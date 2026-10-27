Un meurtre dans une maison d’édition : quatre jeunes lecteurs mènent l’enquête

À 18 ans, Suzanne rejoint le comité de lecture d’une maison d’édition. Mais lorsqu’un meurtre vient bouleverser son quotidien, la jeune femme et ses trois camarades se lancent sur la piste du coupable. Avec Les Enquêtes de Suzy – Meurtre dans la maison d’édition, Sophie Noël signe un cosy mystery destiné aux adolescents, entre humour, secrets et rivalités.
Le 27/10/2026 à 07:30 par Lina Tinel-Sebie
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27/10/2026 à 07:30
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Fraîchement bachelière, Suzanne se retrouve seule dans sa grande maison en lisière de forêt après le départ de sa mère pour le Canada. En parallèle de ses études à l’université, elle intègre le comité de lecture d’une maison d’édition, où elle fait la connaissance de Gabriel, Julien et Dante. Les trois jeunes hommes ont des personnalités bien différentes, mais partagent avec elle une passion pour les romans policiers.
Lorsque le directeur de la maison d’édition est assassiné, les quatre jeunes décident d’unir leurs forces pour découvrir qui se cache derrière le crime. Persuadés que leur connaissance des intrigues policières leur sera utile, ils se lancent dans une enquête pleine de rebondissements. Entre rivalités, secrets et fous rires, cette affaire pourrait aussi bien les rapprocher que mettre leur perspicacité à l’épreuve.
Avec ce roman, Sophie Noël mêle les codes du cosy mystery à l’univers de l’édition. L’intrigue permet également aux jeunes lecteurs de découvrir les coulisses du monde du livre, à travers le travail d’un comité de lecture et les relations entre ses membres.
Les éditions Scrineo nous en proposent un extrait, à paraître le 12 novembre :
Ancienne professeure des écoles, Sophie Noël s’est consacrée à l’écriture. Conteuse et autrice de romans jeunesse, elle a notamment publié La Saveur des bananes frites, récompensé par cinq prix et sélectionné en 2018 pour le prix des Incorruptibles. Sa série Les Pointes noires a également reçu le prix du salon de Saint-Étienne en 2019. Les Enquêtes de Suzy est son troisième roman chez Scrineo.
DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première
Par Lina Tinel-Sebie
Contact : avantparution@actualitte.com
Paru le 12/11/2026
Scrineo
16,90 €
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