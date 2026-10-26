Le masque du silence : À cœur vaillant, rien d’impossible !

N’anticipons pas, car le roman débute par l’anniversaire d’Alex qui fête ses 21 ans en 71 et qui va s’envoler pour Buenos Aires afin d’ être le correspondant d’un quotidien espagnol. Dans l’Argentine de ces années-là, comme un peu partout en Amérique du Sud, s’affrontent la gauche radicale et les forces conservatrices très souvent représentées par l’armée.

Alex va rencontrer Mia, membre d’une organisation politique dans le viseur du gouvernement et vont voyager sur le continent. Mais la politique et le fascisme n’ont rien à faire des histoires d’amour et Alex se retrouve dans le coma à la suite d’un accident dans lequel Mia a mystérieusement disparu.

Ce roman nous plonge dans un voyage entre Barcelone, l’Amérique du Sud et Paris, avec une remarquable précision historique et géographique, plusieurs destinations dans lesquelles nous rencontrons des protagonistes qui se cachent derrière des postures, des secrets, des masques et beaucoup de silence.

La quête de la vérité est au cœur de ce passionnant roman, vérité des pays que traversent Mia et Alex pour dénoncer la maltraitance sociale des peuples, quête d’une vérité cachée par Pablo le père d’Alex et de Juan, « l’oncle » bienveillant, tous deux journalistes à Barcelone.

Dévoiler la vérité est un risque dans une société verrouillée par un état policier, il en de même pour les secrets de familles dont l’équilibre des relations entre membres repose sur des non-dits protecteurs, mais dont l’éclatement menace à tout instant.

Seul l’art, qui est le reflet de la réalité, n’alterne pas la vérité, mais la montre à nue, dérangeante ou non, mais toujours suscitant de l’émotion qui rejette la trahison. Les photos de Juan, d’Horacio et d’Alex, ne prétendent pas masquer ni dénoncer, mais seulement montrer ce qui est.

Magnifique roman injustement passé sous silence lors de sa sortie, il allie le romanesque, l’engagement politique, le voyage, une reconstitution géopolitique minutieuse, mais surtout, il propose un narratif servi par une écriture maitrisée et lumineuse.

Le masque du silence fait partie de ces romans que l’on verrait bien portés à l’écran, une saga pleine d’émotions, d’aventure et de secrets . On attend avec impatience la suite....

Par Christian Dorsan

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