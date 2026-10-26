Redressement de Gibert : un nouveau délai pour la période d'observation

Exclusif - Ce 26 octobre avait lieu, au Tribunal des Activités économiques de Paris, une audience consacrée au redressement judiciaire du groupe Gibert, qui portait plus précisément sur la période d'observation. Un nouveau rendez-vous a été fixé au 7 décembre prochain, en raison d'éléments d'analyse, fournis par la direction, jugés peu fiables par les administrateurs...
Le 26/10/2026 à 16:27 par Antoine Oury
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26/10/2026 à 16:27
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Un rendez-vous manqué ? L'audience de ce 26 octobre, au Tribunal des Activités économiques de Paris, s'est conclue sur un report au 7 décembre prochain, à 10h. Le sujet prévu était pourtant crucial, puisqu'il s'agissait de déterminer si la période d'observation du groupe, après 6 mois de procédure, devait être prolongée ou non.
Les administrateurs judiciaires ont sollicité ce renvoi de l’audience « car ils ont estimé que les éléments portés à leur connaissance, soit les projections du cabinet mandaté par la direction pour mener une analyse, n'étaient pas fiables », nous rapporte Sophie Rachet, déléguée syndicale CGT Gibert Joseph Paris.
Toutes les parties ont pu s'exprimer pendant l'audience, et la représentante du personnel nous assure qu'un « même constat a été partagé avec les organes de la procédure. Pour la première fois, la responsabilité de la direction a été directement engagée. » Un nouveau cabinet sera mandaté par la direction, afin de réaliser une nouvelle analyse, plus précise et documentée.
L'épisode ne calme pas l'inquiétude des salariés du groupe, qui déplorent depuis plusieurs semaines l'absence de directives claires : « Nous trouvons anormal que le délai de 6 mois n'ait pas été mis à profit pour produire un plan de redressement concret », souligne Sophie Rachet. « Les salariés ont payé tout de suite les conséquences des difficultés de l’entreprise, avec des suppressions de postes ou des réductions d'horaires alors que l'inflation est très forte. Les dirigeants, de leur côté, n’assument pas leurs responsabilités. »
Nous avons tenté de joindre la direction du groupe Gibert, sans succès.
Mi-septembre, ActuaLitté avait publié une enquête sur la situation logistique de Gibert, devenue particulièrement complexe depuis l'externalisation à ID Logistics. L'approvisionnement en nouveautés resterait perturbé, avec des instructions parfois alarmantes : « À une semaine de l'audience, la direction nous a demandé de suspendre les commandes et d'effectuer des retours, afin de renforcer la trésorerie. Il est impensable de ne pas passer de commande à quelques semaines de Noël, d'autant plus que des rayons présentent encore de nombreux manques », déplore la déléguée syndicale.
À LIRE - Gibert Barbès : une mobilisation contre la fermeture
Dans le cadre d'un « plan de transformation », le groupe Gibert avait annoncé, en juillet, la fermeture de 4 librairies et d'un « corner » : les points de vente de Barbès (15-17 Boulevard Barbès), le corner du Printemps Nation (21-25 Cour de Vincennes), la Librairie de la Place, située au 27, quai Saint-Michel, ainsi que les magasins de Poitiers et d'Évreux.
La fermeture de Gibert Barbès doit intervenir fin octobre, tandis que les quatre autres adresses n'ont pas trouvé de repreneurs et ont été liquidées.
Photographie : Librairie Gibert Joseph, boulevard Saint-Michel à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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22/10/2026, 13:36
Le 3 juillet 1940, quelques jours après l’armistice, la Royal Navy ouvre le feu sur la flotte française mouillée à Mers el-Kébir, en Algérie. En quelques minutes, le cuirassé Bretagne explose et sombre. Près de 1300 marins français perdent la vie au cours de cette journée qui marque durablement les relations franco-britanniques. Avec La Bataille de Mers el-Kébir, le scénariste Aubry Palouzier et le dessinateur Lucas Di Nallo ont choisi la bande dessinée pour raconter cet épisode complexe et encore méconnu de la Seconde Guerre mondiale. Projet porté par Aubry Palouzier et Lucas Di Nallo.
