Julia Ducournau va adapter Mon vrai nom est Elisabeth, le best-seller d'Adèle Yon

C'est Adèle Yon qui a révélé le projet dans un entretien au Monde, publié le 16 octobre. Sollicitée par plusieurs réalisateurs intéressés par son ouvrage, l'autrice explique avoir immédiatement souhaité travailler avec Julia Ducournau, dont elle admire l'indépendance artistique et l'engagement féministe. Pourtant chercheuse en cinéma, Adèle Yon ne souhaite pas participer à l'adaptation, préférant laisser la cinéaste s'approprier librement son récit.

Une enquête familiale sur 17 années d'internement

Mon vrai nom est Elisabeth raconte l'histoire d'Élisabeth, surnommée Betsy (1916-1990), l'arrière-grand-mère d'Adèle Yon. Diagnostiquée schizophrène dans les années 1950, cette femme issue d'une famille bourgeoise est internée sous contrainte à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais, dans le Loiret, de 1950 à 1967.

Durant ces 17 années, elle subit notamment des électrochocs, une cure de Sakel, traitement reposant sur des comas provoqués par l'insuline, ainsi qu'une lobotomie. Son histoire devient progressivement un sujet interdit dans la famille, transmis aux générations suivantes sous forme de silences, de souvenirs fragmentaires et de récits contradictoires.

Adèle Yon entreprend alors de reconstituer son existence, à partir de correspondances, de témoignages familiaux et d'archives médicales. Elle interroge les circonstances de son internement, les violences exercées sur les femmes et les pratiques psychiatriques du XXe siècle. L'enquête pose également une question plus intime : comment se construire lorsque l'histoire d'une aïeule, associée à la folie, continue de peser sur plusieurs générations ?

À la croisée de l'enquête documentaire, du récit autobiographique, de l'essai et du voyage, il juxtapose documents, entretiens, réflexions et fragments narratifs. Cette construction permet à l'autrice de confronter les différentes versions de l'histoire familiale sans prétendre reconstituer entièrement une vie dont une partie demeure inaccessible.

Normalienne, née en 1994, Adèle Yon est chercheuse en études cinématographiques. Son premier livre est issu d'une thèse menée au sein du programme de recherche-création SACRe, à l'École normale supérieure. Elle y explorait notamment la figure du « double féminin fantôme », ces femmes dont l'image hante la vie d'autres femmes, à partir de références littéraires et cinématographiques comme Jane Eyre et Rebecca.

Un succès littéraire prolongé par un nouvel essai

En avril 2025, Adèle Yon reçoit le premier prix littéraire du Nouvel Obs, doté de 20 000 euros. À cette occasion, elle confiait à ActuaLitté avoir grandi avec la crainte de ressembler aux femmes de sa famille, marquées par les représentations de la maladie mentale et de la fragilité.

Le 1er octobre dernier, l'autrice a également publié Enquête sur le double fantôme (Sous-sol), un second ouvrage dans lequel elle revient sur la méthode employée pour écrire son premier livre. Elle y examine les liens entre recherche universitaire et création littéraire, le rôle des archives, mais aussi la manière dont une enquête personnelle peut produire de nouvelles connaissances.

Adèle Yon travaille par ailleurs avec la comédienne et metteuse en scène Liora Jaccottet à un spectacle tiré de son enquête, programmé du 23 février au 14 mars 2027 au Théâtre du Rond-Point, à Paris. Contrairement au projet cinématographique, l'écrivaine participe directement à cette création scénique.

Du cinéma de genre aux violences psychiatriques

Pour Julia Ducournau, cette adaptation marque une nouvelle étape dans une filmographie où le corps, la transformation et les rapports familiaux occupent une place centrale.

Formée à la Fémis, la réalisatrice s'est fait connaître avec son court métrage Junior (2011), avant de signer Grave (2016), son premier long métrage. Elle y suit une jeune étudiante vétérinaire, issue d'une famille végétarienne, qui développe un appétit pour la chair humaine. Présenté à la Semaine de la critique à Cannes, le film reçoit le prix FIPRESCI et contribue à imposer sa réalisatrice sur la scène internationale. En 2021, Titane, porté par Agathe Rousselle et Vincent Lindon, lui vaut la Palme d'or au Festival de Cannes.

Son troisième long métrage, Alpha (2025), avec Tahar Rahim, Golshifteh Farahani et Mélissa Boros, suit une adolescente de 13 ans dont la vie familiale bascule après l'apparition d'un tatouage sur son bras, dans un contexte de peur de la maladie.

Avec Mon vrai nom est Elisabeth, Julia Ducournau abordera une histoire tirée de faits réels. Ni le casting ni le calendrier de tournage n'ont été annoncés. Le Monde évoque la possibilité d'un film achevé pour le Festival de Cannes 2028, mais aucune date de sortie officielle n'est encore connue.

Crédits photo : à droite, Adèle Yon (© Charlotte Krebs) / à gauche, Julia Ducournau lors de la présentation de son film Alpha au Festival de Cannes 2025 (© Martin Kraft, CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com