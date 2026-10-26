Bipolaire, je le suis aussi” : comment Witkacy m’a sauvé la vie

Il m’arrive de me demander pourquoi je lis. Pour aimer un livre, il faut d’abord que j’éprouve de l’affection pour son auteur ; c’est idiot, mais c’est comme ça. J’ai besoin de penser qu’il est un peu moi et que je suis un peu lui, toutes proportions gardées, au point de ne plus être tout à fait le même après cette rencontre, fût-elle seulement littéraire.

Ce soir, dans la campagne espagnole, ça sent l’olivier. Je me pose la question : qui garderais-je auprès de moi, dans mon for intérieur ? Je n’ai pas réfléchi longtemps, car c’est Witkacy, sans aucun doute.

La Pologne nous rapproche déjà. Je le dis sans nationalisme ni patriotisme ; simplement, savoir qu’un autre a atterri à peu près au même endroit que vous sur la Terre suffit à vous rendre moins seul.

Il y a aussi que, depuis le temps que je le lis, et sans jouer le psychiatre du futur, je crois avoir un peu cerné sa névrose, si tant est qu’on cerne jamais celle d’un autre. Alain van Crugten, dans sa préface à la réédition de L’Inassouvissement chez Noir sur Blanc, écrit que Witkacy « souffrait en effet de terribles dépressions périodiques, entrecoupées de phases d’exaltation intense » et qu’il s’agit « vraisemblablement d’une forme de maladie mentale, la psychose maniaco-dépressive ».

Aujourd’hui, on dit bipolaire, et c’est plus répandu qu’on ne le croit. Bipolaire, je le suis aussi. J’ajouterais volontiers à van Crugten que le pire, c’est la lucidité. Quand la crise vient, je vis mon mal de l’intérieur, en pleine conscience, sans aucune distance qui m’en protège ni même m’en donne l’illusion.

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Je viens d’achever la traduction de lettres de Witkacy presque toutes inédites en français. Il les écrit après le suicide de sa fiancée, Jadwiga Janczewska, en février 1914, puis pendant le voyage à Ceylan où son ami, et parfois rival, Bronisław Malinowski l’emmène comme photographe et dessinateur, pour l’arracher à la tentation d’en finir. Presque chaque jour, Witkacy ne rêve que d’une chose : se tuer. Au détour d’un reportage sur Ceylan surgit pourtant déjà le « Mystère de l’Existence », la formule qui gouvernera toute sa métaphysique.

Le désespoir y côtoie l’intendance. Au printemps, il supplie Malinowski de lui procurer du cyanure de potassium, « scellé dans un tube de verre », pour être « à chaque instant maître de [sa] vie » ; dans la lettre suivante, il lui commande aussi des chaussures anglaises noires, « absolument contre remboursement ». Sur le paquebot, il rédige ses adieux et son testament en précisant qu’on envoie les lettres en recommandé, et raconte à son père, les mêmes jours, qu’un poisson volant est entré dans la cabine par le hublot.

À Ceylan, il écrit en anglais à la police de l’île pour que son cadavre ne fasse pas manquer son bateau à Malinowski, s’excuse de son « horrible English », et ajoutera plus tard sur l’enveloppe un seul mot, « humoristique ». En Australie, il tient enfin un cristal de cyanure, le lèche sans oser le croquer, et trouve la chose épouvantable et monstrueusement drôle à la fois.

D’une horloge à l’autre, de Cracovie à Adélaïde, il traque aussi une heure maudite, dix heures moins vingt, qui depuis l’enfance lui annonce un malheur prochain. Le matin où lui parvint la lettre de Malinowski décidant du voyage, le réveil du photographe Langier, chez qui il se trouvait, était arrêté sur cette heure.

Merci, génie polonais d’un autre siècle. Toi, tu as fini par rendre les armes le 18 septembre 1939, au lendemain de l’entrée de l’Armée rouge en Pologne, mais tu m’as sauvé la vie en m’aidant à me comprendre.

Quant à ces lettres, elles attendent leur éditeur.

Charles Garatynski

Né en 1998, Charles Garatynski est écrivain, critique littéraire et traducteur. Il écrit en français et en polonais. Lauréat du prix de l'écrivain de la diaspora polonaise 2025, il publie ses poèmes dans les revues Les Hommes sans Épaules, Lichen, OUPOLI et e-eleWator. Ses textes ont également été traduits et étudiés à l'université de Salerne. Sa pièce Héraut de la démocratie a été présentée à Nantes.

En tant que critique, il collabore à En attendant Nadeau, à La Revue des Deux Mondes, à Collateral et à ActuaLitté. C'est dans ce dernier média qu'il a développé sa théorie de la « littérature de franchise », qui doit prochainement paraître dans la revue varsovienne Dwutygodnik.

Le Monde a par ailleurs salué son analyse de L'Inassouvissement de Witkiewicz. Auteur de tribunes publiées dans Mediapart et La Libre Belgique, il prépare également Vis-à-vis, une série d'entretiens avec des écrivains destinée à En attendant Nadeau, à laquelle participeront notamment Jean-Louis Ezine et Thierry Gillybœuf.

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Comme traducteur, Charles Garatynski s'attache à faire découvrir au public francophone des textes encore inédits de Stanisław Ignacy Witkiewicz et de Bruno Schulz. Il a également consacré plusieurs interventions à ces deux auteurs, ainsi qu'à Witold Gombrowicz, lors de colloques organisés à la Sorbonne Nouvelle, à l'INALCO, à la KU Leuven et à l'université de Giessen.

Crédits photo : Stanisław Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy, Portrait de Nena Stachurska (1931), pastel sur papier, Musée national de Poznań, Pologne (Adam Drogomirecki, Domaine public)

Par Auteur invité

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