22/10/2026, 13:05
La créatrice de Bridget Jones veut découvrir de nouvelles plumes comiques dans le nord de l'Angleterre. Helen Fielding lance un prix littéraire doté de 2000 £, réservé aux écrivains qui n'ont encore publié aucun livre et ne disposent pas d'agent. Avec cette initiative, la romancière entend aussi offrir davantage de possibilités aux talents éloignés des circuits éditoriaux londoniens.
22/10/2026, 12:54
Prévu en septembre 2026 chez Random House Children's Books, un documentaire sur la Palestine ne paraîtra pas dans son catalogue. Alana Hadid et Jenan Matari ont repris leur manuscrit après plusieurs mois de désaccords sur le traitement des attaques du 7 octobre 2023. L'éditeur indépendant Interlink Books annonce désormais une publication pour 2027, sous un autre titre.
22/10/2026, 11:56
Le comité stratégique du passe Culture, opérateur de l'État chargé de la gestion du dispositif, accueille une nouvelle membre, au titre des représentants de l'État. Isabelle Chardonnier y remplace ainsi Naomi Pérès.
22/10/2026, 10:13
Avec SLAVA IV, quatrième tome et conclusion du premier cycle de la série, Lukasz W. poursuit son exploration personnelle du folklore slave. Entre dark fantasy, fantastique et mythologie, le récit de Mirko et Slava fait surgir dans un monde rural des créatures issues de traditions anciennes, sans les réduire à un simple bestiaire. Ce nouveau volume confronte ses personnages à une créature ancestrale qui se nourrit des âmes humaines, tout en questionnant la notion de destin et la place de chacun dans un ordre du monde qui le dépasse. Projet porté par Łukasz W.
22/10/2026, 06:30
Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées.
21/10/2026, 18:33
CONQUISTA est un roman historique d’aventure qui entraîne le lecteur au cœur du XVIe siècle, sur les traces de Francisco de Peralta, jeune hidalgo aragonais qui quitte l’Espagne en 1535 avec l’espoir de trouver dans le Nouveau Monde richesse, gloire et une vie à la hauteur de ses ambitions. De Séville à Panamá, de Lima au désert d’Atacama jusqu’à la fondation de Santiago du Chili, son voyage se transforme peu à peu en une quête profondément humaine. Nourri de faits, de lieux et de personnages historiques, CONQUISTA explore une époque où se mêlent aventure, violence, fraternité, ambition et foi. Projet porté par Franck Pertegas.
21/10/2026, 17:37
Chez Grasset, plus de 200 auteurs ont annoncé leur départ après l'éviction d'Olivier Nora, sur fond de tensions autour de Boualem Sansal. Lui revient déjà : un à-valoir d'un million d'euros, ça se rentabilise. Après La Légende, récit de sa détention aux ventes décevantes, place à La possibilité d'un miracle, attendu le 6 janvier prochain. Un roman commencé avant son arrestation, puis « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé ».
21/10/2026, 17:17
« Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste. » Après une première lettre ouverte, près de 160 personnalités du monde littéraire, artistique et culturel prennent à leur tour la défense de la romancière irlandaise. Parmi les signataires figurent trois prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, Anne Carson et J. M. Coetzee, mais aussi des figures du cinéma comme Tilda Swinton, mais aussi Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, Connell et Marianne dans l'adaptation de Normal People.
21/10/2026, 16:33
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington
1 Commentaire
Karl Goss
26/10/2026 à 17:27
Je suis client. Je vois plein d'erreurs stratégiques chez Gibert depuis 20 ans. Il faut fermer les sites de province. Il faut recentrer sur les nouveautés, l'occasion de qualité et une marketplace qui palie la fin de rakuten, pour la province.