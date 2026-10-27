Il y a 60 ans, l'eau dévastait cette bibliothèque : elle rouvre les portes de ses espaces

En novembre 1966, la crue de l'Arno submergeait une partie de Florence et endommageait plus d'un million de documents conservés à la Bibliothèque nationale centrale. Soixante ans plus tard, l'établissement ouvre exceptionnellement, les 3 et 4 novembre, les espaces les plus durement touchés. Deux soirées pour revenir sur la catastrophe, mais aussi sur les opérations qui se poursuivent afin de rendre accessibles des milliers d'ouvrages sauvés des eaux.
Le 27/10/2026 à 16:26 par Cécile Mazin
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27/10/2026 à 16:26
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À Florence, les traces des inondations de 1966 ne se mesurent pas seulement aux dégâts subis par les bâtiments. Elles se retrouvent aussi dans les catalogues, où manquent encore des milliers de références. À l’occasion du soixantième anniversaire de la catastrophe, la Bibliothèque nationale centrale invite le public à découvrir les lieux qui en avaient particulièrement souffert.
Les 3 et 4 novembre 2026, des visites guidées nocturnes permettront de parcourir ces espaces et de revenir sur le sauvetage du patrimoine écrit. La première soirée se déroulera de 19 h 30 à 22 h 30, avec deux départs à 19 h 30 et 21 heures. Des élèves du lycée musical Alberti-Dante accompagneront les visiteurs de prestations musicales.
Le lendemain, une rencontre publique présentera les projets conduits avec des habitants, des étudiants et des bénévoles pour identifier les volumes endommagés. Les visites reprendront ensuite, à 21 heures et 21 h 30, accompagnées cette fois par le chœur de jeunes Fuori dal coro.
Le 4 novembre 1966, les eaux de l’Arno envahissent Florence, emportant avec elles une partie de son patrimoine artistique et documentaire. À la Bibliothèque nationale centrale, les conséquences sont considérables : environ 300.000 livres, 460.000 volumes de journaux et de revues, ainsi que 400.000 opuscules sont touchés.
Les dommages atteignent également les inventaires et les catalogues, indispensables pour identifier les ouvrages et retrouver leur emplacement. Leur remise en état devient l’un des nombreux défis auxquels doivent faire face les équipes.
La catastrophe provoque alors une mobilisation internationale. Des volontaires venus d’Italie et de l’étranger affluent dans la ville pour dégager les livres, les archives et les œuvres d’art recouverts de boue. Ces « Anges de la boue » participent aux premières opérations de sauvetage, tandis que les professionnels organisent la prise en charge des collections.
Emanuele Casamassima, qui dirige l’établissement de 1965 à 1970, joue un rôle déterminant dans l’organisation des secours et la remise en service des locaux.
Mais sauver un livre de l’eau ne suffit pas toujours à le rendre de nouveau accessible. Certains volumes ont perdu leur cote, d’autres se sont trouvés séparés des instruments permettant de les identifier. Plusieurs décennies après leur récupération, une partie de ces imprimés demeure ainsi absente des catalogues.
En mai dernier, ActuaLitté revenait sur un chantier engagé autour de quelque 30.000 miscellanées. Ces recueils de petits imprimés, parfois rares ou uniques, ont perdu leurs références lors des inondations de 1966.
D’après un communiqué de la Bibliothèque nationale centrale, environ 28.000 de ces pièces se trouvent aujourd’hui dans un dépôt extérieur, sans pouvoir être demandées en consultation.
Pour leur restituer une place dans les collections accessibles, l’institution travaille avec le lycée classique Michelangiolo, la municipalité de Florence et la BiblioteCaNova Isolotto. Lycéens et habitants participent, sous la conduite des bibliothécaires, au repérage des imprimés et à la recherche de leurs anciennes références.
Les pièces doivent rejoindre une section spécifique, baptisée MIS.ALL, avant d’être cataloguées. Lorsque leur ancienne cote peut être retrouvée, elle est conservée afin de maintenir la trace de leur histoire.
L’établissement a également consacré une formation, organisée entre le 20 juin et le 3 juillet 2026, à l’étude de fragments manuscrits et imprimés provenant de reliures anciennes. Certains avaient été mis au jour lorsque les couvertures, détériorées par les eaux, s’étaient défaites. Ces fragments constituent désormais eux-mêmes des objets d’étude.
Le mercredi 4 novembre, de 18 h 30 à 20 heures, la salle Galileo accueillera une rencontre intitulée Libri alluvionati e progetti di comunità, soit « Livres inondés et projets communautaires ».
Elisabetta Sciarra, directrice de la Bibliothèque nationale centrale, y interviendra aux côtés de Teresa De Robertis, de l’Université de Florence, et de Gian Luca Corradi, membre de l’institution. Les bénévoles seront également invités à témoigner de leur participation aux travaux menés au cours de l’année.
