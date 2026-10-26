Bipolaire, je le suis aussi” : comment Witkacy m’a sauvé la vie

« Bravo, vous avez lu 60 heures ce mois-ci ! » Je balaye la notification. Tant d’heures, me dis-je, que j’aurais pu employer à faire autre chose. Mais quoi ? Par Charles Garatynski.
Le 26/10/2026 à 16:51 par Auteur invité
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26/10/2026 à 16:51
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Il m’arrive de me demander pourquoi je lis. Pour aimer un livre, il faut d’abord que j’éprouve de l’affection pour son auteur ; c’est idiot, mais c’est comme ça. J’ai besoin de penser qu’il est un peu moi et que je suis un peu lui, toutes proportions gardées, au point de ne plus être tout à fait le même après cette rencontre, fût-elle seulement littéraire.
Ce soir, dans la campagne espagnole, ça sent l’olivier. Je me pose la question : qui garderais-je auprès de moi, dans mon for intérieur ? Je n’ai pas réfléchi longtemps, car c’est Witkacy, sans aucun doute.
La Pologne nous rapproche déjà. Je le dis sans nationalisme ni patriotisme ; simplement, savoir qu’un autre a atterri à peu près au même endroit que vous sur la Terre suffit à vous rendre moins seul.
Il y a aussi que, depuis le temps que je le lis, et sans jouer le psychiatre du futur, je crois avoir un peu cerné sa névrose, si tant est qu’on cerne jamais celle d’un autre. Alain van Crugten, dans sa préface à la réédition de L’Inassouvissement chez Noir sur Blanc, écrit que Witkacy « souffrait en effet de terribles dépressions périodiques, entrecoupées de phases d’exaltation intense » et qu’il s’agit « vraisemblablement d’une forme de maladie mentale, la psychose maniaco-dépressive ».
Aujourd’hui, on dit bipolaire, et c’est plus répandu qu’on ne le croit. Bipolaire, je le suis aussi. J’ajouterais volontiers à van Crugten que le pire, c’est la lucidité. Quand la crise vient, je vis mon mal de l’intérieur, en pleine conscience, sans aucune distance qui m’en protège ni même m’en donne l’illusion.
À LIRE - Critiques littéraires : à force de ménager les éditeurs, qui défend encore les lecteurs ?
Je viens d’achever la traduction de lettres de Witkacy presque toutes inédites en français. Il les écrit après le suicide de sa fiancée, Jadwiga Janczewska, en février 1914, puis pendant le voyage à Ceylan où son ami, et parfois rival, Bronisław Malinowski l’emmène comme photographe et dessinateur, pour l’arracher à la tentation d’en finir. Presque chaque jour, Witkacy ne rêve que d’une chose : se tuer. Au détour d’un reportage sur Ceylan surgit pourtant déjà le « Mystère de l’Existence », la formule qui gouvernera toute sa métaphysique.
Le désespoir y côtoie l’intendance. Au printemps, il supplie Malinowski de lui procurer du cyanure de potassium, « scellé dans un tube de verre », pour être « à chaque instant maître de [sa] vie » ; dans la lettre suivante, il lui commande aussi des chaussures anglaises noires, « absolument contre remboursement ». Sur le paquebot, il rédige ses adieux et son testament en précisant qu’on envoie les lettres en recommandé, et raconte à son père, les mêmes jours, qu’un poisson volant est entré dans la cabine par le hublot.
À Ceylan, il écrit en anglais à la police de l’île pour que son cadavre ne fasse pas manquer son bateau à Malinowski, s’excuse de son « horrible English », et ajoutera plus tard sur l’enveloppe un seul mot, « humoristique ». En Australie, il tient enfin un cristal de cyanure, le lèche sans oser le croquer, et trouve la chose épouvantable et monstrueusement drôle à la fois.
D’une horloge à l’autre, de Cracovie à Adélaïde, il traque aussi une heure maudite, dix heures moins vingt, qui depuis l’enfance lui annonce un malheur prochain. Le matin où lui parvint la lettre de Malinowski décidant du voyage, le réveil du photographe Langier, chez qui il se trouvait, était arrêté sur cette heure.
Merci, génie polonais d’un autre siècle. Toi, tu as fini par rendre les armes le 18 septembre 1939, au lendemain de l’entrée de l’Armée rouge en Pologne, mais tu m’as sauvé la vie en m’aidant à me comprendre.
Quant à ces lettres, elles attendent leur éditeur.
Charles Garatynski
Né en 1998, Charles Garatynski est écrivain, critique littéraire et traducteur. Il écrit en français et en polonais. Lauréat du prix de l'écrivain de la diaspora polonaise 2025, il publie ses poèmes dans les revues Les Hommes sans Épaules, Lichen, OUPOLI et e-eleWator. Ses textes ont également été traduits et étudiés à l'université de Salerne. Sa pièce Héraut de la démocratie a été présentée à Nantes.
En tant que critique, il collabore à En attendant Nadeau, à La Revue des Deux Mondes, à Collateral et à ActuaLitté. C'est dans ce dernier média qu'il a développé sa théorie de la « littérature de franchise », qui doit prochainement paraître dans la revue varsovienne Dwutygodnik.
