Après 50 ans, transmettre le plaisir de lire sans donner de leçon

La particularité du programme tient à la rencontre qu’il organise. D’un côté, des adultes qui ont envie de transmettre leur goût des livres. De l’autre, de jeunes auditeurs, de 0 à 12 ans, réunis en petits groupes dans des structures éducatives, culturelles ou sociales. Entre les deux, un album, un récit, des personnages : autant de portes ouvertes sur des mondes à découvrir ensemble.

Ce bénévolat repose sur un choix essentiel. Il ne s’agit ni d’apprendre à déchiffrer ni de remplacer un enseignement scolaire. La charte de Lire et faire lire définit la lecture comme un moment de plaisir, de partage et de découverte. Les enfants participent volontairement, et les séances s’inscrivent dans le projet de la structure qui les accueille.

Cet engagement s’adresse aux personnes qui ont atteint l’âge de 50 ans, qu’elles soient encore en activité ou non. Il ne suppose pas d’avoir exercé dans l’éducation ni de posséder une expertise en littérature jeunesse. Des temps de formation et de rencontre permettent aux bénévoles de se familiariser avec la lecture à voix haute, le choix des ouvrages et le fonctionnement des petits groupes.

La dimension intergénérationnelle est au cœur de l’association, créée en 1999. Dans un monde où les âges ne se croisent pas toujours, le livre crée un espace commun : un adulte apporte sa voix et sa disponibilité ; les enfants leur attention, leurs questions et leur curiosité. L’échange se construit autour des textes, sans exigence de performance.

Porté sur le territoire par la Ligue de l’enseignement et l’Union nationale des associations familiales (Unaf), le programme s’appuie sur des coordinations départementales. Elles accueillent les nouveaux bénévoles et recherchent, dans la mesure du possible, une structure d’intervention proche de leur domicile.

Vous avez envie de participer à cette aventure de lecture et de transmission ? L’inscription est ouverte sur https://www.lireetfairelire.org/content/devenir-benevole-10.

L’équipe de votre département pourra ensuite échanger avec vous sur les possibilités d’engagement.

Crédits photo : Lire et faire lire

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com