Vingt ans après la mort de leur ami, ils retournent dans leur village italien

Nina, Sofia, Giulia, Luca et Marco ont quinze ans lorsqu’un drame bouleverse leur amitié. Chaque été, les cinq adolescents se retrouvent à San Felice, un petit village niché dans les Dolomites. Mais la mort de Marco, qui se tue en plongeant d’une falaise, met brutalement fin à leur insouciance. Les quatre autres grandissent chacun de leur côté, sans parvenir à mettre des mots sur ce qui s’est passé.

Une maison, une trattoria et des souvenirs à affronter

Vingt ans plus tard, la mort des parents de Marco réunit de nouveau le groupe. Les quatre amis héritent de la maison de leur enfance et d’une trattoria. Ils doivent désormais vivre ensemble le temps de décider de l’avenir de cet héritage. Mais en retrouvant les lieux de leur jeunesse, ils voient resurgir des souvenirs et des secrets qu’ils n’ont jamais vraiment affrontés.

Construit comme un récit choral alternant entre passé et présent, le roman entremêle amitié, culpabilité, secrets de famille et reconstruction. Delphine Borelli joue sur les contrastes, faisant surgir l’humour au milieu des moments les plus douloureux. Les dialogues incisifs et l’autodérision donnent ainsi au récit une tonalité qui oscille entre comédie et émotion.

Les éditions City nous en proposent un extrait, à paraître le 4 novembre :

Avec Ici, personne ne m’appelle Valentina, Delphine Borelli signe son premier roman. Elle explique avoir puisé dans les amitiés de son enfance et dans des souvenirs auxquels elle reste attachée. Son écriture, nourrie par une grande sensibilité, cherche à faire cohabiter le rire et les larmes, en s’appuyant sur les petits détails du quotidien.

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DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Lina Tinel-Sebie

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