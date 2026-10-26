Il vend sept cartes Pokémon et ouvre sa librairie de fantasy

À Ratisbonne, en Bavière, sept cartes Pokémon ont pris un chemin inattendu : celui d’une librairie. Johannes Feifel les avait achetées enfant, pour presque rien, avant de les revendre plus de vingt ans plus tard. La somme obtenue lui a permis de contribuer au financement d’un projet qu’il a finalement concrétisé le 1er octobre 2026, dans le centre historique de la ville.

L’histoire avait été révélée dès le 9 avril par la journaliste Romina Schmid, dans les colonnes du quotidien régional idowa. Johannes Feifel, alors âgé de 28 ans, s’apprêtait à ouvrir son commerce au 19, Obere Bachgasse. Les travaux étaient encore en cours, mais son ambition était déjà arrêtée : proposer aux amateurs de littératures de l’imaginaire une adresse qui ne ressemble pas à une librairie ordinaire.

Le projet a depuis pris forme sous l’enseigne Der Bücherdrache, littéralement « Le Dragon des livres ». Dans un reportage publié le 22 octobre, le magazine professionnel allemand Börsenblatt revient sur cette ouverture et sur les choix du fondateur, libraire de formation, qui a fait de la fantasy et de la romantasy les deux spécialités de son établissement.

Des livres fantastiques dans un décor à leur image

À l’intérieur, les visiteurs découvrent des murs peints en vert jade, des bibliothèques noires, deux imposants lustres et de grands tableaux représentant des scènes mystérieuses. Une musique d’ambiance accompagne la découverte des rayons. Rien n’a été laissé au hasard : Johannes Feifel souhaitait que l’aménagement corresponde aux univers littéraires proposés.

« Il était très important pour moi de créer une ambiance réfléchie et harmonieuse », explique-t-il. Pour concevoir son magasin, il dit avoir puisé son inspiration dans certaines librairies anglaises, dont la décoration épouse les genres mis à l’honneur.

Cette recherche d’atmosphère avait déjà frappé la presse locale. Le 6 octobre, la Mittelbayerische Zeitung consacrait un reportage aux lieux, avec une référence explicite à Poudlard, l’école de sorcellerie de la saga Harry Potter. Vitrines massives, lustres et rayonnages sombres composent un ensemble directement inspiré des codes visuels du fantastique.

L’enseigne s’adresse notamment aux lecteurs de romantasy, cette littérature qui associe intrigues sentimentales et univers de fantasy. Un positionnement clairement affiché, sans pour autant exclure d’autres catégories d’ouvrages.

Fantasy, romantasy et littérature générale

Car derrière son décor spécialisé, Der Bücherdrache propose une offre plus large : s'y trouve également de la littérature générale, des livres pour enfants et adolescents, des récits d’aventures et d’autres œuvres de fiction.

Le parti pris de Johannes Feifel tient donc autant à l’identité donnée au magasin qu’à la composition de ses rayons. Les littératures de l’imaginaire constituent son principal signe distinctif, tandis que le catalogue reste ouvert à des publics et à des goûts variés.

Les lecteurs peuvent également commander des références qui ne sont pas présentes en boutique. La librairie s’appuie pour cela sur Genialokal, qui permet de réserver des ouvrages, de les retirer sur place ou de choisir une livraison à domicile. Une activité de vente à distance qui complète l’accueil des clients dans la vieille ville de Ratisbonne.

Cette installation a aussi retenu l’attention du journal Mittelbayerische Zeitung pour les rendez-vous que son propriétaire envisage d’organiser. Le commerce avait déjà commencé à réunir une communauté sur les réseaux sociaux avant même son ouverture, selon le quotidien régional.

Une inauguration annoncée pour Halloween

Si les premiers clients ont pu découvrir les lieux dès le début du mois, la célébration officielle de l’ouverture est annoncée pour le 31 octobre 2026. Le choix d’Halloween correspond à l’univers fantastique revendiqué par l’établissement.

Cette journée doit notamment comprendre une première Silent Reading Night, ou soirée de lecture silencieuse. Le principe consiste à réunir des participants qui lisent chacun leur propre livre, dans un espace partagé, sans lecture à voix haute devant le public. Des boissons et des collations sont également annoncées.

Le fondateur n’a pas choisi son adresse au hasard. Au numéro 21 de la même rue, immédiatement à côté de la librairie, se trouve Spielhöhle, un commerce tourné vers les jeux de figurines, les cartes à collectionner et les jeux sur table. Cette proximité avait été relevée dès avril par idowa, qui évoquait un possible recoupement entre les clientèles des deux établissements.

Crédits photo : Der buecherdrache

Par Clément Solym

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