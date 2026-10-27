Poing final : le mangaka Tetsuya Chiba est décédé à l'âge de 87 ans

Le mangaka japonais Tetsuya Chiba, né en 1939, est décédé le 22 octobre dernier, à l'âge de 87 ans, indiquent les éditions Glénat, qui publient en France Ashita no Joe, série cosignée avec le scénariste Asao Takamori. Outre cette œuvre très bien accueillie, qui se déroule dans l'univers de la boxe, Tetsuya Chiba est aussi l'auteur d'autres mangas sportifs.
Le 27/10/2026 à 11:20 par Antoine Oury
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27/10/2026 à 11:20
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Tetsuya Chiba s'est éteint à Tokyo, le 22 octobre dernier, des suites d'un syndrome myélodysplasique, une maladie de la moelle osseuse. Né dans la capitale japonaise en 1939, il a ensuite suivi sa famille en Mandchourie, dans le nord-est de la Chine, avant de revenir dans l'archipel à la fin de la Seconde Guerre mondiale.
Son intérêt pour le dessin remonte au lycée, et l'artiste fait ses premiers pas dans l'industrie du manga à l'âge de 17 ans, avec une première publication. Il poursuit ensuite en publiant des récits au sein de revues destinées aux jeunes filles, des titres qui accueillaient plus favorablement des auteurs débutants.
À partir de 1961, à l'âge de 22 ans, Tetsuya Chiba s'essaie pour la première fois au manga de sport sérialisé, avec Tikai no Makyū, sur un scénario de Kazuya Fukumoto, qui se déroule sur les terrains de base-ball. Le jeune mangaka reste très diversifié dans les sujets de ses œuvres : Shidenkai no Taka (1963) évoque l'expérience de pilotes japonais pendant la guerre du Pacifique, quand Yuki no taiyō (1968) suit une jeune orpheline à la recherche de ses origines.
Ce dernier titre fera d'ailleurs l'objet d'un projet d'adaptation en série animée, avec un épisode pilote réalisé par un certain... Hayao Miyazaki, en 1972.
La série ne vit jamais le jour, mais Tetsuya Chiba connait un succès critique et public avec Ashita no Joe (1968-1973), cosigné avec le scénariste Asao Takamori.
« À travers ce personnage rebelle et profondément humain, l’œuvre a abordé avec une intensité rare les thèmes du dépassement de soi, de la détermination, de la dignité face à l’adversité et des inégalités sociales. Rapidement devenu un phénomène de société, le manga a marqué plusieurs générations de lecteurs et demeure aujourd’hui encore une référence incontournable de la bande dessinée mondiale », rappelle son éditeur français, Glénat.
La maison a publié l'intégrale de la série, en 13 volumes, dans une traduction d'Akiko Indei et Pierre Fernande. Attention, un événement majeur du manga sera révélé dans les lignes qui suivent.
L'aura de la série est telle que, lorsque les fans d'Ashita no Joe découvrent la mort d'un des rivaux du boxeur Joe Yabuki, Toru Rikiishi, dans les pages du manga, de véritables funérailles sont organisées, le 24 mars 1970.
Après Ashita no Joe, Tetsuya Chiba a signé d'autres mangas sportifs, comme Notari Matsutarō (dans l'univers du sumo) ou Ashita tenki ni naare (axé sur le golf). Toutefois, comme le rappelle NHK, il consacre aussi d'autres œuvres aux conséquences des conflits armés et notamment de la Seconde Guerre mondiale, qui l'a profondément marqué — il avait entrepris, avec la série Hinemosu Notari Nikki, de raconter son expérience familiale.
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Vétéran de l'industrie, il s'engagea au sein de l'Association des mangakas japonais, une des principales organisations de promotion des mangas.
« Les éditions Glénat tiennent à rendre hommage à un artiste dont le talent, l’exigence et
l’humanisme ont profondément marqué l’histoire du manga », souligne encore sa maison d'édition française.
Photographie : Tetsuya Chiba, en 2023 (首相官邸ホームページ, CC BY 4.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.
23/10/2026, 09:30
Fort de plusieurs centaines de milliers de vues cumulées sur internet, d'une communauté soudée et d'une première campagne de financement réussie en 2024, Rock 'n' Roll Jungle, manga français indépendant, fait son retour avec un second tome plus mature et abouti, sans pour autant perdre ce qui faisait déjà sa singularité, son humour, son sens du détail et ses dialogues ciselés. Projet porté par Maxime Nicolas et Lucy Bernard.
23/10/2026, 09:30
À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.
22/10/2026, 18:11
Exclusif - Le rassemblement prévu ce jeudi 22 octobre, à midi, gare de Lyon à Paris, pour défendre l'acheminement des livres aux cheminots n'aura finalement pas lieu. Des avancées pourraient se concrétiser dans les prochains jours, mais aucune solution n'est encore annoncée.
22/10/2026, 17:45
Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».
22/10/2026, 15:30
Catherine Pégard était reçue, ce jeudi 22 octobre, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du PLF 2027. Budget austéritaire pour les uns, économies insuffisantes pour les autres : la copie du gouvernement ne semble pas contenter grand monde, tandis que la ministre de la Culture s'est cantonnée à de vagues déclarations.
22/10/2026, 13:36
Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.
22/10/2026, 13:05
La créatrice de Bridget Jones veut découvrir de nouvelles plumes comiques dans le nord de l'Angleterre. Helen Fielding lance un prix littéraire doté de 2000 £, réservé aux écrivains qui n'ont encore publié aucun livre et ne disposent pas d'agent. Avec cette initiative, la romancière entend aussi offrir davantage de possibilités aux talents éloignés des circuits éditoriaux londoniens.
22/10/2026, 12:54
Prévu en septembre 2026 chez Random House Children's Books, un documentaire sur la Palestine ne paraîtra pas dans son catalogue. Alana Hadid et Jenan Matari ont repris leur manuscrit après plusieurs mois de désaccords sur le traitement des attaques du 7 octobre 2023. L'éditeur indépendant Interlink Books annonce désormais une publication pour 2027, sous un autre titre.
22/10/2026, 11:56
À Aix-en-Provence, la librairie-café Mille Vies et 1KF, spécialisée dans la romance et ses déclinaisons, bénéficie désormais d'une procédure de sauvegarde, validée par le tribunal de commerce de la ville.
22/10/2026, 10:17
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