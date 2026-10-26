George Michael est un génie : la bande-son d'une vie

Comme le chanteur, le journaliste Sathnam Sanghera est issu d’une famille d’émigrés qui a grandi avec une culture musicale puisée dans l’émission de l’époque : Top of the Pops. George, fils d’un ressortissant chypriote, rencontre la musique soul autant que la musique pop des années collège durant lesquelles il va développer un don pour la musique et composera, à l’oreille, le premier tube de son groupe Wham : Careless Whisper.

Sa voix capte une émotion qu’il sait moduler avec talent, ce qui fera dire à Stevie Wonder que George Michael était « le seul chanteur blanc avec une voix de noir ». Une voix suave très soule, un groupe de jeunes garçons sexy, il n’en faut pas plus pour que Wham devienne un phénomène, mais perçu et caricaturé comme un groupe à midinettes.

Premier groupe pop à chanter en Chine populaire, la célébrité sera un fardeau lourd à porter pour George Michael qui préfère composer, passer de longues heures en studio pour trouver la bonne note, le bon son ( 9 saxophonistes se succéderont pour valider l’intro de Careless Whisper) . George Michael se révèle perfectionniste, n’hésitant à jouer de tous les instruments d’un morceau lui-même ou de refaire des prises de concerts pour améliorer les enregistrements.

Mais la célébrité a un prix : alcool drogue et le sexe libre assumé, n’arrangent pas les profondes angoisses ou dépressions du chanteur. Il assumera son arrestation dans les toilettes publiques aux USA, là où les journalistes attendent un acte de contrition, lui assume et compose un titre provocateur.

Derrière le chanteur à succès qui dirige de A à Z ses musiques, ses clips, sa carrière, se cache un homme engagé à la cause gay et prête anonymement aux associations, il aide financièrement des causes humanitaires.

C’est un portrait passionnant, bourré d’anecdotes, accompagné d’interview, Sathnam Sanghera va retourner sur les lieux de l’enfance du chanteur, rencontrer des témoins de l’époque, cette biographie est d’une grande qualité et permet de comprendre le musicien , l’homme qui a fait évolué la perception des gays dans la société.

Un fort tempérament qui avait conscience de ses addictions, mais qui ne souhaitait pas être aidé, et qui a mis chaque étape de sa vie en chanson (Jesus to a child qui parle de son amant disparu par exemple).

Un livre pour célébrer le dixième anniversaire de sa disparition et se souvenir que George Michael était un musicien de génie par son côté novateur, une voix sans égale, une immense liberté de vie, un souci permanent de la perfection, un livre pour découvrir la face B des années 80.

Et peut-être chantonnerez-vous Last Christmas en offrant ce livre, titre qui est une des chansons les plus diffusées au monde !

Par Christian Dorsan

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