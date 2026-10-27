Découvrez Psithurisme, un premier roman en avant-première

Après deux années de travail d’écriture, accompagnée par mes amies proches et mon conjoint, dans la relecture, les corrections, l’élaboration de la couverture, les doutes, les peurs, me voilà proche du but ! J'ai écrit mon premier roman digne d'être édité.

C’est pourquoi me voilà sur Ulule, à créer cette cagnotte qui me permettra d'auto-éditer et de promouvoir à plus grande échelle ce premier opus d’une longue et (je me le souhaite) prolifique carrière d’auteur.

L'argent récolté sur cette cagnotte me permettra de commander une série de livres papier en auto-édition dont la majorité sera prévue à vos pré-commandes.

D'autre part, si ma cagnotte dépasse mes objectifs premiers, je souhaite contracter un forfait d'aide à la publication proposé sur le site Librinova. Ce site est référencé comme le meilleur en terme d'accompagnement auprès d'une centaine de maisons d'éditions officielles en France, ainsi qu'auprès de journalistes et influenceurs littéraires.

J'ai un parcours professionnel atypique, mais avant tout, j'ai suivi des études de lettres modernes qui m'ont passionée. Aujourd'hui chef en cuisine, j'ai travaillé environ vingt ans dans le commerce de prêt-à-porter.

J'écris beaucoup, j'ai toujours beaucoup écrit... mais je n'avais jamais osé me lancer dans un projet de cette envergure. Après un licenciement économique, il y a deux ans, j'ai souhaité transformer cette période d'inactivité en quelque chose de concret, quelque chose d'épanouissant pour moi. Alors, je me suis embarquée dans l'écriture de cette histoire qui est un bout de moi, mais aussi une tranche de vie de toute femme d'aujourd'hui qui doit se battre pour exister, pour se reconstruire.

Ce fut un défi enivrant. J'ai entrepris beaucoup de recherches pour donner un goût de vrai à mes décors, à mes époques, à mon fil conducteur... Et puis, il y a l'humain, ses émotions, ses ressentis, ses peines et ses joies.

Après une phase "test" auprès de mon équipe de choc (mes amies les plus proches, toutes plus différentes les unes des autres et mon conjoint), j'ai osé aller plus loin. Vers l'inconnu. Je nourris ainsi le doux espoir de pouvoir faire connaître mon écrit à beaucoup de gens autour de moi.

C'est avant tout un écrit du coeur, une belle histoire de renouveau, une revanche sur la vie qui n'est pas toujours facile, même si elle vaut le coup d'être vécue... à 1000% !

Enfin, je dessine aussi... à mes heures perdues. Après une photo à la Pointe Saint-Mathieu qui avait de l'idée mais pas le rendu attendu, j'ai dessiné sur ma tablette ma première de couverture, ce qui me permet d'être fière aujourd'hui de présenter un projet 100 % moi (et surtout ZÉRO % intelligence artificielle !!!!), ce qui me paraissait essentiel à préciser.

Résumé du livre :

Lorsque Pénélope quitte Brest, pour aller se réfugier au bout du monde, à la Pointe Saint-Mathieu, elle veut fuir sa vie, son quotidien et l'oppressante absence de Jonas. Cependant, l'Univers en a décidé autrement, plaçant sur le chemin de sa solitude, rencontres et découvertes qui vont bouleverser à jamais son existence.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

Contact :