Le Monde a par ailleurs salué son analyse de L'Inassouvissement de Witkiewicz. Auteur de tribunes publiées dans Mediapart et La Libre Belgique, il prépare également Vis-à-vis, une série d'entretiens avec des écrivains destinée à En attendant Nadeau, à laquelle participeront notamment Jean-Louis Ezine et Thierry Gillybœuf.
À LIRE - Après Thélyson Orélien, faudra-t-il prouver qu’on a écrit son livre ?
Comme traducteur, Charles Garatynski s'attache à faire découvrir au public francophone des textes encore inédits de Stanisław Ignacy Witkiewicz et de Bruno Schulz. Il a également consacré plusieurs interventions à ces deux auteurs, ainsi qu'à Witold Gombrowicz, lors de colloques organisés à la Sorbonne Nouvelle, à l'INALCO, à la KU Leuven et à l'université de Giessen.
Crédits photo : Stanisław Ignacy Witkiewicz, dit Witkacy, Portrait de Nena Stachurska (1931), pastel sur papier, Musée national de Poznań, Pologne (Adam Drogomirecki, Domaine public)
Par Auteur invité
Contact : contact@actualitte.com
Paru le 07/03/2019
614 pages
Les Editions Noir Sur Blanc
24,00 €
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Paris, mardi 13 octobre. À 14h30, rue de Rivoli, le départ du cortège de l’Hôtel de Ville approche. Le mouvement lycéen entre dans son cinquième acte, au lendemain de l’appel au calme d’Emmanuel Macron. En tête des revendications : les moyens pour étudier, les inégalités et les violences policières.
13/10/2026, 20:42
Je vais peut-être perdre des lecteurs. Des gens qui aiment mes romans mais préféreraient que je reste bien gentiment dans mes mondes imaginaires. Que je parle de fantasy, d’âmes-sœurs, de héros et de créatures fantastiques. Que je fasse rêver. Et surtout, surtout que je ne parle pas de politique. Tant pis. Parce qu’à un moment, se taire revient aussi à prendre position. Propos recueillis par Guilhem Méric.
13/10/2026, 16:59
À lire certaines pages livres, on dirait que la critique littéraire française a cessé de juger pour se contenter de recevoir et de remercier. C’est un choix éditorial, paraît-il ; le marché est fragile, comprenez-vous. J’appelle cela une abdication. Par Charles Garatynski.
12/10/2026, 18:18
Un Goncourt ou deux ? Lionel Destremau plaisante, avant de ramener ses ambitions de romancier à une aspiration plus essentielle : rencontrer des lecteurs. À Gradignan, le commissaire général de Lire en Poche décline sa « Soif d’idéal » en trois portraits. Entre transmission littéraire, incertitudes sur l’avenir des politiques culturelles et rêve de dirigeants humanistes, ses souhaits finissent par dessiner une même exigence : remettre l’être humain au centre.
11/10/2026, 17:46
Au salon Lire en Poche de Gradignan, Nicolas Rouillé revient sur Timika. Western papou, récompensé par le prix de littérature française 2026 Lire en Poche après une réédition chez Anacharsis. Ce roman, né d'une enquête en Papouasie occidentale, fait se croiser migrants indonésiens, chercheurs d'or et résistants papous autour d'une mine géante. L'écrivain raconte ses rencontres, ses choix de fiction et son souhait de voir un jour le livre traduit pour les lecteurs du territoire.
11/10/2026, 17:27
À Lire en Poche, à Gradignan, Johana Gustawsson revient sur Les Morsures du silence, récompensé par le prix du polar Sud Ouest/Lire en Poche 2026. Derrière une enquête ouverte par un meurtre en costume de Sainte-Lucie, la romancière franco-suédoise explore les blessures familiales, son installation difficile en Suède et les préjugés des lecteurs. Elle raconte aussi son travail à quatre mains avec le Norvégien Thomas Enger.
11/10/2026, 17:18
Exclusif - Toujours en lice pour le prix Renaudot Essai 2026, Jean-Paul Enthoven poursuit sa course avec son Dictionnaire amoureux du bonheur, paru en cette rentrée chez Plon. Mais certains passages du livre ressemblent singulièrement à des séquences publiées plus de dix ans auparavant par Frédéric Schiffter. ActuaLitté a confronté les textes. Un automne littéraire décidément très à thème...
11/10/2026, 08:00
Un livre à couverture rose lui a révélé, enfant, que lire permettait d'imaginer d'autres existences. Rencontrée samedi 10 octobre au salon Lire en Poche, à Gradignan, Djaïli Amadou Amal raconte cette découverte, le refuge trouvé dans l'écriture et le passage de la littérature à l'action. À travers Le Harem du roi, récemment paru en poche, et Espoir, son récit autobiographique, l'écrivaine camerounaise remonte aux origines de son engagement.
