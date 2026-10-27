Budget 2027 : “La lecture n’est pas une dépense accessoire

Le projet de loi de finances du gouvernement, pour l'année 2027, a été précédé par des exigences d'économies sur les dépenses de l'État, conduisant à une baisse de la plupart des budgets des ministères. Celui de la Culture n'y a pas échappé, après de sévères coupes déjà effectuées en 2026. Une soixantaine d'organisations du livre et de la lecture ont rédigé un plaidoyer, afin d'inciter le gouvernement à revoir sa copie. Nous reproduisons ci-dessous leur appel, dans son intégralité.
Le 27/10/2026 à 08:57 par Auteur invité
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27/10/2026 à 08:57
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Près de 60 organisations réunies au sein du collectif Plaidoyer pour le livre et la lecture se mobilisent à partir du 27 octobre pour exiger une politique publique ambitieuse en faveur du livre et de la lecture. La lecture n’est pas une dépense accessoire : c’est un bien commun, un levier d’émancipation et un enjeu majeur d’éducation, de santé publique et de démocratie.
La situation est préoccupante : un Français sur six n’a lu aucun livre en 2025, soit 5 millions de lecteurs de moins en six ans (Chiffres clés du secteur du livre, ministère de la Culture). Pourtant, le soutien de l’État aux métiers du livre et de la lecture a diminué de 25 % entre 2025 et 2026. Et le projet de loi de finances pour 2027 entérine cette baisse historique. Peut-on vouloir faire de la lecture une Grande Cause nationale tout en réduisant les moyens de celles et ceux qui la font vivre ?
Face à cette situation, le collectif Plaidoyer pour le livre et la lecture, qui rassemble plus de 60 organisations représentatives de la filière, lance une mobilisation nationale pour obtenir un changement de cap budgétaire. Son objectif : obtenir un véritable engagement de l’État en faveur du livre et de la lecture, à la hauteur de leur rôle essentiel dans notre société.
Les aides directes de l’État aux librairies, maisons d’édition, bibliothèques, festivals et structures de développement de la lecture représentent environ 17 millions d’euros, soit 0,21 % du budget du ministère de la Culture. Elles ont chuté de 25 % entre 2025 et 2026. Les moyens du Centre national du livre (CNL) ont, eux, diminué de 22 % en deux ans, tandis que les crédits consacrés à la démocratisation culturelle ont reculé de 30 % entre 2024 et 2026.
Derrière ces chiffres, ce sont des emplois fragilisés, des projets abandonnés, des acquisitions de livres réduites et un accès à la lecture toujours plus inégal selon les territoires.
Mais l’enjeu dépasse largement la filière du livre. L’urgence est à la fois éducative, sociale et démocratique.
Alors que les difficultés de lecture progressent et que la place des écrans suscite des inquiétudes croissantes, les livres et la lecture sont essentiels pour développer le langage, renforcer la concentration, exercer l’esprit critique et nourrir l’imaginaire. Ils permettent de comprendre le monde, de confronter les idées et de construire sa liberté de pensée.
Dans les écoles, les librairies, les bibliothèques, les hôpitaux, les prisons, les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les territoires ruraux comme urbains , les professionnels et les bénévoles du livre et de la lecture œuvrent pour que chacun puisse accéder aux histoires, aux savoirs et aux idées. Réduire leurs moyens, c’est fragiliser l’égalité des chances, l’inclusion, la vitalité démocratique et notre capacité collective à faire société.
· Une politique nationale volontariste et interministérielle en faveur du livre et de la lecture.
· Des budgets à la hauteur des enjeux, pour l’État comme pour les collectivités territoriales, afin d’enrayer le déclin de la lecture au vu de son impact sociétal
À LIRE - PLF 2027 : taxer les profits et la mise au pilon pour soutenir la filière du livre
· Un soutien réaffirmé à l’ensemble des acteurs et métiers du livre, notamment par le renforcement des moyens alloués au Centre national du livre et aux dispositifs de démocratisation culturelle.
Lancement de la campagne #SauvonsLaLecture à partir du 27 octobre
Plus de 50 organisations, des milliers d’auteurs, de maisons d’édition, de librairies, de bibliothèques, d’associations et de festivals se mobilisent pour défendre une conviction commune : investir dans la lecture, c’est investir dans l’émancipation, l’égalité et l’avenir démocratique de notre société.
