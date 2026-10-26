Soutenir l'ouverture de La Cabane à Livres à Meudon-la-Forêt

Une librairie commence avec des livres. Elle prend vie avec celles et ceux qui poussent sa porte.

Je m’appelle Aurélie et je prépare l’ouverture de La Cabane à Livres à Meudon-la-Forêt, prévue le 1er décembre 2026.

J’imagine un lieu où l’on vient chercher une lecture, découvrir une voix, échanger un coup de cœur. Un lieu où les enfants trouvent leur place et où les livres donnent envie de se rencontrer.

Aujourd’hui, je vous propose de participer à cette naissance.

Ce projet consiste à créer la librairie indépendante au sein de l’éco-quartier de Meudon-la-Forêt, bénéficiant du cadre d’un projet urbain et durable.

Dans un lieu et une ambiance accueillants, la librairie propose ainsi un moment privilégié au client :

- Une offre généraliste de livres, sur 68 m2, variée et renouvelée, en lien avec la culture et l’actualité ;

- Des conseils, coups de cœur, et recommandations à la demande ;

- Un espace café convivial de 8 m2 avec des produits locaux et bio ;

- Des évènements et rencontres autour du livre et de la culture : dédicaces/rencontres/ateliers ;

- Une offre de produits annexes (papeterie, carterie, loisirs créatifs).

Mais aussi des services en adéquation avec les besoins de la clientèle (commandes, livraison rapide grâce à l’embauche d’un coursier, tous moyens de paiement dont CB à partir de 1 €)

- Offrir un catalogue étendu en ligne avec retrait en magasin – adhésion à un réseau de librairies indépendantes en ligne

- Bon niveau de remise et de délai de paiement négocié– obtenir des remises de l’ordre de 35% avec les diffuseurs

- Bonne gestion des stocks/retours – via logiciel de gestion et créneau dédié hebdomadaire

Localisation idéale et implantation

Sur un mail piéton, place centrale de l’éco-quartier à Meudon-la-Forêt

Flux piéton régulier, proximité crèche, commerces, restaurants, villa senior, UCPA pour optimiser la fréquentation. Ugrande vitrine, entrée accessible aux vélos/poussettes et handicapés, terrasse accessible devant la librairie.

Objectifs de développement

- Développer un chiffre d'affaires de 234 k€ HT la 1ère année, 263k€ HT la 2e, 286 k€ la 3e année (22 % de progression sur 3 ans)

- Embaucher un apprenti la 2ème année

Et développer les partenariats avec commerces, collectivités et associations du quartier.

Retrouvez cette campagne sur Ulule.

DOSSIER - Les campagnes de projets littéraires sur Ulule

Par Projet Ulule

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