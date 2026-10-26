En Suisse, Orell Füssli Thalia rachète une papeterie fondée en 1882

L’opération s’inscrit dans une succession préparée avec la famille Schoch. Selon le communiqué publié par Orell Füssli Thalia, le magasin d’Untertor continuera d’accueillir ses clients sous son nom habituel. Aucune indication n’a été donnée sur le prix payé ni sur la date précise du transfert de propriété.

Fondée en 1882, l’entreprise trouve son origine dans un atelier de reliure et un commerce de matériel d’écriture repris par Wilhelm Heinrich Schoch, lui-même relieur. L’établissement a depuis élargi son assortiment aux fournitures scolaires, aux articles de dessin et de peinture, aux cartes et aux cadeaux. Ses locaux ont été entièrement rénovés en 2021, avec un équipe qui compte aujourd’hui dix personnes, dont deux apprentis.

Pour Karin Schoch, l’enjeu était de trouver un successeur qui préserve l’identité du commerce. Dans le communiqué, la dirigeante souligne les liens entretenus avec Winterthour depuis 144 ans et présente Orell Füssli Thalia comme un repreneur expérimenté, susceptible de maintenir la qualité du conseil et la proximité avec la clientèle.

La papeterie, un relais de développement pour les librairies

Le nouveau propriétaire n’arrive pas sur ce marché par hasard. Entreprise commune au groupe suisse Orell Füssli et à l’allemand Thalia, Orell Füssli Thalia commercialise depuis longtemps des articles de papeterie dans ses librairies. Elle exploite également des enseignes spécialisées, notamment ZAP et le Bürostore Brig. Le rachat de Schoch prolonge une série d’opérations engagées depuis plusieurs mois.

En février 2026, le distributeur avait ainsi annoncé l’acquisition d’A. Köhler, avec ses treize papeteries. Comme le rappelait ActuaLitté dans un article consacré aux résultats semestriels du groupe, cette expansion s’accompagne de charges supplémentaires.

Au premier semestre, le chiffre d’affaires de la branche librairie, consolidé au prorata de la participation d’Orell Füssli, atteignait 55,4 millions de francs suisses, en hausse de 2,3 %. Son résultat opérationnel reculait, lui, de 1,590 à 1,024 million de francs. Le groupe reliait notamment ce repli aux coûts associés à la reprise de Köhler, sans en préciser le montant.

Ce rapprochement entre librairies et commerces de fournitures ne se résume donc pas à un simple élargissement des rayons. À travers Köhler puis Schoch, Orell Füssli Thalia reprend des magasins spécialisés qui disposent de leur propre clientèle et d’une identité commerciale bien établie.

Pascal Schneebeli, directeur général de la coentreprise, explique vouloir poursuivre le développement de la papeterie en conservant l’équipe et l’ancrage régional de la boutique de Winterthour. Dans le communiqué de l’acquéreur, il insiste notamment sur l’expérience de son entreprise dans ce secteur, sans détailler d’objectifs chiffrés.

La famille Schoch conserve une autre activité

Le changement de propriétaire ne concerne pas Büro Schoch AG, société distincte spécialisée dans la vente en ligne de fournitures aux entreprises. Celle-ci restera dans la famille : Muriel Sager, fille de Karin Schoch, en prendra la direction le 1er janvier 2027, représentant ainsi la cinquième génération.

L’entreprise poursuivra ses activités indépendamment du magasin d’Untertor. La transmission porte donc sur la papeterie historique, sa marque et son personnel, non pas sur la société de vente en ligne destinée aux professionnels. Karin Schoch restera présente jusqu’en février 2027 pour accompagner le passage de relais.

Crédits photo : Untertor

Par Clément Solym

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