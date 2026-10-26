Un pirate, un lion et vingt-cinq poussins : dans l'Hérault, des livres qui s'écoutent

Fondée dans l'Hérault par l'écrivain Isabelle Wlodarczyk et le saxophoniste et compositeur Pierre Diaz, Babouche à oreille défend une idée simple : les enfants peuvent écouter de vraies histoires, portées par de vraies musiques, sans passer par un écran.

La maison a inventé pour cela deux objets qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Le bipe, d'abord : un livre purement audio, glissé dans une pochette cartonnée au format d'un disque, avec un QR code qui ouvre des heures d'écoute, autant de fois qu'on veut. Le calendrier de l'Avent sonore, ensuite, où les surprises ne se mangent pas : elles s'écoutent. Cet automne, la maison met en précommande trois titres sur Ulule, un pour chaque âge.

Dans les cuisines de Barbe-Noire est un roman d'aventures qui se savoure. Le jeune Antoine Levasseur embarque sur la frégate La Concorde avec son chat Rhumméo, sous les ordres d'un cuisinier bourru. Quand le navire tombe entre les mains de Barbe-Noire, le garçon découvre que le plus terrible des pirates a aussi le plus solide des appétits.

Chaque chapitre s'achève sur une recette que l'on peut vraiment préparer, de quoi passer de l'abordage au fourneau en famille. Écrit par Isabelle Wlodarczyk et Christine Richard, le roman est lu par Isabelle Wlodarczyk sur les musiques de Pierre Diaz : 3 h 31 d'écoute en bipe, dès 8 ans, 15 euros. En vidéo.

La part du lion, de Marie-Hélène Lafond, illustré par Virginie Grosos, revient après avoir été épuisé. Jour de pique-nique dans la savane : au moment de couper le gâteau, chacun réclame la plus grosse part. Au plus fort ? Au plus vieux ? Au plus rusé ? Un album malicieux qui fait sentir aux enfants, dès 3 ans, la différence entre égalité et équité.

Finaliste du prix Gayant Lecture, il reparaît dans une édition enrichie : paroles des chansons en fin d'ouvrage, coloriages à télécharger, lecture en musique par QR code et chanson du lion en version animée. Musiques et chansons de Pierre Diaz, impression à Toulouse, 20 euros. La chanson du lion en vidéo.

Le calendrier de l'Avent des poussins, enfin, est le premier calendrier sonore de la maison pensé pour les 2 à 4 ans. Vingt-quatre fenêtres, dont une double, ouvrent sur vingt-cinq comptines d'hiver et de Noël créées sur mesure, écrites par Isabelle Wlodarczyk et Pierre Diaz, mises en musique par Pierre Diaz, sur une planche cartonnée dessinée par Hajnalka Cserháti.

La planche se referme et ressert l'année suivante. 25 euros, et deux grands frères pour le reste de la maisonnée : le calendrier des enfants et celui de la littérature française. En vidéo.

Les précommandes sont ouvertes jusqu'au 5 novembre. Elles servent à payer les imprimeurs, en France et en Europe, et à rémunérer les artistes ; les livres sont expédiés en novembre, avant Noël.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

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Par Projet Ulule

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