La rencontre sera l’occasion de présenter Un’esperienza di catalogo. Libri e frammenti dall’alluvione (« Une expérience de catalogage. Livres et fragments de l’inondation »), un ouvrage collectif dirigé par S. Mammana, M. Marchiaro et D. Speranzi, publié en 2026 par la Bibliothèque nationale centrale de Florence.
Crédits photo : Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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De Tintin à Astérix, de Spirou à Philémon, les héros de BD ont un air de famille. Dans Familles en cases, Numa Sadoul explore les liens entre six grandes séries : compagnons fidèles, savants, adversaires et refuges familiers composent des univers qui nous habitent encore. Adapté de son mémoire de maîtrise de 1971, ce livre révèle les premières recherches du futur interlocuteur d’Hergé et de Franquin. Les éditions LettMotif lui donnent aujourd’hui une nouvelle vie grâce à une campagne participative sur Ulule. Une invitation à redécouvrir nos familles de papier. Projet porté par Numa Sadoul et les éditions LettMotif.
23/10/2026, 13:29
Exclusif - À l'Assemblée nationale, l'examen du projet de loi de finances 2027 bat son plein. Le gouvernement, qui présente un budget une nouvelle fois austéritaire, met en avant l'indispensable rigueur et la baisse du déficit, tout en se montrant très timoré sur la perspective de nouvelles recettes. Dans le domaine du livre, des amendements déposés par Sarah Legrain (La France insoumise, Paris) proposent de taxer le chiffre d'affaires des groupes éditoriaux et des plateformes, mais aussi les ouvrages pilonnés, afin de soutenir les librairies et éditeurs indépendants.
23/10/2026, 13:06
L'écrivain japonais Ryû Murakami, auteur de Bleu presque transparent et des Bébés de la consigne automatique, est mort le 17 octobre dernier, à 74 ans. Sexe, drogue, violence, révolte : pendant cinquante ans, ses romans ont raconté la colère d'une jeunesse qui ne trouvait plus sa place dans la société. Une disparition qui trouve un écho particulier dans le climat de contestation que traverse aujourd’hui la France.
23/10/2026, 11:59
La Commission d'enrichissement de la langue française, chargée de faciliter l'usage du français dans tous les domaines, s'est penchée sur le domaine du nucléaire. Un champ éminemment technique, pour lequel la précision des termes et la bonne communication peuvent éviter un accident de grande ampleur...
23/10/2026, 11:39
En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.
23/10/2026, 09:30
Fort de plusieurs centaines de milliers de vues cumulées sur internet, d'une communauté soudée et d'une première campagne de financement réussie en 2024, Rock 'n' Roll Jungle, manga français indépendant, fait son retour avec un second tome plus mature et abouti, sans pour autant perdre ce qui faisait déjà sa singularité, son humour, son sens du détail et ses dialogues ciselés. Projet porté par Maxime Nicolas et Lucy Bernard.
23/10/2026, 09:30
À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.
22/10/2026, 18:11
Exclusif - Le rassemblement prévu ce jeudi 22 octobre, à midi, gare de Lyon à Paris, pour défendre l'acheminement des livres aux cheminots n'aura finalement pas lieu. Des avancées pourraient se concrétiser dans les prochains jours, mais aucune solution n'est encore annoncée.
22/10/2026, 17:45
Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».
22/10/2026, 15:30
Catherine Pégard était reçue, ce jeudi 22 octobre, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du PLF 2027. Budget austéritaire pour les uns, économies insuffisantes pour les autres : la copie du gouvernement ne semble pas contenter grand monde, tandis que la ministre de la Culture s'est cantonnée à de vagues déclarations.
22/10/2026, 13:36
Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.
22/10/2026, 13:05
Prévu en septembre 2026 chez Random House Children's Books, un documentaire sur la Palestine ne paraîtra pas dans son catalogue. Alana Hadid et Jenan Matari ont repris leur manuscrit après plusieurs mois de désaccords sur le traitement des attaques du 7 octobre 2023. L'éditeur indépendant Interlink Books annonce désormais une publication pour 2027, sous un autre titre.
22/10/2026, 11:56
À Aix-en-Provence, la librairie-café Mille Vies et 1KF, spécialisée dans la romance et ses déclinaisons, bénéficie désormais d'une procédure de sauvegarde, validée par le tribunal de commerce de la ville.
22/10/2026, 10:17
Le comité stratégique du passe Culture, opérateur de l'État chargé de la gestion du dispositif, accueille une nouvelle membre, au titre des représentants de l'État. Isabelle Chardonnier y remplace ainsi Naomi Pérès.
22/10/2026, 10:13
Jour après jour, les messages sur les réseaux se sont multipliés : des vitrines fissurées, dans le meilleur des cas, des commerces pillés pour les plus malheureux. À l’approche d’une nouvelle journée de mobilisation, ce 24 octobre, nombre de libraires s’interrogent : ouvrir, ou ne pas ouvrir ?
22/10/2026, 08:00
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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