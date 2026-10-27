À se croire au-dessus de la morale, certains analystes en sont devenus de vigilants soldats

Latex, ou la surface qui avoue

Avec Latex, le psychologue clinicien, docteur et psychanalyste Samuel Dock raconte vingt ans de fétichisme du latex, sous son nom et dans sa peau. Un livre qui pose au clinicien une question qu’il préfère d’ordinaire laisser au divan : que devient la retenue quand celui qui écoute se met à parler ? Quand le garant du cadre fait vaciller le décor ?

J’ai acheté Latex deux fois. Une première fois en librairie, le livre posé sur le comptoir entre le libraire et moi, puis une seconde fois en ligne, quelques jours plus tard, comme si le premier exemplaire n’avait pas suffi ou n’avait jamais existé. On peut appeler cela un oubli. On peut aussi remarquer que l’erreur hésitait entre deux manières d’acquérir un même objet, l’une à visage découvert, l’autre dans le secret d’un colis muet, sans signe distinctif, et que c’est très exactement la question que pose ce livre.

Tout parle de nous quand on laisse parler nos objets, nos maladresses comprises et même nos états fantômes.

Samuel est psychologue clinicien, docteur en psychopathologie, auteur d’essais sur la thérapie et la santé mentale. Il est aussi fétichiste, depuis ces motards en cuir qu’il regardait, à cinq ans, doubler la voiture de ses parents. Latex déroule vingt ans de cette vie : il parle de ses parents, du visage de son père qui ne laissait rien paraître, de Sylvie, sa belle-mère ; il nous raconte qu’il était « fétichiste avant d’être homosexuel » (p.24) ; on y croise Dorian (avec qui les peaux n’ont ni début ni fin), Jérémie, Clément, « tous ceux dont j’ai oublié le prénom » (p.225).

Il aurait pu se cacher derrière un pseudonyme ; il signe de son nom et de son métier. Seulement, un jour, il se cache derrière des lunettes, et un masque réaliste qu’il prénomme Joël (p. 207).

C’est là que le livre touche à la pratique. Combien d’analystes disent des choses sans jamais parler : ils regardent, commentent, interprètent, diagnostiquent l’époque depuis un lieu qui ne s’expose pas. Samuel parle, au sens où une parole engage celui qui la porte. La retenue appartient au cadre, cet ensemble de règles (le lieu, l’éthique, l’abstinence) qui rend la séance possible et que le patient est en droit d’attendre ; elle s’arrête au seuil du cabinet et n’a jamais exigé que l’analyste disparaisse de sa propre existence. Exiger de lui qu’il s’efface partout, ce serait pathologiser ce qu’il reste d’humain en lui, ce cœur qu’il dit sentir battre jusqu’au bout de son sexe. Quand la parole est assumée de cette façon, elle cesse d’être un aveu et devient une mue.

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On n’a d’ailleurs jamais demandé aux analystes de s’expliquer sur la pipe, le cigare, le costume trois-pièces ou les cardigans, qu’il m’arrive de porter aussi, ces emblèmes bourgeois qui ont longtemps habillé la retenue sans que personne n’y trouve à redire, alors que la combinaison de latex doit encore se justifier.

Chaque métier a ses fétiches, au sens large du mot, celui des objets qui font tenir une identité, et Samuel le sait mieux que quiconque, lui qui écrivait en 2023, dansStudies in Gender and Sexuality,qu’une théorie qui fige son objet devient elle-même fétichiste. À force de se croire au-dessus de la morale, certains analystes en sont devenus de vigilants soldats.

Reste le livre lui-même, objet qu’on achète, qu’on tient, qu’on maltraite et qu’on recouvre. Le parchemin était une peau avant d’être une page, et la couverture d’un livre porte le même nom que celle qui protège un corps. Le latex de Samuel est une surface, mais une surface qui avoue, quand tant de discours savants ne sont qu’un vernis qui cache.

On referme ce Latex comme on retire une combinaison : la peau qu’on retrouve n’est plus la même.

Par Salim Rzin

Contact : salimrzin@gmail.com