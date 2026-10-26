Rouge nuit jour : Un recueil illustré sur la perte

Rouge nuit jour est un recueil de poésie illustré qui parle sans le nommer d'un arrêt de grossesse, et questionne de façon plus générale l'existence des choses que l'on ne nomme pas. Au fil des pages, les poèmes se suspendent à une attente. L'attente se fait voyage immobile, naturellement incertain, nécessairement confiant. Projet porté par Coline Hezard, poétesse et graphiste à Lille.
Le 26/10/2026 à 17:33 par Projet Ulule
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26/10/2026 à 17:33
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Sous le nom d'Obsolete, elle accompagne des projets éditoriaux et créatifs, notamment dans le champ de la micro-édition, et anime des ateliers d’écriture et d’expression plastique mêlant poésie, écriture du sensible et expérimentation. Son travail graphique comme son écriture accordent une place particulière aux récits intimes, aux paysages et aux liens.
Son dernier recueil Rien que de l'air est paru en 2025 aux éditions du Chat Polaire (BE). Rouge nuit jour est son quatrième livre, dont elle signe également les illustrations.
Rouge nuit jour est un recueil de poésie qui parle de ce qui se loge entre apparition et disparition, des corps qui attendent, des saisons qui passent, et de ce que l’on tente de retenir lorsque quelque chose nous échappe. Il est traversé par l’attente, le désir et la peur. Il avance entre chien et loup, entre ce qui vient et ce qui ne viendra pas, dans un temps suspendu au corps.
Quelque chose est là, sous la main gauche, encore invisible. Autour, la matière très concrète du monde : on étend le linge, on fait tourner les aiguilles, on cueille le pourpier, on traverse les jours de canicule. Le temps de l’attente déforme peu à peu le réel. Le rouge apparaît partout : dans le sang, dans les fruits, dans la terre, dans les forêts brûlées. Il est la couleur du désir autant que de la menace.
Alors il reste les mots de l’amie, les gestes minuscules, l’amour·e auquel on parle. L’intime se mêle aux paysages jusqu’à ne plus pouvoir s’en séparer, accueille la perte sans la nommer toujours, et cherche un refuge dans les gestes, le vivant et les mots.
Les poèmes avancent par fragments, comme autant de petites scènes saisies au bord du vide. La langue est sensorielle et concrète, procède par rapprochements et glissements, laissant les images se répondre plutôt que raconter. Les illustrations aux crayons de couleurs prolongent cette écriture en faisant courir sur les pages un fil (littéralement) rouge, donnant des visages aux lieux, aux objets et aux gestes qui traversent le recueil, sans jamais en épuiser le mystère.
Le monde extérieur devient un réservoir d'images dans lequel le texte peut puiser. Là où les poèmes peuvent être elliptiques, inquiétants ou suspendus, le dessin nous ramène à des détails très concrets : un champ, une route, une table, un chapiteau.
Rouge nuit jour est un petit livre rouge de 64 pages à glisser dans une poche, édité en petite série numérotée et imprimé à Lille. est disponible en prévente sur Ulule jusqu'au 4 novembre.
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DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule
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23/10/2026, 11:39
En mars dernier, l'État avait lancé un premier appel au mécénat d'entreprise pour l'acquisition d'archives inédites de Marcel Proust, mises en vente par les héritiers de l'auteur et confiées à la maison Sotheby's. 4,96 millions € étaient visés à l'époque, le montant est désormais fixé à 5,1 millions €.
23/10/2026, 09:30
À quelques jours de la suppression des commandes libres de livres au Relay de la gare de Lyon, prévue le 1er novembre 2026, Lagardère Travel Retail France défend sa décision. L'entreprise invoque une harmonisation de ses outils, précise que moins de 20 magasins utilisaient encore le logiciel concerné et assure que le livre conservera sa place dans l'enseigne. Plusieurs questions demeurent toutefois sur les conséquences de cette réorganisation, dans un contexte de controverses sur les choix éditoriaux du réseau.
22/10/2026, 18:11
Exclusif - Le rassemblement prévu ce jeudi 22 octobre, à midi, gare de Lyon à Paris, pour défendre l'acheminement des livres aux cheminots n'aura finalement pas lieu. Des avancées pourraient se concrétiser dans les prochains jours, mais aucune solution n'est encore annoncée.
22/10/2026, 17:45
Au cœur de l'été 2026, l'enseigne Relay, cogérée par Lagardère & Connexions (entreprise de SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail), avait annoncé le retrait de ses points de vente de la revue d'extrême droite La Furia. Or, au moins l'un d'entre eux continuait d'afficher le titre aux couvertures particulièrement explicites. Lagardère Travel Retail a reconnu « des manquements », mais confirme son « retrait [...] des linéaires ».
