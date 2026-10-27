Poing final : le mangaka Tetsuya Chiba est décédé à l'âge de 87 ans

Tetsuya Chiba s'est éteint à Tokyo, le 22 octobre dernier, des suites d'un syndrome myélodysplasique, une maladie de la moelle osseuse. Né dans la capitale japonaise en 1939, il a ensuite suivi sa famille en Mandchourie, dans le nord-est de la Chine, avant de revenir dans l'archipel à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Son intérêt pour le dessin remonte au lycée, et l'artiste fait ses premiers pas dans l'industrie du manga à l'âge de 17 ans, avec une première publication. Il poursuit ensuite en publiant des récits au sein de revues destinées aux jeunes filles, des titres qui accueillaient plus favorablement des auteurs débutants.

À partir de 1961, à l'âge de 22 ans, Tetsuya Chiba s'essaie pour la première fois au manga de sport sérialisé, avec Tikai no Makyū, sur un scénario de Kazuya Fukumoto, qui se déroule sur les terrains de base-ball. Le jeune mangaka reste très diversifié dans les sujets de ses œuvres : Shidenkai no Taka (1963) évoque l'expérience de pilotes japonais pendant la guerre du Pacifique, quand Yuki no taiyō (1968) suit une jeune orpheline à la recherche de ses origines.

Ce dernier titre fera d'ailleurs l'objet d'un projet d'adaptation en série animée, avec un épisode pilote réalisé par un certain... Hayao Miyazaki, en 1972.

La série ne vit jamais le jour, mais Tetsuya Chiba connait un succès critique et public avec Ashita no Joe (1968-1973), cosigné avec le scénariste Asao Takamori.

« À travers ce personnage rebelle et profondément humain, l’œuvre a abordé avec une intensité rare les thèmes du dépassement de soi, de la détermination, de la dignité face à l’adversité et des inégalités sociales. Rapidement devenu un phénomène de société, le manga a marqué plusieurs générations de lecteurs et demeure aujourd’hui encore une référence incontournable de la bande dessinée mondiale », rappelle son éditeur français, Glénat.

Extrait du manga Ashita no Joe (éditions Glénat)

La maison a publié l'intégrale de la série, en 13 volumes, dans une traduction d'Akiko Indei et Pierre Fernande. Attention, un événement majeur du manga sera révélé dans les lignes qui suivent.

L'aura de la série est telle que, lorsque les fans d'Ashita no Joe découvrent la mort d'un des rivaux du boxeur Joe Yabuki, Toru Rikiishi, dans les pages du manga, de véritables funérailles sont organisées, le 24 mars 1970.

Après Ashita no Joe, Tetsuya Chiba a signé d'autres mangas sportifs, comme Notari Matsutarō (dans l'univers du sumo) ou Ashita tenki ni naare (axé sur le golf). Toutefois, comme le rappelle NHK, il consacre aussi d'autres œuvres aux conséquences des conflits armés et notamment de la Seconde Guerre mondiale, qui l'a profondément marqué — il avait entrepris, avec la série Hinemosu Notari Nikki, de raconter son expérience familiale.

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Vétéran de l'industrie, il s'engagea au sein de l'Association des mangakas japonais, une des principales organisations de promotion des mangas.

« Les éditions Glénat tiennent à rendre hommage à un artiste dont le talent, l’exigence et

l’humanisme ont profondément marqué l’histoire du manga », souligne encore sa maison d'édition française.

Photographie : Tetsuya Chiba, en 2023 (首相官邸ホームページ, CC BY 4.0)

Par Antoine Oury

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