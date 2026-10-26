À Lisbonne, un marché alimentaire transformé en librairie géante

Les comptoirs sont toujours là, mais leur contenu a changé. Au marché d’Arroios, dans la capitale portugaise, les étals habituellement réservés aux produits frais ont accueilli des livres pendant trois jours. Du vendredi 23 au dimanche 25 octobre, ce lieu de commerce populaire s’est mué en une vaste librairie éphémère, à l’occasion de la cinquième Festa do Livro Independente da Freguesia de Arroios, plus simplement appelée FLIFA.

L’événement, organisé par l’administration locale d’Arroios, a réuni plus de 120 maisons d’édition, librairies et autres projets éditoriaux venus de différentes régions du Portugal. Des structures installées depuis plusieurs décennies côtoyaient des acteurs plus récents, tous réunis autour d’une même ambition : faire découvrir leurs publications et favoriser les échanges avec le public.

Le choix du lieu constitue l’une des particularités de cette fête littéraire. Plutôt que d’investir un centre culturel ou un espace d’exposition, les organisateurs ont préféré conserver le cadre d’un marché de quartier, dont les comptoirs se prêtent, pour quelques jours, à une nouvelle utilisation.

Auprès de RTP Antena 1, Ana Martins, du service culturel de l’administration locale, a expliqué cette démarche : « Il continue d’exister en tant que marché, c’est quelque chose d’important pour le quartier et que nous voulons conserver. Mais nous voulons aussi qu’il attire de nouveaux publics. » Et de souligner l’intérêt de la formule pour les exposants, qui apprécient la proximité avec les visiteurs et les conversations engagées directement autour des ouvrages.

Une place pour les petits éditeurs et les projets émergents

Parmi les participants figuraient des maisons comme Antígona, Orfeu Negro ou Tinta-da-China, mais aussi Péssima Editora, Zigurate et Exemplo Books. Les librairies Ler Devagar et Livraria das Insurgentes étaient également représentées, aux côtés de Planeta Tangerina, connue notamment pour ses albums illustrés.

Cette diversité, mise en avant par les organisateurs, se retrouvait dans la programmation, élaborée avec les professionnels présents. Aux présentations de nouveautés et aux rencontres s’ajoutaient des propositions consacrées à d’autres formes de création.

La Cinémathèque portugaise participait ainsi pour la première fois à la manifestation. Dans une annonce publiée le 23 octobre, l’institution précisait avoir préparé cinq ensembles de publications vendus à des tarifs particuliers, hors nouveautés.

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Parmi les ouvrages proposés figuraient des titres consacrés à Jean Rouch, Chantal Akerman, Djibril Diop Mambéty ou encore Michelangelo Antonioni. De la sorte, les catalogues littéraires des travaux sur l’Histoire s'associent aux figures du cinéma.

Des lectures théâtralisées aux ateliers pour enfants

La manifestation ne reposait pas uniquement sur la vente. La compagnie Artistas Unidos avait prévu une lecture mise en scène en hommage au dramaturge Harold Pinter, tandis que le projet éditorial A Morte do Artista célébrait son dixième anniversaire.

Un cycle de tables rondes, coordonné par Joana Márkus Neves, abordait les meilleures ventes, les habitudes de lecture et les festivals littéraires. Les plus jeunes disposaient de leur propre programme, entre écriture créative, illustration et fabrication de livres animés, avec notamment une activité proposée par Planeta Tangerina autour de sa collection Volta sempre !

Le cadre du marché se prêtait aussi à quelques croisements inattendus. Une présentation d’ouvrage associait ainsi cuisine en direct et dégustation de espécies, spécialités sucrées traditionnelles de l’île de São Jorge, aux Açores.

Cinq éditions pour rapprocher professionnels et lecteurs

La FLIFA est née en 2022, dans l’ancienne caserne du Largo do Cabeço da Bola, à Lisbonne. Depuis, elle a trouvé sa place au marché d’Arroios, où elle renouvelle cette année son rendez-vous avec l’édition indépendante.

Plusieurs participants de la première heure, parmi lesquels SNOB, Miosótis et Piena, étaient de nouveau présents pour cette cinquième édition. Une continuité qui témoigne de l’attachement de certains professionnels à ce rendez-vous, dont la vocation reste de favoriser les rencontres entre éditeurs, libraires et lecteurs.

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Produite par l’administration locale d’Arroios, la manifestation a ouvert le vendredi 23 octobre à 17 heures, avant de se poursuivre les deux jours suivants. Elle s’est achevée dimanche 25 octobre à 19 heures, après un week-end pendant lequel les livres ont occupé les étals du marché lisboète.

Crédits photo : Festa do Livro Independente da Freguesia de Arroios 2025

Par Nicolas Gary

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