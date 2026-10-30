Une fois par semaine, faire une place aux histoires dans la vie des enfants

Le programme accueille des personnes de 50 ans et plus qui souhaitent lire à voix haute à de petits groupes d’enfants, âgés de 0 à 12 ans. Les séances se tiennent dans des écoles, des crèches, des bibliothèques, des centres de loisirs ou d’autres structures collectives. Selon les lieux, elles peuvent s’inscrire dans le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

Concrètement, chaque lecteur bénévole intervient auprès de deux à six enfants volontaires, dans le cadre défini par l’association et l’établissement d’accueil. Il ne s’agit pas d’aide aux devoirs : le rendez-vous est consacré au plaisir de la lecture. Les ouvrages et la durée des séances sont adaptés à l’âge du public et préparés en concertation avec les équipes concernées.

La régularité compte. La charte du bénévole précise que les enfants bénéficient d’au moins une séance de lecture par semaine, proposée par un ou plusieurs lecteurs. L’activité s’organise par année scolaire et débute par une période d’essai d’un mois. Ensuite, la personne engagée s’efforce d’assurer les créneaux convenus jusqu’à la fin de la période prévue, sauf imprévu. Cette continuité permet aux structures comme aux enfants de retrouver un cadre stable.

Autre point important : les disponibilités et les déplacements sont pris en compte. Lors de l’inscription, les candidats peuvent indiquer leurs jours disponibles, les types de structures qu’ils préfèrent et leur périmètre de mobilité. La coordination départementale cherche, dans la mesure du possible, à proposer un lieu d’intervention proche du domicile. Les modalités sont donc discutées avant le début des lectures.

Vous disposez d’un créneau régulier et souhaitez le consacrer à la littérature jeunesse ? Lire et faire lire recrute de nouveaux lecteurs et lectrices bénévoles. Pour vous inscrire, remplissez le formulaire sur https://www.lireetfairelire.org/content/devenir-benevole-10.

La coordination de votre département vous recontactera pour faire le point sur votre projet.

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com