Au cinéma, Les Diables de Ken Russell ressortent de leur boite

Paru en 1952 en version originale, The Devils of Loudun raconte les événements qui se sont déroulés autour de 1630 à Loudun, en France. Avec un style qui oscille entre le document et le roman, Huxley revient sur les cas supposés de possessions, mais aussi les jeux de pouvoir entre le prêtre Urbain Grandier, accusé de sorcellerie, et le cardinal Richelieu...

Le livre est disponible en français aux éditions Tallandier, dans une traduction de Jules Castier. Le texte de Huxley a donné lieu à une adaptation en pièce de théâtre par John Whiting, a inspiré un opéra à Krzysztof Penderecki et, donc, le film de Ken Russell.

Au casting du film, Vanessa Redgrave, Oliver Reed, ou encore Michael Gothard. Le réalisateur Ken Russell a lui-même signé le scénario, basé sur le livre de Huxley et la pièce de Whiting. À sa sortie, Les Diables a évidemment fait scandale... Il est aujourd'hui présenté dans une version restaurée.

Par Antoine Oury

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