10/10/2026, 17:45
Au salon Lire en Poche de Gradignan, Maylis de Kerangal revient sur Jour de ressac, désormais disponible chez Folio. Le Havre, ville de son enfance, lui permet d’écrire une part d’elle-même sans transformer la narratrice en double. Entre mémoire des lieux, gestes du quotidien et réflexion sur l’intelligence artificielle, la romancière défend une littérature attentive à la justesse du regard, à la beauté et à la liberté de la fiction.
10/10/2026, 17:33
Un prosecco avec des glaçons, des enfants heureux, un roman qu'on pourrait écrire sans paniquer : Michèle Pedinielli ne manque pas d'idéaux. Rencontrée au festival Lire en Poche, à Gradignan, la romancière décline le thème « Soif d'idéal » en trois portraits : la femme, l'autrice et la révoltée. Trois aspirations qui oscillent entre humour et inquiétude, jusqu'à cette envie, aussi simple à formuler que difficile à satisfaire : ne plus avoir peur.
10/10/2026, 12:07
Correctrice au Monde depuis une vingtaine d’années, Muriel Gilbert veille sur des règles dont elle connaît pourtant les transformations. Rencontrée au salon Lire en Poche de Gradignan, où elle présente Le Petit Gilbert, la chroniqueuse de RTL revient sur la féminisation des noms de métiers, les expressions qui changent de sens et les accommodements parfois nécessaires avec la norme. Un métier où corriger ne signifie pas toujours avoir le dernier mot.
10/10/2026, 09:49
La littérature demande beaucoup au corps humain. Courir derrière un train, traverser un désert, accoucher, saigner abondamment, tomber amoureux sous une pluie battante ou mourir après quatre cents pages ne semble poser aucune difficulté particulière. Aller aux toilettes, en revanche, embarrasse manifestement la narration.
10/10/2026, 07:00
Née dans le mirage du Bosphore plutôt que sur le Parnasse, la turquerie fut pour la littérature française une tentation plus qu’un sujet : regarder l’Orient pour mieux se voir. De Molière à Loti, cette muse ambiguë n’a cessé d’éclairer nos imaginaires et nos contradictions. Par Amel Aït-Hamouda.
09/10/2026, 15:49
Et si Paris cachait, dans ses monuments, des symboles que nous ne savons plus regarder ? Dans Le Paris alchimique, publié chez Trajectoire, Émilie et Nicolas Meillerais Gallois proposent de redécouvrir la capitale à travers l'alchimie et la spiritualité chrétienne. Des sculptures de Notre-Dame aux tapisseries de La Dame à la licorne, leur guide mêle promenade, découverte du patrimoine et réflexion sur la transformation de soi.
09/10/2026, 15:01
La France fait moins d’enfants, et les effets du basculement débordent déjà les maternités. Nouveau congé de naissance, recul annoncé de 1,7 million d’élèves d’ici 2035, solde naturel négatif en Provence : trois actualités que La grève des naissances, d’Hervé Le Bras, permet de relire autrement, en interrogeant l’efficacité des politiques familiales, le poids des inégalités et les conséquences territoriales de la dénatalité en France aujourd’hui.
09/10/2026, 10:56
Une proposition de loi venue de la droite du Sénat entend supprimer, purement et simplement, le Centre national du livre (CNL), au nom d'une lutte contre « l'agencification » de l'État. Plusieurs acteurs du secteur du livre rappellent cependant son rôle crucial dans le soutien à la création et à la diversité, dont le Club 99, Fédération des festivals Bd et arts associés, dans une tribune reproduite ci-dessous.
09/10/2026, 08:28
19 organisations représentant les artistes-auteurs, parmi lesquelles la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, la Ligue des auteurs professionnels et le Syndicat des écrivains de langue française, signent une tribune contre les divisions de leur profession. Elles dénoncent les inégalités de traitement entre les différentes catégories de créateurs et appellent à défendre collectivement leurs droits sociaux, économiques et professionnels.
08/10/2026, 14:50
Exclusif - C'est à en perdre son latin : cette fois, les Modernes siègent sous la Coupole. Deux prix de poésie de l’Académie française sont contestés pour avoir couronné des écritures qui prennent leurs aises avec la versification régulière. Anton Goubier, jeune étudiant en lettres classiques, réclame la règle, le grand médiéviste et Immortel Michel Zink, 81 ans, lui répond que le classique n’a jamais cessé de bouger.
07/10/2026, 17:00
Bookys, plateforme pirate diffusant des livres, des revues et des magazines protégés par le droit d'auteur, est visée par une demande de blocage portée par le Syndicat national de l'édition (SNE) et l'Alliance de la presse d'information générale. Adressée aux fournisseurs d'accès à internet, l'assignation ouvre la voie à d'autres actions, comme des mesures contre les sites miroirs ou les prestataires de paiement.
07/10/2026, 16:57
Exclusif — Le Rassemblement national tente, par une initiative parlementaire visant à faire entrer Olympe de Gouges au Panthéon, de se grimer en formation féministe. Les votes du parti d'extrême droite, tout comme les prises de position de Marine Le Pen, sont pourtant bien éloignés des combats de l’autrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Une pétition, signée par des historiennes, des universitaires et des spécialistes d'Olympe de Gouges, dénonce « la dernière des impostures » du RN.
07/10/2026, 10:24
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington
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