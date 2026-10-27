Cartographie d’une rancune : quand le passé colle à la peau

Loin de se limiter à une introspection psychologique, Cartographie d’une rancune explore les territoires intérieurs où s’accumulent blessures, souvenirs et conflits non résolus.

Chez Matthieu Lorin, la rancune n’est pas un simple ressentiment : elle devient une manière d’habiter le monde, de modeler la mémoire et de transformer le regard porté sur le passé. La phrase « La crainte crée mes géographies » résume à elle seule le projet du recueil.

Les lieux traversés ne sont jamais de simples décors. Ils reflètent les états affectifs du narrateur et les traces laissées par une mémoire blessée. Ainsi, la ville rebaptisée « Marne-la-Poisse » apparaît comme un espace contaminé par le mal-être. Cette fusion constante entre paysage extérieur et paysage intérieur constitue l’un des fils conducteurs du livre.

L’écriture, sobre et nerveuse, procède par fragments et accumulations. Chaque texte ressemble à un relevé topographique de la mémoire. Les images frappent par leur intensité, comme lorsque l’auteur écrit : « Les mots sont des mouches qui se collent aux rétines », donnant à sentir la persistance des souvenirs douloureux.

Le corps occupe également une place centrale. La rancune devient une expérience physique : « Je n’habite qu’une partie de mon corps. Celle qu’on cache, une banlieue maussade ». Le motif de la marche accompagne cette exploration, faisant de la rancune une énergie paradoxale qui empêche le repos tout en alimentant le mouvement.

Le recueil réfléchit aussi au geste d’écrire. « J’écris comme on charge un fusil » : l’écriture apparaît comme un acte de tension, à la fois défensif et offensif. Derrière cette violence affleure pourtant une profonde vulnérabilité, perceptible dans des images marquées par l’usure et la mélancolie.

Exigeant et parfois dense, Cartographie d’une rancune est avant tout une expérience de langage. Matthieu Lorin y transforme la rancune en territoire poétique et livre une réflexion singulière sur ce qui demeure lorsque les blessures deviennent des paysages durables et intérieurs encore.

Alex Delusier