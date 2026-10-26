Homère serait-il aujourd'hui accusé d'avoir écrit l'Iliade avec une IA ?

Homère, Glissant et le droit à l'« opacité »

Homère aurait toutes les chances d’être pris pour une machine par les détecteurs d’IA. Professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain, Samuel Lequette montre que la chasse aux textes artificiels, relancée par l’affaire Orélien, installe une lecture d’enquête qui juge les livres sur leur provenance, renverse la présomption d’auteur et change les brouillons en alibis.

Passez l’Iliade au détecteur d’IA, et Homère risquerait d’être déclaré suspect. Ses formules, comme « Achille aux pieds rapides », reviennent de chant en chant avec une régularité que bien des logiciels tiennent pour la signature d’une machine. On s’inquiète de voir l’IA écrire nos livres, sans remarquer qu’elle commence à les lire à notre place pour nous dire qui les a écrits. Alors que les jurys arrêtent leurs dernières sélections, l’affaire Orélien montre que cette traque transforme notre façon de lire.

Le 21 septembre, un compte alors anonyme a affirmé sur X, score du détecteur Pangram à l’appui, que C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, avait été presque entièrement écrit par une IA. Quatre jours plus tard, le Goncourt retirait le roman de sa sélection en invoquant des plagiats et « le résultat convergent de plusieurs analyses ». Son éditeur canadien s’est appuyé sur des éléments matériels. Après avoir fait analyser les versions de travail du manuscrit, il dit y avoir trouvé des traces d’IA dans les métadonnées, et a rompu avec l’auteur le 21 octobre.

Celui-ci admet avoir plagié certains passages, mais nie avoir confié son écriture à l’IA. Le Renaudot, qui avait maintenu le livre dans sa deuxième sélection, réunit son jury le 28 octobre. Reste que, pour établir qu’un roman n’avait pas été écrit par une machine, on a commencé par en consulter une autre.

Le soupçon, nouveau marché de l’IA

Les grandes déclarations sur les chefs-d’œuvre à venir des machines ou sur la mort du roman détournent l’attention de questions plus prosaïques, comme les choix commerciaux des fabricants. OpenAI avait mis au point un filigrane invisible permettant de reconnaître les textes produits par ChatGPT, puis renoncé en 2024 à le déployer, de peur de perdre des utilisateurs.

L’entreprise annonce désormais ce marquage dans l’Union européenne, pour se conformer au règlement sur l’IA, mais son détecteur n’est pas public, et le remplacement de quelques mots par des synonymes suffit à l’affaiblir. La charge de la preuve continue donc de peser sur les auteurs, et le soupçon devient un marché, celui des détecteurs.

“On s'inquiète de voir l'IA écrire nos livres, sans remarquer qu'elle commence à les lire à notre place pour nous dire qui les a écrits”

Les détecteurs ne lisent rien. À la manière des logiciels anti-plagiat, ils traitent le texte comme un document à contrôler, jamais comme une œuvre à lire, et rendent des pourcentages fragiles. Selon l’AFP, là où Pangram voyait un roman presque entièrement artificiel, deux autres détecteurs, detecting-ai.com et ghostbuster.app, n’y trouvaient, sur les mêmes extraits, que 7 à 59 % d’IA. Leurs méthodes diffèrent. Les uns évaluent, mot après mot, si une IA aurait pu deviner la suite, et jugent artificiel ce qui est trop attendu.

Les autres, comme Pangram, ont appris à distinguer les deux sortes de textes en s’entraînant sur des masses d’exemples. Avec la première méthode, les textes les plus lus, qu’une IA a absorbés pendant son entraînement, semblent justement prévisibles, si bien que la Constitution américaine a pu être attribuée à une machine.

Quand lire devient suspecter

Une lecture d’enquête s’installe peu à peu, plus attentive à la provenance d’un livre qu’à ce qu’il suscite chez celui qui l’ouvre. Dans une expérience publiée en août, des lecteurs notaient mieux une nouvelle dès qu’on la leur présentait comme écrite par un humain, qu’elle le soit ou non. Refuser d’ouvrir un livre qu’on soupçonne d’avoir été écrit, même en partie, par une IA va plus loin encore. Ce refus peut venir d’une solidarité sincère avec ceux qui écrivent.

Il revient pourtant à se poster en douanier sur le seuil et à laisser le soupçon décider de ce qui mérite d’être lu, alors que seule la lecture peut montrer ce que vaut un texte. Juger un livre d’après ce qu’on sait, ou croit savoir, de celui qui l’a écrit, c’est la méthode que Proust reprochait à Sainte-Beuve. Le détecteur la confie à un logiciel.

