Chez Gallimard, Jules Verne fait le tour du monde en Quarto-vingt erreurs

Voilà un an, un premier fil Reddit était consacré à la couverture de Futurama, fraîchement publié dans la collection Quarto de Gallimard – pas vraiment pour en louer les mérites. Fin octobre 2026, un nouveau fil s’est construit autour des mêmes soupçons d’un recours à l’IA qui n'aurait pas été explicitement reconnu, d’une part, mais surtout, pour énumérer les multiples défauts que présente l’illustration.

Une année après, les commentaires s'avèrent toujours aussi corrosifs, mais nous avons choisi le plus significatif : « Que Dédé utilise de l'IA générative pour faire une affiche pour la matinée boudin/vin chaud de l'Amicale de chasseurs ne me dérange pas. Que Gallimard l'utilise sans même faire les corrections nécessaires et informations claires me gène fortement. »

Le futur ne manque pas d'avenir...

Il faut l'admettre, dès lors qu'on y prête attention, d’étranges étrangetés se remarquent : sur le balcon, en haut à gauche, une créature d’apparence animale semble fusionner avec le corps d’un personnage humain. Ce qui aboutit à une anatomie peu commune.

De même, un personnage au-dessus de la mention « Gallimard » aurait troqué ses jambes pour une sorte de tronc, fusionnant avec le décor. En s'attardant un peu plus, des ornements métalliques se confondent avec les personnages ou leurs vêtements, quand un pilier repose directement sur l’escalier, sans raccord architectural compréhensible. Toujours en remontant, plusieurs câbles ou haubans du dirigeable semblent monter vers le vide, sans point d’attache identifiable.

Côté droit de l'image, c'est tout aussi foutraque : l’homme à l’avant du navire a posé sa main sur la proue et l’on compte trois prolongements évoquant des doigts. Et si l’on s’attache une seconde au pont, dans le fond de l’image, il lui manque résolument la quatrième pile, qui devrait apparaître à l’arrière du grand dirigeable central.

Dans un ensemble fantaisiste et futuriste, on comprend que des animaux ou des aéronefs improbables peuplent l'espace. Mais là encore, la multiplication de ces incohérences graphiques fait largement écho aux anomalies et défauts observés dans les images générées par intelligence artificielle. Attention : sans suffire à démontrer que cette technologie a été utilisée. Juste interloquer.

Conclusion, nous avons sollicité les éditions Gallimard sur l'origine de cette illustration, et en l'absence de réponse, dans un premier temps, nous avons consulté directement les crédits de l’ouvrage. On fait ainsi connaissance avec l'auteur, en déouvrant la mention « COUVERTURE © Matt Biscay, Les mondes imaginaires de Jules Verne ». La maison finit par nous adresser la même information : un nom, c’est plus qu’on en demandait !

Illustre-hater

De prime abord, Matt Biscay serait plus familier avec le PHP, la configuration de serveur mail Postfix ou encore le MySQL que l'art de l'illustration. Il se présente d’ailleurs comme créateur de « sites WordPress et WooCommerce rapides et Dévelopeur expert WordPress et WooCommerce », ainsi que formateur dans ces mêmes domaines. Peu de compétences revendiquées en dessin, illustration ou même graphisme – sauf peut-être avec le concours d'un générateur d'images.

Parcourant son blog, on lui découvre pourtant une plume prolixe, s'attachant à de multiples sujets n’ayant rien à voir avec son cœur de métier : manifestement intéressé par une foule de sujets — Platon, La Servante écarlate, la guerre civile et Cromwell, la Restauration ou encore Mythes et Utopie, etc – il publie sur son site à tour de bras, entre deux articles très, très techniques.

En janvier 2024, il s'était penché sur le romancier français avec un texte paru sous le titre : « Jules Verne : Voyages au Cœur de l’Extraordinaire ». Un essai habillé avec le visuel que Quarto a donc repris pour Futurama l'année suivante.

Crédits © Matt Biscay (selon Gallimard) - à télécharger pour jouer à Où est Charl-IA ?

Matt Biscay, quelque peu étourdi, n'a pas fourni de crédits spécifiques pour remonter l'origine de son l’illustration. ActuaLitté l’a sollicité à plusieurs reprises pour qu'il nous dévoile alors ses secrets de fabrication : comment le visuel avait été réalisé, quel outil fut employé, quelle cession de droit auprès des éditions Gallimard... Jusqu'à présent, l'illustrateur-développeur n'a pas donné suite à nos relances.

Quand c'est (un peu) trop flagrant

À mesure que l’on joue au jeu des sept erreurs, et que leur nombre finit par dépasser amplement toute comptabilité, on aboutit à un inventaire que Prévert n’aurait pas dénigré. Nous avons dénombré pas loin de 24 points flagrants, hors artefacts morphologiques et autres aberrations anatomiques — voire des déformations découlant de générations par LLM. Et ce, alors même qu’au premier regard, l’image semble tout à fait dans l’ambiance de mondes imaginaires, entre machines volantes hors normes et créatures fantastiques de bonne facture.

Et puisque Pangram est dans l’air du temps, nous y avons soumis le visuel, attendu que l'outil propose une solution calculant les probabilités de génération par IA pour les images. La carte thermique (quelle drôle d’appelation), explicite facilement le résultat : tous les curseurs sont au rouge.

Contactées par ActuaLitté, les éditions Gallimard n’ont pas souhaité s’exprimer sur le parti pris graphique, pas plus que sur la collaboration avec Matt Biscay et cette oeuvre pour le moins cacophonique.

Après tout, le parti pris graphique aurait pu s’inscrire dans une volonté disruptive et provocatrice pour mettre l’œuvre de Verne plus en valeur encore. Cette position n’aurait pas manqué de faire grincer des dents, mais aurait eu le mérite d’apporter une réponse.

Au sein du groupe Madrigall, certains ont préféré jouer l'honnêteté : lors de la parution du roman de Fred Vargas, Une lueur unique, était indiqué sur la quatrième de couverture « Création Studio Flammarion, assisté de l’IA générative ». Une transparence bienvenue, mais qui date d’avril 2026 : un an plus tôt, le cas Futurama n’en nécessitait donc pas autant. Nous avions à l'époque cherché à joindre ce même « Studio Flammarion » pour quelques questions, sans jamais recevoir de réponse, même générée.

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On ignore donc si la collection Quarto est même consciente de ce que l’illustration doit plus à Dall•e que Dali. Reste que le groupe d’Antoine Gallimard a annoncé des mesures pour janvier 2027 : que les éditeurs en littérature procèdent à un « contrôle d’une absence d’IA ». Selon Le Canard enchaîné, un roman prévu pour la rentrée d’hiver aurait déjà été attrapé et annulé par la maison.

Jules Verne avait inventé les Voyages extraordinaires. Avec cette couverture, Gallimard inaugure peut-être les Couvertures extra-ordinaires. Et ce n'est résolument pas l'imagination qui manque : plutôt les explications.

Crédits photo : Maison Jules Verne à Amiens - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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