IA : les auteurs américains dénoncent une menace sur le droit d’auteur en Australie

L’Australie pourrait-elle devenir une terre d’accueil pour les entreprises désireuses d’entraîner leurs intelligences artificielles sur des livres sans négocier de licences ? C’est le scénario que dénonce l’Authors Guild, qui a appelé les écrivains à se mobiliser le 22 octobre 2026.

Selon l’association américaine, une modification de la législation permettrait aux développeurs d’exploiter des créations protégées dès lors que leur entraînement serait effectué sur le territoire australien. Les écrivains étrangers seraient concernés au même titre que les ressortissants du pays.

L’Authors Guild pousse le raisonnement plus loin : les sociétés technologiques pourraient déplacer leurs opérations en Australie, puis commercialiser leurs modèles aux États-Unis et sur d’autres marchés. Elle estime qu’une telle évolution risquerait de compromettre les recours judiciaires engagés contre les utilisations non autorisées de livres.

Il s’agit toutefois de son interprétation des mesures envisagées, et non des conséquences établies d’un texte adopté. Les documents officiels consultés ne permettent pas de confirmer l’existence d’un projet de loi reprenant précisément ces dispositions.

Canberra refuse une exception, mais poursuit les consultations

Le dossier comporte une contradiction de taille. Dès le 26 octobre 2025, la ministre australienne de la Justice, Michelle Rowland, avait annoncé que le gouvernement renonçait à instaurer une exception de fouille de textes et de données (text and data mining). Celle-ci aurait pu autoriser l’utilisation de contenus protégés pour entraîner des IA sans permission ni rémunération.

Cette position n’a pas été abandonnée officiellement. Lors d’un entretien accordé à ABC Radio National le 29 septembre 2026, la ministre a réaffirmé ce refus, tout en reconnaissant que plusieurs options restaient examinées.

Interrogée sur la possibilité d’un mécanisme permettant aux créateurs de s’opposer à l’utilisation de leurs productions, elle a défendu les accords de licence volontaires comme solution privilégiée. Sans annoncer de décision sur un éventuel droit d’opposition, elle a également évoqué le renforcement des sanctions, des obligations de transparence et des possibilités de contrôle.

Les inquiétudes ne sont pas nouvelles. Dès juillet, ActuaLitté rapportait les accusations du sénateur indépendant David Pocock, qui soupçonnait l’exécutif de préparer un assouplissement du copyright. Le gouvernement contestait déjà cette lecture de ses intentions.

Auteurs et éditeurs refusent le principe de l’opposition individuelle

Pour les représentants du livre, tout se joue notamment dans la différence entre deux mécanismes. Le consentement préalable (opt-in) suppose qu’un titulaire de droits autorise l’exploitation de ses créations. À l’inverse, un système d’opposition (opt-out) peut permettre certains usages tant que l’intéressé n’a pas expressément manifesté son refus.

L’Authors Guild juge cette seconde formule insuffisante. Elle obligerait les écrivains à surveiller les utilisations de leurs textes et à entreprendre eux-mêmes les démarches nécessaires pour s’y opposer. Une charge particulièrement lourde pour ceux qui ne disposent ni des connaissances techniques ni des moyens requis.

En Australie, les éditeurs défendent une position comparable. Le 21 octobre, l’Australian Publishers Association a présenté ses arguments devant une commission parlementaire consacrée à l’intelligence artificielle. Sa directrice générale, Patrizia Di Biase-Dyson, était notamment accompagnée de représentants du secteur et des écrivains Charlotte Wood, Anna Funder et Markus Zusak.

L’association réclame des autorisations explicites, des conditions négociées et des moyens efficaces de faire respecter les droits. Elle rappelle que des contrats existent déjà : selon ses indications, environ 200 auteurs australiens participent à un accord de HarperCollins fondé sur leur consentement préalable. De petites maisons d’édition concluent également des partenariats avec des développeurs d’IA pour leurs publications documentaires.

Autrement dit, les professionnels ne contestent pas par principe l’existence de ce marché. Ils s’opposent à une intervention législative qui pourrait réduire leur liberté de négocier ou de refuser l’exploitation de leurs catalogues.

Une opposition qui dépasse les frontières australiennes

L’Australian Publishers Association indique que des fédérations professionnelles françaises, britanniques, américaines, allemandes et brésiliennes, ainsi que l’Union internationale des éditeurs, ont fait part de leurs préoccupations à Canberra.

Les représentants du secteur réclament notamment davantage de transparence sur les contenus utilisés et des recours financièrement accessibles. Ils demandent aussi au gouvernement de publier les propositions étudiées, accompagnées de leurs évaluations juridiques et économiques, avant toute modification du droit d’auteur.

Cette mobilisation prolonge celle de 17 organisations australiennes des industries créatives, déjà évoquée en mai. Leurs représentants refusaient alors que les œuvres deviennent une contrepartie dans les négociations destinées à attirer des investissements technologiques.

De son côté, l’Authors Guild propose aux créateurs de signer une déclaration publique : « Le gouvernement australien ne doit pas légaliser le vol des œuvres des créateurs du monde entier sur son territoire. Nos œuvres ne doivent être utilisées pour entraîner des modèles d’IA en Australie qu’avec notre autorisation explicite. »

La déclaration mise en ligne le 22 octobre prévoit la publication des noms des signataires. Elle vise à obtenir le maintien d’un régime fondé sur l’autorisation des ayants droit, alors que le contenu des éventuelles modifications législatives reste à préciser.

Crédits photo : Kerin Gedge, CC 0

Par Clément Solym

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