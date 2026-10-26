Rouge nuit jour : Un recueil illustré sur la perte

Sous le nom d'Obsolete, elle accompagne des projets éditoriaux et créatifs, notamment dans le champ de la micro-édition, et anime des ateliers d’écriture et d’expression plastique mêlant poésie, écriture du sensible et expérimentation. Son travail graphique comme son écriture accordent une place particulière aux récits intimes, aux paysages et aux liens.

Son dernier recueil Rien que de l'air est paru en 2025 aux éditions du Chat Polaire (BE). Rouge nuit jour est son quatrième livre, dont elle signe également les illustrations.

Rouge nuit jour est un recueil de poésie qui parle de ce qui se loge entre apparition et disparition, des corps qui attendent, des saisons qui passent, et de ce que l’on tente de retenir lorsque quelque chose nous échappe. Il est traversé par l’attente, le désir et la peur. Il avance entre chien et loup, entre ce qui vient et ce qui ne viendra pas, dans un temps suspendu au corps.

Quelque chose est là, sous la main gauche, encore invisible. Autour, la matière très concrète du monde : on étend le linge, on fait tourner les aiguilles, on cueille le pourpier, on traverse les jours de canicule. Le temps de l’attente déforme peu à peu le réel. Le rouge apparaît partout : dans le sang, dans les fruits, dans la terre, dans les forêts brûlées. Il est la couleur du désir autant que de la menace.

Alors il reste les mots de l’amie, les gestes minuscules, l’amour·e auquel on parle. L’intime se mêle aux paysages jusqu’à ne plus pouvoir s’en séparer, accueille la perte sans la nommer toujours, et cherche un refuge dans les gestes, le vivant et les mots.

Les poèmes avancent par fragments, comme autant de petites scènes saisies au bord du vide. La langue est sensorielle et concrète, procède par rapprochements et glissements, laissant les images se répondre plutôt que raconter. Les illustrations aux crayons de couleurs prolongent cette écriture en faisant courir sur les pages un fil (littéralement) rouge, donnant des visages aux lieux, aux objets et aux gestes qui traversent le recueil, sans jamais en épuiser le mystère.

Le monde extérieur devient un réservoir d'images dans lequel le texte peut puiser. Là où les poèmes peuvent être elliptiques, inquiétants ou suspendus, le dessin nous ramène à des détails très concrets : un champ, une route, une table, un chapiteau.

Rouge nuit jour est un petit livre rouge de 64 pages à glisser dans une poche, édité en petite série numérotée et imprimé à Lille. est disponible en prévente sur Ulule jusqu'au 4 novembre.

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Par Projet Ulule

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