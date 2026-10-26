L'ancienne présidente de l'ABF Normandie, Claire Tailliart, est morte à 58 ans

La bibliothécaire Claire Tailliart est décédée le 20 septembre 2026, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, nous apprend l'Association des bibliothécaires de France (ABF). Ancienne présidente de son groupe régional normand, de 2015 à 2021, elle avait notamment exercé au sein des bibliothèques universitaires du Havre.
Le 26/10/2026 à 16:29 par Hocine Bouhadjera
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26/10/2026 à 16:29
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L'Association des bibliothécaires de France salue le parcours de Claire Tailliart, dont l'engagement professionnel et associatif a marqué le réseau des bibliothèques normandes.
Investie de longue date dans la vie de l'ABF, Claire Tailliart avait pris la présidence du groupe Normandie en 2015, fonction qu'elle a occupée jusqu'en 2021. À ce titre, elle participait aux instances nationales de l'association, notamment aux réunions de son conseil national.
Bibliothécaire à l'université Le Havre Normandie, elle a notamment exercé à la bibliothèque universitaire de l'IUT du Havre. Elle participait aux réflexions collectives sur la formation des étudiants et l'évolution des pratiques professionnelles.
En juin 2023, elle contribuait encore, avec Houria Mouhoub, à la conception d'une activité destinée aux bibliothécaires-formateurs lors des Rendez-vous de la pédagogie, une journée d'échanges organisée à l'université de Caen dans le cadre de la coopération documentaire entre les établissements normands.
Dans leur hommage, Julie Lallemand, Elisabeth Sauvage, Annie-Rose Pichonnier, ainsi que les bureaux régional et national de l'ABF, rappellent son investissement dans la profession et le monde associatif. Ils saluent notamment sa « rigueur professionnelle », sa « gentillesse » et son « dévouement ».
L'association adresse ses pensées à sa famille, à ses proches et à l'équipe de la bibliothèque universitaire du Havre, où Claire Tailliart avait poursuivi son engagement au service des étudiants et de la communauté universitaire.
Crédits photo : Claire Tailliart, photographiée par Sophie Cornière lors du voyage d'étude de l'ABF Normandie en Suisse, en 2017 (ABF)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.
22/10/2026, 13:05
La créatrice de Bridget Jones veut découvrir de nouvelles plumes comiques dans le nord de l'Angleterre. Helen Fielding lance un prix littéraire doté de 2000 £, réservé aux écrivains qui n'ont encore publié aucun livre et ne disposent pas d'agent. Avec cette initiative, la romancière entend aussi offrir davantage de possibilités aux talents éloignés des circuits éditoriaux londoniens.
22/10/2026, 12:54
Prévu en septembre 2026 chez Random House Children's Books, un documentaire sur la Palestine ne paraîtra pas dans son catalogue. Alana Hadid et Jenan Matari ont repris leur manuscrit après plusieurs mois de désaccords sur le traitement des attaques du 7 octobre 2023. L'éditeur indépendant Interlink Books annonce désormais une publication pour 2027, sous un autre titre.
22/10/2026, 11:56
À Aix-en-Provence, la librairie-café Mille Vies et 1KF, spécialisée dans la romance et ses déclinaisons, bénéficie désormais d'une procédure de sauvegarde, validée par le tribunal de commerce de la ville.
22/10/2026, 10:17
Le comité stratégique du passe Culture, opérateur de l'État chargé de la gestion du dispositif, accueille une nouvelle membre, au titre des représentants de l'État. Isabelle Chardonnier y remplace ainsi Naomi Pérès.
22/10/2026, 10:13
Jour après jour, les messages sur les réseaux se sont multipliés : des vitrines fissurées, dans le meilleur des cas, des commerces pillés pour les plus malheureux. À l’approche d’une nouvelle journée de mobilisation, ce 24 octobre, nombre de libraires s’interrogent : ouvrir, ou ne pas ouvrir ?
22/10/2026, 08:00
Avec SLAVA IV, quatrième tome et conclusion du premier cycle de la série, Lukasz W. poursuit son exploration personnelle du folklore slave. Entre dark fantasy, fantastique et mythologie, le récit de Mirko et Slava fait surgir dans un monde rural des créatures issues de traditions anciennes, sans les réduire à un simple bestiaire. Ce nouveau volume confronte ses personnages à une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines, tout en questionnant la notion de destin et la place de chacun dans un ordre du monde qui le dépasse. Projet porté par Łukasz W.
22/10/2026, 06:30
Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées.
21/10/2026, 18:33
CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.
21/10/2026, 17:37
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