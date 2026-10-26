Ces enfants de ma vie : enseigner... mais pas que

Parfois je trouvais intact sur leurs cils ou sur la manche d’un manteau un immense flocon en forme d’étoile. Je détachais avec précaution, pour la montrer à l’enfant qui la portait, cette merveille. Mes élèves, par leur joie, me redonnaient celles de mon enfance. Pour boucler le jeu, je cherchais à magnifier la leur afin qu’elle les accompagnât aussi tout au long de leur vie.

Pour parler de tous ses élèves et des réalités qui jonchent leur chemin, la narratrice n’en nomme que certains. Il y a d’abord Vincento : un petit qui s’accroche de toutes ses forces à son père, les larmes sur les joues, terrorisé à l’idée de passer une journée à l’école. Comment inspirer ce garçon à s'asseoir et à apprendre dans une langue qui n’est pas la sienne, alors qu’il n’attend qu’une chose : de pouvoir rentrer chez lui ?

Puis Clair, jeune irlandais très bon élève, toujours calme et attentif. Pourtant, lorsque ses camarades parlent d’offrir toutes sortes de cadeaux à leur institutrice pour Noël, son regard se voile : sa famille n’a pas les moyens et la déception le ronge. La pauvreté, terrible bête, impose un fossé entre Clair et le reste de la classe.

Il y aussi Nil, à la voix d'alouette, de rossignol, de petit ange… Son chant, comme la lumière d’un phare au milieu d’une tempête, guide ses camarades et réchauffe les cœurs avec enchantement. Vient ensuite la famille Demetrioff : une fratrie nombreuse et dont aucun enfant ne parvient à vraiment apprendre quoi que ce soit, un père tanneur à l’air sévère qui aimerait que les petits réussissent mieux que lui… Et, miracle : l’un d’entre eux sait écrire à ravir !

Ensuite, il y a le petit André. Pour rejoindre l’école, il doit longuement marcher. Son père, parti faire de l’argent loin du village, ne peut plus s’occuper de la maison ou de sa femme alitée, enceinte et donc très fragile. L'homme de la maison n’a que 13 ans ; l’éducation, difficile d’en faire une priorité. Enfin, Médéric. À 14 ans, il rêve de liberté, d’aventure. L’école est une prison qui l’empêche de galoper avec son cher cheval. Sa mère, autochtone, l’a abandonné à son père pour retrouver sa tribu – d’elle, il n’a gardé que les yeux et une fougue indomptable.

Il faut sans doute avoir été une petite maîtresse d’école dans un de ces villages moitié vivants de la plaine pour comprendre ce que j’éprouvais, le sentiment d’une incroyable emprise sur les enfants, l’enivrante assurance de laisser dans leurs vies un souvenir que rien ne pourra effacer, mais aussi le déchirement de les quitter, ce nœud si fort de chagrin qu’il me paraissait impossible de le sentir jamais se dénouer pour me laisser enfin respirer.

Publié pour la première fois au Canada en 1977, ​Ces enfants de ma vie est un roman qu’on déguste, histoire après histoire. Inspiré de la vie de l’autrice, cet ensemble de nouvelles accueille une touche de fiction. Pourtant, ce qui frappe à la lecture, c’est la justesse et l’authenticité qui se dégagent de ces expériences.

Les lieux et les époques se mêlent, ne reste que l’essentiel : des enfants chez lesquels il faut déceler un potentiel, pour les accompagner avec bienveillance vers un avenir meilleur. Le tout, avec une réalité complexe et souvent difficile à porter au cœur de l’enfance.

Pauvreté, isolement, immigration… Tous ses sujets, aujourd’hui encore très pertinents, sont explorés à travers le regard de l’enseignante : quel rôle peut-elle jouer ? Quel soutien peut-elle apporter à ces adultes en devenir ? Coincée dans un système qui creuse les écarts, qui exclut souvent les éléments perturbateurs, doit-elle se contenter de transmettre son savoir ?

Une réédition proposée par les Éditions Les Prouesses, avec une illustration de couverture par Judith Fraggi.

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com