Le groupe Madrigall fera passer ses manuscrits au détecteur dès janvier 2027. Une industrie pressée cherche des certificats plutôt que des lecteurs, et cette logique gagne jusqu’aux brouillons. Les ratures, où la critique génétique lit une pensée qui se cherche, deviennent des preuves d’innocence. Le Code de la propriété intellectuelle reconnaît pourtant la qualité d’auteur, sauf preuve contraire, à celui sous le nom de qui l’œuvre est divulguée, et c’est à qui la conteste d’apporter cette preuve.

Hors de tout tribunal, l’accusation d’IA renverse cette logique dans les faits et n’oppose au livre qu’une probabilité. Certains écrivains prophétisent un retour au cahier et au stylo pour se mettre à l’abri. C’est accepter d’avance d’avoir à se justifier et se préparer des pièces à conviction.

Des écrivains sommés de prouver leur innocence

La traque a fini par dresser sa liste des formes suspectes : l’anaphore, la phrase sans verbe, la répétition. L’helléniste Milman Parry a montré que les formules d’Homère étaient la marque d’une poésie née de l’oral. Combien d’écrivains s’interdiront désormais ce qui « fait IA » ?

En 1941, Jean Paulhan appelait déjà « Terreur » cette hantise du lieu commun. À force de le fuir, observait-il, l’écrivain finit par n’écrire qu’en fonction de lui. Il lui opposait la Rhétorique, qui tenait le lieu commun pour un bien partagé et enseignait à écrire en imitant des modèles. Dans son De copia (1512), manuel destiné aux écoliers, Érasme déclinait près de deux cents façons de dire « ta lettre m’a fait grand plaisir ». L’IA générative en livre une version industrielle, et le détecteur change en faute ce qui fut longtemps un apprentissage.

L’exigence de preuve en littérature a une histoire. En 1773, la poétesse Phillis Wheatley, réduite en esclavage, n’a pu publier son recueil qu’avec l’attestation de dix-huit notables de Boston garantissant qu’elle l’avait écrit, un certificat d’authenticité avant la lettre. Dans les années 1950, Paul Celan, dont la poésie passe souvent pour un parangon d’hermétisme, n’en a pas moins dû se défendre contre Claire Goll, qui l’accusait, sans fondement, de plagiat.

Le droit à l’opacité contre la machine

L’écrivain martiniquais Édouard Glissant opposait à cette exigence, dans Le Discours antillais (1981), une autre revendication : « Nous réclamons le droit à l’opacité. » Il refusait par là qu’on exige de l’autre qu’il soit transparent pour l’accepter. Certains l’ont invoquée pour défendre Orélien. Je crois qu’il faut reconnaître à toute œuvre ce droit à l’« opacité », celui d’être jugée sans avoir à rendre compte de sa fabrication, à condition qu’il ne couvre jamais la tromperie.

Le sens d’un texte ne réside pas dans les mots pris un à un. Il se construit à mesure que le lecteur relie les passages entre eux et revient sur ce qui résiste, et cela prend du temps. Le philologue Jean Bollack a consacré un livre entier à un seul poème de ce même Celan. Un détecteur rend son verdict sur un roman en quelques secondes. On ne sait toujours pas si Homère a existé. Cela n’a jamais empêché personne de lire l’Iliade.

Né en 1978 à Amiens, Samuel Lequette est professeur de lettres, linguiste de formation et écrivain. Son parcours associe enseignement, création littéraire, critique et projets éditoriaux. Il a notamment codirigé, avec Delphine Le Vergos, la revue et les éditions d’écriture contemporaine HAPAX. Auteur de textes poétiques et de contributions à plusieurs revues littéraires, notamment CCP, publiée par le Centre international de poésie Marseille, il s'intéresse aux rapports entre littérature, société et création contemporaine.

Il a également codirigé deux ouvrages collectifs : Décamper. De Lampedusa à Calais (La Découverte, 2016), consacré à l'expérience des migrations et de l'exil, et Cours petite fille ! #MeToo #TimesUp #NoShameFist (Éditions des femmes-Antoinette Fouque, 2019), consacré aux mobilisations féministes et aux violences faites aux femmes. Professeur dans un lycée du Nord, il intervient aussi dans le débat public. Plusieurs de ses tribunes ont été publiées dans Le Monde, notamment sur les conditions d'exercice du métier d'enseignant et sur le traitement des mobilisations lycéennes.

Crédits photo : Reportage dans le quartier d'Exarchia - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Auteur invité

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