22/10/2026, 15:30
Catherine Pégard était reçue, ce jeudi 22 octobre, par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'examen du PLF 2027. Budget austéritaire pour les uns, économies insuffisantes pour les autres : la copie du gouvernement ne semble pas contenter grand monde, tandis que la ministre de la Culture s'est cantonnée à de vagues déclarations.
22/10/2026, 13:36
La créatrice de Bridget Jones veut découvrir de nouvelles plumes comiques dans le nord de l'Angleterre. Helen Fielding lance un prix littéraire doté de 2000 £, réservé aux écrivains qui n'ont encore publié aucun livre et ne disposent pas d'agent. Avec cette initiative, la romancière entend aussi offrir davantage de possibilités aux talents éloignés des circuits éditoriaux londoniens.
22/10/2026, 12:54
Prévu en septembre 2026 chez Random House Children's Books, un documentaire sur la Palestine ne paraîtra pas dans son catalogue. Alana Hadid et Jenan Matari ont repris leur manuscrit après plusieurs mois de désaccords sur le traitement des attaques du 7 octobre 2023. L'éditeur indépendant Interlink Books annonce désormais une publication pour 2027, sous un autre titre.
22/10/2026, 11:56
À Aix-en-Provence, la librairie-café Mille Vies et 1KF, spécialisée dans la romance et ses déclinaisons, bénéficie désormais d'une procédure de sauvegarde, validée par le tribunal de commerce de la ville.
22/10/2026, 10:17
Le comité stratégique du passe Culture, opérateur de l'État chargé de la gestion du dispositif, accueille une nouvelle membre, au titre des représentants de l'État. Isabelle Chardonnier y remplace ainsi Naomi Pérès.
22/10/2026, 10:13
Jour après jour, les messages sur les réseaux se sont multipliés : des vitrines fissurées, dans le meilleur des cas, des commerces pillés pour les plus malheureux. À l’approche d’une nouvelle journée de mobilisation, ce 24 octobre, nombre de libraires s’interrogent : ouvrir, ou ne pas ouvrir ?
22/10/2026, 08:00
Ce mercredi 21 octobre, les éditions québécoises du Boréal annoncent qu'elles ne réimprimeront plus C'était ça ou mourir et ne publieront aucun autre livre de Thélyson Orélien. Après un mois de controverses, une expertise des documents de travail du roman a révélé, selon la maison, des traces d'intelligence artificielle dans leurs métadonnées.
21/10/2026, 18:33
Chez Grasset, plus de 200 auteurs ont annoncé leur départ après l'éviction d'Olivier Nora, sur fond de tensions autour de Boualem Sansal. Lui revient déjà : un à-valoir d'un million d'euros, ça se rentabilise. Après La Légende, récit de sa détention aux ventes décevantes, place à La possibilité d'un miracle, attendu le 6 janvier prochain. Un roman commencé avant son arrestation, puis « retrouvé, réécrit, terminé, parachevé ».
21/10/2026, 17:17
« Sally Rooney est une écrivaine, pas une terroriste. » Après une première lettre ouverte, près de 160 personnalités du monde littéraire, artistique et culturel prennent à leur tour la défense de la romancière irlandaise. Parmi les signataires figurent trois prix Nobel de littérature, Annie Ernaux, Anne Carson et J. M. Coetzee, mais aussi des figures du cinéma comme Tilda Swinton, mais aussi Daisy Edgar-Jones et Paul Mescal, Connell et Marianne dans l'adaptation de Normal People.
21/10/2026, 16:33
La justice américaine a classé sans suite la plainte pour diffamation déposée par Morgan Carey contre sa sœur, Mariah Carey, après la publication de ses Mémoires, The Meaning of Mariah Carey, en 2020. Il lui reprochait de l'avoir décrit comme « un type qui vendait de la drogue, avait affaire à la justice et picolait beaucoup », un portrait qu'il jugeait mensonger et source d'angoisse pour lui.
21/10/2026, 15:26
Top ArticlesQui mieux que Freida McFadden pour supplanter Sarah Knafo en tête des ventes ? Rebecca Yarros met les bons sentiments en tête des ventes de livres Thélyson Orélien : la Fnac réexaminera la situation, Grasset ridiculisé “Shakespeare était une femme noire” : quatre siècles et demi d’histoire littéraire à Washington
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