration du quinzième anniversaire de RELIEF. Jusqu’alors organisées dans d’autres circonstances, les remises de prix permettront cette fois de distinguer les manifestations devant leurs pairs.

Crédits photo : Geoffroy Pelletier © Philippe Bachelier

Par Nicolas Gary

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