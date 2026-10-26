René Belletto, prix Femina 1986 et figure du roman noir, est mort

Dans leur message d'hommage, elles font part de leur « très grande tristesse » et rappellent les 22 ouvrages publiés au sein de la maison, dont L'Enfer, son roman le plus célèbre, doublement récompensé en 1986.

Né le 11 septembre 1945 à Lyon, de parents aux origines espagnoles et italo-françaises, René Belletto suit des études de lettres au lycée du Parc, puis à l'université.

Avant de s'imposer comme romancier, il travaille comme critique de cinéma pour l'hebdomadaire Lyon Poche, entre 1976 et 1982, sous le pseudonyme de François Labret. Installé à Paris depuis 1978, il conserve sa ville natale comme l'un des principaux décors de ses fictions.

Du fantastique au prix Femina

Sa carrière littéraire commence en 1974 avec Le Temps mort, un recueil de nouvelles fantastiques récompensé par le prix Jean-Ray. Deux ans plus tard paraît Les Traîtres mots ou Sept aventures de Thomas Nylkan, chez Flammarion, suivi de Livre d'histoire (1978) et de Film noir (1980).

Le tournant intervient avec Le Revenant (1981), distingué par le prix de l'été VSD-Radio Monte-Carlo. Ce roman ouvre une trilogie lyonnaise poursuivie avec Sur la terre comme au ciel (1982), couronné par le grand prix de littérature policière, puis L'Enfer (1986). Trois récits où les intrigues criminelles se mêlent aux dérèglements psychologiques, aux hasards inquiétants et à l'absurde. Le dictionnaire Larousse rapproche notamment cette veine du roman noir américain de David Goodis et William Irish.

Avec L'Enfer, publié chez P.O.L en 1986, René Belletto connaît son plus grand succès critique. Le personnage principal, Michel Soler, ancien pianiste séparé de sa compagne, traverse un été étouffant dans une ville de Lyon désertée. Au bord du suicide, il se retrouve entraîné dans une succession d'événements violents et invraisemblables, entre rencontres dangereuses, enlèvement et intrigues amoureuses. Le roman conjugue suspense, humour noir et réflexion sur la solitude.

Cette même année, L'Enfer reçoit le prix Femina et le prix du Livre Inter, ainsi que le prix Gutenberg du meilleur suspense. L'ouvrage est ensuite traduit dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Brésil et en Corée du Sud.

Deux romans adaptés au cinéma

L'univers de René Belletto attire également le cinéma : en 1985, Michel Deville porte à l'écran Sur la terre comme au ciel sous le titre Péril en la demeure, avec Christophe Malavoy, Nicole Garcia, Michel Piccoli, Anémone et Richard Bohringer. Le film reprend les manipulations et les intrigues sentimentales qui entourent un professeur de guitare dans une famille bourgeoise lyonnaise.

En 1994, François Dupeyron adapte La Machine, roman paru quatre ans plus tôt. Gérard Depardieu, Nathalie Baye et Didier Bourdon figurent au générique du film, qui raconte l'expérience d'un psychiatre dont l'invention provoque un échange de corps avec un dangereux psychopathe. René Belletto écrit aussi deux scénarios pour la série télévisée Le Lyonnais.

Son œuvre poursuit parallèlement son exploration du fantastique et des troubles de l'identité : Régis Mille l'éventreur (1996), Ville de la peur (1997) et Créature (2000) composent une nouvelle trilogie noire, dans laquelle le récit policier s'ouvre progressivement à la science-fiction et aux mondes parallèles.

La littérature, la musique et Bach

L'œuvre de René Belletto ne se limite pas au roman noir. Il publie également Remarques (1991), Mourir (2002), Petit traité de la vie et de la mort (2003), Coda (2005), Hors la loi (2010), Le Livre (2014) et Être (2018). Autant de textes qui prolongent ses interrogations sur l'existence, la mort, la perception du réel et les frontières de la fiction.

Lecteur passionné de Charles Dickens, il lui consacre en 1994 un ouvrage de plus de 650 pages, Les Grandes Espérances de Charles Dickens, dans lequel il propose une interprétation personnelle du roman et de son auteur. Il exerce également comme traducteur, notamment pour La Triste Fin du petit enfant huître et autres histoires, recueil de poèmes et de courts textes de Tim Burton paru en français chez 10/18.

Guitariste et passionné de musicologie, il accorde une place récurrente aux musiciens et aux compositeurs dans ses intrigues, en particulier à Jean-Sébastien Bach.

En novembre 2023, il publie précisément Jean-Sébastien Bach, son dernier livre, chez P.O.L. Un essai composé de courts textes entre méditation, aphorisme et réflexion musicale, où il revient sur la vie et l'œuvre du compositeur allemand. L'ouvrage aborde également la création artistique, l'enfance et les rapports entre musique et existence. Pour Belletto, l'art de Bach constitue une lutte pour la vie.

Crédits photo : René Belletto (P.O.L.)

Par Hocine Bouhadjera

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