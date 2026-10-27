Il y a 60 ans, l'eau dévastait cette bibliothèque : elle rouvre les portes de ses espaces

À Florence, les traces des inondations de 1966 ne se mesurent pas seulement aux dégâts subis par les bâtiments. Elles se retrouvent aussi dans les catalogues, où manquent encore des milliers de références. À l’occasion du soixantième anniversaire de la catastrophe, la Bibliothèque nationale centrale invite le public à découvrir les lieux qui en avaient particulièrement souffert.

Les 3 et 4 novembre 2026, des visites guidées nocturnes permettront de parcourir ces espaces et de revenir sur le sauvetage du patrimoine écrit. La première soirée se déroulera de 19 h 30 à 22 h 30, avec deux départs à 19 h 30 et 21 heures. Des élèves du lycée musical Alberti-Dante accompagneront les visiteurs de prestations musicales.

Le lendemain, une rencontre publique présentera les projets conduits avec des habitants, des étudiants et des bénévoles pour identifier les volumes endommagés. Les visites reprendront ensuite, à 21 heures et 21 h 30, accompagnées cette fois par le chœur de jeunes Fuori dal coro.

Plus d’un million de documents touchés

Le 4 novembre 1966, les eaux de l’Arno envahissent Florence, emportant avec elles une partie de son patrimoine artistique et documentaire. À la Bibliothèque nationale centrale, les conséquences sont considérables : environ 300.000 livres, 460.000 volumes de journaux et de revues, ainsi que 400.000 opuscules sont touchés.

Les dommages atteignent également les inventaires et les catalogues, indispensables pour identifier les ouvrages et retrouver leur emplacement. Leur remise en état devient l’un des nombreux défis auxquels doivent faire face les équipes.

La catastrophe provoque alors une mobilisation internationale. Des volontaires venus d’Italie et de l’étranger affluent dans la ville pour dégager les livres, les archives et les œuvres d’art recouverts de boue. Ces « Anges de la boue » participent aux premières opérations de sauvetage, tandis que les professionnels organisent la prise en charge des collections.

Emanuele Casamassima, qui dirige l’établissement de 1965 à 1970, joue un rôle déterminant dans l’organisation des secours et la remise en service des locaux.

Mais sauver un livre de l’eau ne suffit pas toujours à le rendre de nouveau accessible. Certains volumes ont perdu leur cote, d’autres se sont trouvés séparés des instruments permettant de les identifier. Plusieurs décennies après leur récupération, une partie de ces imprimés demeure ainsi absente des catalogues.

Près de 30.000 imprimés à retrouver dans les catalogues

En mai dernier, ActuaLitté revenait sur un chantier engagé autour de quelque 30.000 miscellanées. Ces recueils de petits imprimés, parfois rares ou uniques, ont perdu leurs références lors des inondations de 1966.

D’après un communiqué de la Bibliothèque nationale centrale, environ 28.000 de ces pièces se trouvent aujourd’hui dans un dépôt extérieur, sans pouvoir être demandées en consultation.

Pour leur restituer une place dans les collections accessibles, l’institution travaille avec le lycée classique Michelangiolo, la municipalité de Florence et la BiblioteCaNova Isolotto. Lycéens et habitants participent, sous la conduite des bibliothécaires, au repérage des imprimés et à la recherche de leurs anciennes références.

Les pièces doivent rejoindre une section spécifique, baptisée MIS.ALL, avant d’être cataloguées. Lorsque leur ancienne cote peut être retrouvée, elle est conservée afin de maintenir la trace de leur histoire.

L’établissement a également consacré une formation, organisée entre le 20 juin et le 3 juillet 2026, à l’étude de fragments manuscrits et imprimés provenant de reliures anciennes. Certains avaient été mis au jour lorsque les couvertures, détériorées par les eaux, s’étaient défaites. Ces fragments constituent désormais eux-mêmes des objets d’étude.

Deux soirées pour raconter le sauvetage des livres

Le mercredi 4 novembre, de 18 h 30 à 20 heures, la salle Galileo accueillera une rencontre intitulée Libri alluvionati e progetti di comunità, soit « Livres inondés et projets communautaires ».

Elisabetta Sciarra, directrice de la Bibliothèque nationale centrale, y interviendra aux côtés de Teresa De Robertis, de l’Université de Florence, et de Gian Luca Corradi, membre de l’institution. Les bénévoles seront également invités à témoigner de leur participation aux travaux menés au cours de l’année.

La rencontre sera l’occasion de présenter Un’esperienza di catalogo. Libri e frammenti dall’alluvione (« Une expérience de catalogage. Livres et fragments de l’inondation »), un ouvrage collectif dirigé par S. Mammana, M. Marchiaro et D. Speranzi, publié en 2026 par la Bibliothèque nationale centrale de Florence.

Crédits photo : Direzione Generale Biblioteche e istituti culturali

Par Cécile Mazin

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