L'ancienne présidente de l'ABF Normandie, Claire Tailliart, est morte à 58 ans

L'Association des bibliothécaires de France salue le parcours de Claire Tailliart, dont l'engagement professionnel et associatif a marqué le réseau des bibliothèques normandes.

Investie de longue date dans la vie de l'ABF, Claire Tailliart avait pris la présidence du groupe Normandie en 2015, fonction qu'elle a occupée jusqu'en 2021. À ce titre, elle participait aux instances nationales de l'association, notamment aux réunions de son conseil national.

Bibliothécaire à l'université Le Havre Normandie, elle a notamment exercé à la bibliothèque universitaire de l'IUT du Havre. Elle participait aux réflexions collectives sur la formation des étudiants et l'évolution des pratiques professionnelles.

En juin 2023, elle contribuait encore, avec Houria Mouhoub, à la conception d'une activité destinée aux bibliothécaires-formateurs lors des Rendez-vous de la pédagogie, une journée d'échanges organisée à l'université de Caen dans le cadre de la coopération documentaire entre les établissements normands.

Dans leur hommage, Julie Lallemand, Elisabeth Sauvage, Annie-Rose Pichonnier, ainsi que les bureaux régional et national de l'ABF, rappellent son investissement dans la profession et le monde associatif. Ils saluent notamment sa « rigueur professionnelle », sa « gentillesse » et son « dévouement ».

L'association adresse ses pensées à sa famille, à ses proches et à l'équipe de la bibliothèque universitaire du Havre, où Claire Tailliart avait poursuivi son engagement au service des étudiants et de la communauté universitaire.

Crédits photo : Claire Tailliart, photographiée par Sophie Cornière lors du voyage d'étude de l'ABF Normandie en Suisse, en 2017 (ABF)

Par Hocine Bouhadjera

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