Redressement de Gibert : un nouveau délai pour la période d'observation

Un rendez-vous manqué ? L'audience de ce 26 octobre, au Tribunal des Activités économiques de Paris, s'est conclue sur un report au 7 décembre prochain, à 10h. Le sujet prévu était pourtant crucial, puisqu'il s'agissait de déterminer si la période d'observation du groupe, après 6 mois de procédure, devait être prolongée ou non.

Les administrateurs judiciaires ont sollicité ce renvoi de l’audience « car ils ont estimé que les éléments portés à leur connaissance, soit les projections du cabinet mandaté par la direction pour mener une analyse, n'étaient pas fiables », nous rapporte Sophie Rachet, déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris.

Toutes les parties ont pu s'exprimer pendant l'audience, et la représentante du personnel nous assure qu'un « même constat a été partagé avec les organes de la procédure. Pour la première fois, la responsabilité de la direction a été directement engagée. » Un nouveau cabinet sera mandaté par la direction, afin de réaliser une nouvelle analyse, plus précise et documentée.

L'épisode ne calme pas l'inquiétude des salariés du groupe, qui déplorent depuis plusieurs semaines l'absence de directives claires : « Nous trouvons anormal que le délai de 6 mois n'ait pas été mis à profit pour produire un plan de redressement concret », souligne Sophie Rachet. « Les salariés ont payé tout de suite les conséquences des difficultés de l’entreprise, avec des suppressions de postes ou des réductions d'horaires alors que l'inflation est très forte. Les dirigeants, de leur côté, n’assument pas leurs responsabilités. »

Nous avons tenté de joindre la direction du groupe Gibert, sans succès.

Mi-septembre, ActuaLitté avait publié une enquête sur la situation logistique de Gibert, devenue particulièrement complexe depuis l'externalisation à ID Logistics. L'approvisionnement en nouveautés resterait perturbé, avec des instructions parfois alarmantes : « À une semaine de l'audience, la direction nous a demandé de suspendre les commandes et d'effectuer des retours, afin de renforcer la trésorerie. Il est impensable de ne pas passer de commande à quelques semaines de Noël, d'autant plus que des rayons présentent encore de nombreux manques », déplore la déléguée syndicale.

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Dans le cadre d'un « plan de transformation », le groupe Gibert avait annoncé, en juillet, la fermeture de 4 librairies et d'un « corner » : les points de vente de Barbès (15-17 Boulevard Barbès), le corner du Printemps Nation (21-25 Cour de Vincennes), la Librairie de la Place, située au 27, quai Saint-Michel, ainsi que les magasins de Poitiers et d'Évreux.

La fermeture de Gibert Barbès doit intervenir fin octobre, tandis que les quatre autres adresses n'ont pas trouvé de repreneurs et ont été liquidées.

Photographie : Librairie Gibert Joseph, boulevard Saint-Michel à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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