Envie de lire aux enfants ? Un bénévolat accompagné, du premier contact aux séances

Créée en 1999, Lire et faire lire fait se rencontrer des personnes de 50 ans et plus et de petits groupes d’enfants, de 0 à 12 ans. Des séances de lecture-loisir sont proposées dans des écoles, des bibliothèques, des crèches, des centres de loisirs et d’autres établissements éducatifs, sociaux ou culturels. La démarche vise le plaisir des livres et le lien entre les générations, sans se confondre avec l’enseignement de la lecture.

Tout commence par une inscription en ligne. Le formulaire permet d’indiquer son département, ses coordonnées, ses disponibilités, les structures où l’on souhaiterait intervenir et le périmètre dans lequel on accepte de se déplacer. Il ne suffit donc pas de cocher une case pour se retrouver, dès le lendemain, face à un groupe : la coordination départementale prend contact avec le candidat afin de discuter de son engagement.

Ces équipes locales jouent un rôle central. Elles accueillent les nouveaux bénévoles, assurent les relations avec les structures, organisent des échanges et cherchent à proposer un lieu d’intervention proche du domicile. Les lecteurs disposent ainsi d’interlocuteurs auxquels s’adresser en cas de question ou de difficulté.

La formation fait également partie du dispositif. Les coordinations proposent des rencontres autour de la littérature jeunesse, de la lecture à voix haute ou de l’animation de petits groupes. L’association nationale met à disposition des modules complémentaires. La charte prévoit aussi des réunions de préparation, d’échange et de bilan auxquelles les bénévoles participent en fonction de leurs disponibilités, au moins une fois par an.

Le cadre est clair : les séances se déroulent avec de petits groupes d’enfants volontaires, en lien avec les équipes éducatives. Les lecteurs bénévoles sont assurés pour leurs interventions et leurs déplacements selon les conditions prévues par l’association. Une période d’essai d’un mois permet également de découvrir l’activité avant de confirmer la suite de son engagement.

Vous avez plus de 50 ans et souhaitez partager le plaisir des livres ? Pour engager la démarche, rendez-vous à cette adresse. Une coordination départementale prendra ensuite contact avec vous.

Crédits photo : Lire et faire lire

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com