Le collectif Plaidoyer pour le livre et la lecture
Photographie : illustration, Lesley Parker, CC BY-NC 2.0
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
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Quel enfant n’a pas traîné ce que les adultes sans cœur appellent « objet transitionnel », alors que son vrai nom, c’est Doudou ? Peluche, poupée, bout de tissu : un meilleur ami, avec qui on mange, on pleure, on se mouche, on dort. Moi, c’était Lili : inséparables, vous dis-je. Alors la confier une nuit à une bibliothèque, même pas en rêve… Les plus jeunes, eux, ont manifestement moins de mal.
14/10/2026, 13:04
Cyril Camus publiera Grand-Guignol aux éditions Anacharsis, ce 16 octobre. Pour écrire ce roman historique, il n’a pourtant suivi ni Dumas, ni Walter Scott, ni Maurice Druon. Ses influences viennent d’ailleurs : Stephen King, Umberto Eco, Salman Rushdie, Quentin Tarantino ou encore Alan Moore. Autant de références qui ont façonné son goût pour les récits où l’Histoire côtoie l’ironie, le mystère et l’horreur. L’auteur raconte comment ces rencontres littéraires et cinématographiques l’ont conduit jusqu’à un théâtre parisien disparu.
14/10/2026, 13:02
Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.
13/10/2026, 20:42
Et si ne pas finir un livre n’était pas un échec ? À l’heure où l’attention s’éparpille, où les défis de lecture transforment les livres en trophées et où l’intelligence artificielle uniformise les voix, Clément Bosqué défend le droit de lire autrement : lentement, par fragments, sans obligation de résultat. Dans Pensées philosophiques pour raviver la flamme en soi (éditions Oxus), il célèbre la difficulté, la liberté et ce « joyeux entêtement » qui font de la lecture une expérience singulière.
13/10/2026, 16:05
Une virgule sauvée, un accord redressé, une coquille écartée : le lecteur n’en saura rien. De la Bible de 1631 aux imprimeries ottomanes, Adnan Algın, lui-même correcteur, rend hommage à ces artisans invisibles qui veillent sur les livres et les journaux. Entre humour féroce et mélancolie, il raconte un métier dont la réussite se mesure aux erreurs que personne ne verra — et dont l’effacement menace bien davantage que l’orthographe.
13/10/2026, 14:35
Quelques conseils à glaner de la part de nos collègues du passé ? Un exemple parmi d’autres est celui de la traductrice anglaise Sarah Austin pour défendre ses droits intellectuels : « Cela a été ma pratique invariable, dès que je m’engage à traduire une œuvre, d’écrire à l’auteur, lui annonçant mon intention et ajoutant que s’il voit une omission ou s’il a une correction ou un ajout à faire, ceci dépendra de mon bon vouloir et de mon attention à ses suggestions. »
12/10/2026, 10:20
Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.
11/10/2026, 17:46
Au salon Lire en Poche de Gradignan, Nicolas Rouillé revient sur Timika. Western papou, récompensé par le prix de littérature française 2026 Lire en Poche après une réédition chez Anacharsis. Ce roman, né d'une enquête en Papouasie occidentale, fait se croiser migrants indonésiens, chercheurs d'or et résistants papous autour d'une mine géante. L'écrivain raconte ses rencontres, ses choix de fiction et son souhait de voir un jour le livre traduit pour les lecteurs du territoire.
11/10/2026, 17:27
À Lire en Poche, à Gradignan, Johana Gustawsson revient sur Les Morsures du silence, récompensé par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026. Derrière une enquête ouverte par un meurtre en costume de Sainte-Lucie, la romancière franco-suédoise explore les blessures familiales, son installation difficile en Suède et les préjugés des lecteurs. Elle raconte aussi son travail à quatre mains avec le Norvégien Thomas Enger.
11/10/2026, 17:18
Exclusif - Toujours en lice pour le prix Renaudot Essai 2026, Jean-Paul Enthoven poursuit sa course avec son Dictionnaire amoureux du bonheur, paru en cette rentrée chez Plon. Mais certains passages du livre ressemblent singulièrement à des séquences publiées plus de dix ans auparavant par Frédéric Schiffter. ActuaLitté a confronté les textes. Un automne littéraire décidément très à thème...
11/10/2026, 08:00
Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.
10/10/2026, 17:45
Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.
10/10/2026, 17:33
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé
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